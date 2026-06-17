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Útfestés miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

• Fotó: Székelyudvarhely Városa

Fotó: Székelyudvarhely Városa

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Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában útfestési munkálatok kezdődnek. Emiatt kisebb forgalomkorlátozások lesznek.

Székelyhon

2026. június 17., 17:282026. június 17., 17:28

2026. június 17., 17:342026. június 17., 17:34

Székelyudvarhely polgármesteri hivatala felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy Bethlen Gábor utca felújított szakaszán útfestési munkálatok kezdődnek. Emiatt kisebb forgalomkorlátozásokra kell felkészülni.

A munkálat nem jár útzárral, viszont időszakos forgalomkorlátozásokra számítani kell a következő napokban.

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Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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