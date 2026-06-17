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Kiemelték a Konstanca közelében elsüllyedt vontatóhajót a tengerből az egyik eltűnt matróz holttestével együtt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Kiemelték szerdán a Midia kikötő közelében elsüllyedt Astana vontatóhajó három eltűntnek nyilvánított matróza egyikének holttestét a roncs felszínre hozásakor – tájékoztatott a Midia Marine Terminal.

Székelyhon

2026. június 17., 20:472026. június 17., 20:47

2026. június 17., 20:492026. június 17., 20:49

A közlemény szerint a tengeri mentésre szakosodott ARAS Salvage vállalat munkatársai szerdán 14 óra 35 perc körül befejezték a vontatóhajó kiemelésének első szakaszát.

A roncs 26 méteres mélységben, a Fekete-tengeren, a parttól mintegy 8 kilométerre volt.

A művelet a hajótestben lévő víz kiszivattyúzásával folytatódik, ami várhatóan akár 12 órát is igénybe vehet. A vizet speciális szivattyúkkal távolítják el anélkül, hogy behatolnának a hajó belsejébe.

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A Midia Marine Terminal tájékoztatása szerint az ARAS Salvage búvárai a vontatóhajó kiemelésének előkészítése közben találták meg az egyik eltűnt matróz holttestét, amit később kiemeltek és a Midia kikötőbe szállítottak.

Ugyanezt az eljárást alkalmazzák a roncs kiemelése során a az eltűntként nyilvántartott további két tengerész esetében is.

A vontatóhajót várhatóan a hét végén vontatják a rakparthoz.

A Midia Marine Terminal május 22-én jelentette be, hogy az ARAS Salvage megkezdte a márciusban elsüllyedt vontatóhajó kiemelésének előkészítő munkálatait.

Az Astana vontatóhajó március 18-án borult fel és süllyedt el a Midia Marine Terminal tengeri termináljánál végzett kikötési manőver közben. A balesetben két tengerész meghalt, hármat eltűntnek nyilvánítottak.

Belföld
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