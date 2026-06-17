Kiemelték a Konstanca közelében elsüllyedt vontatóhajót a tengerből az egyik eltűnt matróz holttestével együtt

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Fotó: Pixabay
Kiemelték szerdán a Midia kikötő közelében elsüllyedt Astana vontatóhajó három eltűntnek nyilvánított matróza egyikének holttestét a roncs felszínre hozásakor – tájékoztatott a Midia Marine Terminal.
2026. június 17., 20:472026. június 17., 20:47
2026. június 17., 20:492026. június 17., 20:49
A közlemény szerint a tengeri mentésre szakosodott ARAS Salvage vállalat munkatársai szerdán 14 óra 35 perc körül befejezték a vontatóhajó kiemelésének első szakaszát.
A művelet a hajótestben lévő víz kiszivattyúzásával folytatódik, ami várhatóan akár 12 órát is igénybe vehet. A vizet speciális szivattyúkkal távolítják el anélkül, hogy behatolnának a hajó belsejébe.
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A Midia Marine Terminal tájékoztatása szerint az ARAS Salvage búvárai a vontatóhajó kiemelésének előkészítése közben találták meg az egyik eltűnt matróz holttestét, amit később kiemeltek és a Midia kikötőbe szállítottak.
Ugyanezt az eljárást alkalmazzák a roncs kiemelése során a az eltűntként nyilvántartott további két tengerész esetében is.
A Midia Marine Terminal május 22-én jelentette be, hogy az ARAS Salvage megkezdte a márciusban elsüllyedt vontatóhajó kiemelésének előkészítő munkálatait.
Az Astana vontatóhajó március 18-án borult fel és süllyedt el a Midia Marine Terminal tengeri termináljánál végzett kikötési manőver közben. A balesetben két tengerész meghalt, hármat eltűntnek nyilvánítottak.
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