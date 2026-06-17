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Pártforrások szerint lemondott Cătălin Predoiu a PNL első alelnöki tisztségéről

• Fotó: Cătălin Predoiu/Facebook

Fotó: Cătălin Predoiu/Facebook

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Cătălin Predoiu szerdán lemondott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéről – közölték liberális források az Agerpressel.

Székelyhon

2026. június 17., 17:592026. június 17., 17:59

2026. június 17., 18:012026. június 17., 18:01

Lemondásának előzménye, hogy

a politikus Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök támogatása mellett foglalt állást.

Predoiu hétfőn azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi politikai patthelyzetből egy észszerű politikai kompromisszum jelenthet kiutat: aVeștea-kormány beiktatása és a korábbi koalíció újjáalakítása pontos határidővel, 2027 júniusáig.

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A PNL országos politikai bürója hétfő esti ülésén úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányát, és

felszólította a kijelölt miniszterelnököt, hogy kedd reggel 10 óráig adja vissza kormányalakítási megbízását.

A vezető testület 39 tagja támogatta szavazatával, hogy Veștea adja vissza kormányalakítási megbízását, 13-an ellenezték ezt, hárman tartózkodtak. Az a javaslat, hogy a PNL parlamenti frakciói ne szavazzanak bizalmat a Veștea-kormánynak, 41 támogató és 13 ellenszavazatot kapott, két tartózkodás mellett.

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A PNL kedden közölte, hogy Adrian Veștea kizárta magát a pártból, miután nem tett eleget annak az ultimátumnak, hogy mondjon le a kormányalakítási megbízásról.

Belföld Politika
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