Pártforrások szerint lemondott Cătălin Predoiu a PNL első alelnöki tisztségéről

Fotó: Cătălin Predoiu/Facebook
Cătălin Predoiu szerdán lemondott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéről – közölték liberális források az Agerpressel.
2026. június 17., 17:592026. június 17., 17:59
2026. június 17., 18:012026. június 17., 18:01
Lemondásának előzménye, hogy
Predoiu hétfőn azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi politikai patthelyzetből egy észszerű politikai kompromisszum jelenthet kiutat: aVeștea-kormány beiktatása és a korábbi koalíció újjáalakítása pontos határidővel, 2027 júniusáig.
A PNL országos politikai bürója hétfő esti ülésén úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányát, és
A vezető testület 39 tagja támogatta szavazatával, hogy Veștea adja vissza kormányalakítási megbízását, 13-an ellenezték ezt, hárman tartózkodtak. Az a javaslat, hogy a PNL parlamenti frakciói ne szavazzanak bizalmat a Veștea-kormánynak, 41 támogató és 13 ellenszavazatot kapott, két tartózkodás mellett.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.
A PNL kedden közölte, hogy Adrian Veștea kizárta magát a pártból, miután nem tett eleget annak az ultimátumnak, hogy mondjon le a kormányalakítási megbízásról.
Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában útfestési munkálatok kezdődnek. Emiatt kisebb forgalomkorlátozások lesznek.
Elfogadta a büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezetet a szenátus szerdán, amely újradefiniálja a gyermekpornográfia fogalmát, és a cselekmények súlyához igazítja a büntetési tételeket.
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel kisebbségikormány-alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USR-RMDSZ-kormányról.
Kelemen Hunor szerdán közölte, hogy az RMDSZ képviselői és szenátorai nem fogják támogatni a Veștea-kormány esetleges beiktatását.
Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett szerdán a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé.
Idén májusban 882 177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közzétett adataiból.
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Meghalt kedden a kórházban az a 12 éves marosborgói (Mureșenii Bârgăului) lány, akit hétfőn a járdán gázolt el egy autó a Beszterce-Naszód megyei településen.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy szerdán benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. Közlése szerint kabinetjében a PNL és a PSD politikusai mellett szakértők is helyet kapnak.
Megjelent az első kedvcsináló előzetes a soron következő, 2027-ben érkező Shrek-filmhez. A 2000-es évek népszerű animációs franchise-ja négy mozifilmet és két Csizmás kandúr spin-offot ért meg.
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