Pártforrások szerint lemondott Cătălin Predoiu a PNL első alelnöki tisztségéről

Cătălin Predoiu szerdán lemondott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéről – közölték liberális források az Agerpressel .

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a politikus Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök támogatása mellett foglalt állást.

Predoiu hétfőn azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi politikai patthelyzetből egy észszerű politikai kompromisszum jelenthet kiutat: aVeștea-kormány beiktatása és a korábbi koalíció újjáalakítása pontos határidővel, 2027 júniusáig.

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A PNL országos politikai bürója hétfő esti ülésén úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányát, és