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„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea

• Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua

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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

Székelyhon

2026. június 16., 11:322026. június 16., 11:32

2026. június 16., 11:362026. június 16., 11:36

„Az álláspontom nem változik: nem fogom visszaadni megbízásomat, függetlenül a rám nehezedő nyomástól. Teljes felelősséggel vállaltam ezt a megbízást, és ugyanazzal az elszántsággal fogok tovább haladni. Nem keresem a konfrontációkat, és nem szítom a feszültséget. Úgy hiszem, hogy különösen a nehéz időkben az ország érdekeinek minden politikai számítás felett kell állniuk” – írta Adrian Veștea a Facebook-oldalán.

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Hozzátette: meggyőződése, hogy ezt a kormányt be fogják iktatni, mert Romániának stabilitásra, működőképes kormányra és olyan döntésekre van szüksége, amelyeket már nem lehet halogatni.

Idézet
Nem a habozás vagy a személyes számítások ideje van itt, hanem a felelősségvállalásé és a politikai bátorságé. Megyünk előre!”

– idézi a kijelölt miniszterelnök bejegyzését az Agerpres.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége hétfő este arra kérte Adrian Veșteát, hogy kedd reggel 10 óráig adja vissza kormányalakítási megbízását, mivel nem élvezi a saját pártja támogatását.

Ilie Bolojan pártelnök a PNL országos vezetőségének több mint ötórás ülése után elmondta, hogy álláspontjuk egyértelmű:

nem támogatják Adrian Veștea kormányalakítási megbízását.

Indoklása szerint az államfő nem a parlamentáris demokrácia szellemében járt el, mert a PNL első alelnökét a párt megkérdezése nélkül jelölte miniszterelnöknek.

A párt országos politikai bürójának ülése után közzétett Facebook-bejegyzésében Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök azonban közölte, hogy nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt.

Belföld Politika
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