„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

Székelyhon 2026. június 16., 11:322026. június 16., 11:32 2026. június 16., 11:362026. június 16., 11:36

„Az álláspontom nem változik: nem fogom visszaadni megbízásomat, függetlenül a rám nehezedő nyomástól. Teljes felelősséggel vállaltam ezt a megbízást, és ugyanazzal az elszántsággal fogok tovább haladni. Nem keresem a konfrontációkat, és nem szítom a feszültséget. Úgy hiszem, hogy különösen a nehéz időkben az ország érdekeinek minden politikai számítás felett kell állniuk” – írta Adrian Veștea a Facebook-oldalán. Hirdetés Hozzátette: meggyőződése, hogy ezt a kormányt be fogják iktatni, mert Romániának stabilitásra, működőképes kormányra és olyan döntésekre van szüksége, amelyeket már nem lehet halogatni.

Nem a habozás vagy a személyes számítások ideje van itt, hanem a felelősségvállalásé és a politikai bátorságé. Megyünk előre!”

– idézi a kijelölt miniszterelnök bejegyzését az Agerpres. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége hétfő este arra kérte Adrian Veșteát, hogy kedd reggel 10 óráig adja vissza kormányalakítási megbízását, mivel nem élvezi a saját pártja támogatását. Ilie Bolojan pártelnök a PNL országos vezetőségének több mint ötórás ülése után elmondta, hogy álláspontjuk egyértelmű:

nem támogatják Adrian Veștea kormányalakítási megbízását.