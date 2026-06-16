Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt – jelentette be hétfő este Ilie Bolojan.

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A pártelnök a PNL országos vezetőségének több mint ötórás ülése után elmondta, álláspontjuk egyértelmű: nem támogatják Adrian Veștea kormányalakítási megbízását. Indoklása szerint

az államfő nem a parlamentáris demokrácia szellemében járt el, mert a PNL első alelnökét a párt megkérdezése nélkül jelölte miniszterelnöknek.

Bolojan azt is kifogásolta, hogy Veștea nem tájékoztatta a pártot a jelöléséről, az ülésen pedig közölte, hogy az országos vezetőség szavazásának eredményétől függetlenül végigviszi a kormányalakítási folyamatot. A pártelnök szerint

a PNL 41 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és két tartózkodással döntött a Veștea-kormány elutasításáról.

Az ügyivő miniszterelnök tájékoztatása szerint a PNL arra kérte Adrian Veșteát, hogy kedd reggel 10 óráig adja vissza kormányalakítási megbízását, mivel nem élvezi a saját pártja támogatását.

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Bolojan közölte azt is: a PNL képviselői és szenátorai a kormány beiktatásáról szóló esetleges parlamenti szavazáson jelen lesznek az ülésteremben, de nem szavaznak. Ugyanakkor elveszítik párttagságukat azok a liberális politikusok, akik a PNL támogatása nélkül miniszteri tisztséget vállalnak egy ilyen kormányban.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) arra kéri Nicușor Dan államfőt, hogy kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy „átlátható módon” támogatott kormány megalakításáról.

Adrian Veștea: nem adom vissza a kormányalakítási megbízást

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este közölte, hogy nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának ülése után közzétett Facebook-bejegyzésében Veștea leszögezte, hogy felelősséggel és jóhiszeműen vállalta el a megbízatást, amelyet