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Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza

Nehéz lesz így parlamenti többséget szerezni • Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Nehéz lesz így parlamenti többséget szerezni

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt – jelentette be hétfő este Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. június 16., 08:372026. június 16., 08:37

2026. június 16., 08:482026. június 16., 08:48

A pártelnök a PNL országos vezetőségének több mint ötórás ülése után elmondta, álláspontjuk egyértelmű: nem támogatják Adrian Veștea kormányalakítási megbízását. Indoklása szerint

az államfő nem a parlamentáris demokrácia szellemében járt el, mert a PNL első alelnökét a párt megkérdezése nélkül jelölte miniszterelnöknek.

Bolojan azt is kifogásolta, hogy Veștea nem tájékoztatta a pártot a jelöléséről, az ülésen pedig közölte, hogy az országos vezetőség szavazásának eredményétől függetlenül végigviszi a kormányalakítási folyamatot. A pártelnök szerint

a PNL 41 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és két tartózkodással döntött a Veștea-kormány elutasításáról.

Az ügyivő miniszterelnök tájékoztatása szerint a PNL arra kérte Adrian Veșteát, hogy kedd reggel 10 óráig adja vissza kormányalakítási megbízását, mivel nem élvezi a saját pártja támogatását.

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Bolojan közölte azt is: a PNL képviselői és szenátorai a kormány beiktatásáról szóló esetleges parlamenti szavazáson jelen lesznek az ülésteremben, de nem szavaznak. Ugyanakkor elveszítik párttagságukat azok a liberális politikusok, akik a PNL támogatása nélkül miniszteri tisztséget vállalnak egy ilyen kormányban.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) arra kéri Nicușor Dan államfőt, hogy kezdje újra a konzultációkat a pártokkal egy „átlátható módon” támogatott kormány megalakításáról.

Adrian Veștea: nem adom vissza a kormányalakítási megbízást

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este közölte, hogy nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának ülése után közzétett Facebook-bejegyzésében Veștea leszögezte, hogy felelősséggel és jóhiszeműen vállalta el a megbízatást, amelyet

eltökélt szándéka végigvinni, mert Romániának stabilitásra és működőképes kormányra van szüksége.

A politikus hozzátette, konfliktuskerülő embernek tartja magát, és egyetlen pillanatig sem kívánta, hogy a kialakult helyzet feszültséget vagy szakadást idézzen elő a PNL-n belül. Rámutatott, hogy tiszteletben tartja párttársai döntését, bár azt szerette volna, hogy javaslatát nyugodtabb körülmények között vitassák meg.

Veștea kiemelte, hogy az ország érdekében vállalta el a kormányalakítási megbízást, döntése nem irányult sem a PNL, sem Ilie Bolojan pártelnök, ügyvivő kormányfő ellen. Ezért nem ért egyet utóbbi kijelentésével, miszerint miniszterelnök-jelölti nevesítése „ellenséges lépés” és a PNL megosztására irányuló kísérlet lenne.

Idézet
Mindez nem a párttársaim ellen irányul, és nem törekszem belső konfrontációkra

– idézi Veșteát az Agerpres hírügynökség.

Bejegyzésében azt is kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben egy kisebbségi kormány nem jelentene megoldást Románia számára, az országnak stabilitásra van szüksége, ezért vállalta el a megbízást.

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Belföld Politika
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