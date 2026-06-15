Veștea kormányba hívná az RMDSZ-t, kedden dönt a szövetség

Fotó: Facebook/Csoma Botond
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kormányzati részvételt ajánlott az RMDSZ-nek – számolt be Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
Az Antena 3 CNN-nek nyilatkozó politikus elmondta, hogy az RMDSZ vezetői a nap folyamán találkoztak Veșteával, a megbeszélés azonban mindössze 10–15 percig tartott, mivel a kijelölt miniszterelnöknek sietnie kellett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőségi ülésére – számol be az Agerpres.
Csoma Botond szerint a találkozón nem kerültek szóba konkrét kérdések, így például a lehetséges minisztériumok elosztása sem. Hozzátette:
A frakcióvezető beszámolója szerint arra a kérdésükre, hogy kikkel kíván kormányt alakítani, Adrian Veștea azt válaszolta:
A kijelölt miniszterelnök nem nevezte meg, pontosan mely liberális politikusokra számít, csupán annyit közölt, hogy azokra, akik támogatják a PNL kormányzati részvételét.
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