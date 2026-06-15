Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Veștea kormányba hívná az RMDSZ-t, kedden dönt a szövetség

• Fotó: Facebook/Csoma Botond

Fotó: Facebook/Csoma Botond

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kormányzati részvételt ajánlott az RMDSZ-nek – számolt be Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.

Székelyhon

2026. június 15., 20:572026. június 15., 20:57

Az Antena 3 CNN-nek nyilatkozó politikus elmondta, hogy az RMDSZ vezetői a nap folyamán találkoztak Veșteával, a megbeszélés azonban mindössze 10–15 percig tartott, mivel a kijelölt miniszterelnöknek sietnie kellett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetőségi ülésére – számol be az Agerpres.

Hirdetés

Csoma Botond szerint a találkozón nem kerültek szóba konkrét kérdések, így például a lehetséges minisztériumok elosztása sem. Hozzátette:

a Szövetségi Állandó Tanács kedden dönt arról, hogy a szövetség vállaljon-e szerepet az új kormányban.

A frakcióvezető beszámolója szerint arra a kérdésükre, hogy kikkel kíván kormányt alakítani, Adrian Veștea azt válaszolta:

a Szociáldemokrata Párttal (PSD), az RMDSZ-szel és a PNL egy részével.

A kijelölt miniszterelnök nem nevezte meg, pontosan mely liberális politikusokra számít, csupán annyit közölt, hogy azokra, akik támogatják a PNL kormányzati részvételét.

Belföld RMDSZ Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Elefántcsontpart felrúgta a papírformát, gólzáport rendeztek a svédek
És ha tényleg beüt a baj? Életbiztosítási útmutató a rekordkifizetések láttán
Gólparádéval rajtolt a Nationalelf a világbajnokságon
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Székelyhon

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Székelyhon

Holtan találtak egy etédi férfit Erdőszentgyörgy közelében
Elefántcsontpart felrúgta a papírformát, gólzáport rendeztek a svédek
Székely Sport

Elefántcsontpart felrúgta a papírformát, gólzáport rendeztek a svédek
És ha tényleg beüt a baj? Életbiztosítási útmutató a rekordkifizetések láttán
Krónika

És ha tényleg beüt a baj? Életbiztosítási útmutató a rekordkifizetések láttán
Gólparádéval rajtolt a Nationalelf a világbajnokságon
Székely Sport

Gólparádéval rajtolt a Nationalelf a világbajnokságon
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 15., hétfő

Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szerdán csak „elméleti”, informális megbeszélése volt Nicușor Dan államfővel az esetleges kormányalakítási megbízásáról.

Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan
Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan
2026. június 15., hétfő

Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát.

Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon
Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon
2026. június 15., hétfő

Megszavazták az alaptörvény-módosítást: nyolc évig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon
2026. június 15., hétfő

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak

A Román Vámhatóság alkalmazottait is képviselő Meridian Országos Szakszervezeti Szövetség bejelentette, hogy az intézmény dolgozói szerdán kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak a munkakörülményeket és juttatásaikat érintő súlyos problémák miatt.

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak
2026. június 15., hétfő

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak szerdán a vámhatósági alkalmazottak
2026. június 15., hétfő

Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését

Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrian Veștea kormányát, előbb megvárja, hogy milyen álláspontra jut a Nemzeti Liberális Párt (PNL).

Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését
Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését
2026. június 15., hétfő

Csoma Botond a Veștea-kormány támogatásáról: megvárjuk a PNL döntését
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 

Dobos Melindát nevezték ki Hargita Megye Tanácsának megyemenedzseri tisztségére a hétfői tanácsülésen.

Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 
Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 
2026. június 15., hétfő

Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 
2026. június 15., hétfő

Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással

Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.

Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással
Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással
2026. június 15., hétfő

Tudományos élményközpont épül Sepsiszentgyörgyön uniós támogatással
2026. június 15., hétfő

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen

Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
2026. június 15., hétfő

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Hirdetés
2026. június 15., hétfő

Betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában

Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára.

Betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában
Betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában
2026. június 15., hétfő

Betiltják a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában
2026. június 15., hétfő

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között

Hetek óta üzenget Hargita Megye Tanácsának korábbi elnöke utódjának, hétfőn azonban látványosan egymásnak esett Hargita Megye Tanácsának ülésén Bíró Barna Botond és Borboly Csaba a homoródfürdői ifjúsági tábor ügyében.

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
2026. június 15., hétfő

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
2026. június 15., hétfő

A megújulás és a megőrzés egyensúlya – az Auto Torino jövőképe testközelből
A megújulás és a megőrzés egyensúlya – az Auto Torino jövőképe testközelből
A megújulás és a megőrzés egyensúlya – az Auto Torino jövőképe testközelből
2026. június 15., hétfő

A megújulás és a megőrzés egyensúlya – az Auto Torino jövőképe testközelből
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!