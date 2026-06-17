A romániaiak több mint 80 százaléka gondolja úgy, hogy rossz irányba megy az ország

A romániaiak 81 százaléka szerint rossz irányba halad jelenleg az ország – derül ki az Avangarde friss közvélemény-kutatásának szerdán közzétett adataiból.

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A felmérésben megkérdezettek alig 14 százaléka tartja jónak az ország jelenlegi irányát, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A válaszadók 88 százaléka úgy véli, hogy Romániának mielőbb új kormányra van szüksége,

9 százalék jobbnak tartaná, ha tovább húzódik a politikai válság,

3 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

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Az Agerpres által szemlézett közvélemény-kutatás eredményei szerint

a megkérdezettek 37 százalékát a gazdasági válság aggasztja a leginkább,

21 százalék a gyermekei jövője,

13 százalék az ukrajnai háború eszkalációja,

9 százalék az egészségi problémái,

5 százalék a társadalmon belüli gyűlölet;

12 százalék más okot jelölt meg,

3 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

A telefonos közvélemény-kutatás június 9. és 16. között készült 1008 fős mintán, hibahatára ± 3 százalék.