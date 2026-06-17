A romániaiak több mint 80 százaléka gondolja úgy, hogy rossz irányba megy az ország

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Fotó: Haáz Vince
A romániaiak 81 százaléka szerint rossz irányba halad jelenleg az ország – derül ki az Avangarde friss közvélemény-kutatásának szerdán közzétett adataiból.
2026. június 17., 19:362026. június 17., 19:36
2026. június 17., 19:372026. június 17., 19:37
A felmérésben megkérdezettek alig 14 százaléka tartja jónak az ország jelenlegi irányát, 5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
A válaszadók 88 százaléka úgy véli, hogy Romániának mielőbb új kormányra van szüksége,
9 százalék jobbnak tartaná, ha tovább húzódik a politikai válság,
3 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
Az Agerpres által szemlézett közvélemény-kutatás eredményei szerint
a megkérdezettek 37 százalékát a gazdasági válság aggasztja a leginkább,
21 százalék a gyermekei jövője,
13 százalék az ukrajnai háború eszkalációja,
9 százalék az egészségi problémái,
5 százalék a társadalmon belüli gyűlölet;
12 százalék más okot jelölt meg,
3 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
A telefonos közvélemény-kutatás június 9. és 16. között készült 1008 fős mintán, hibahatára ± 3 százalék.
Két személyautó ütközött Marosvásárhelyen, a Bolyai utcában szerda délután. A helyszínre érkező SMURD mentősök a helyszínen ellátták.
Különleges filmes élményben lehet része az érdeklődőknek június 19-én, pénteken 18 órától a Godako Rendezvényteremben, ahol Gergely László látványtechnikus tart interaktív előadást a hollywoodi filmgyártás kulisszatitkairól.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója szerdán úgy döntött, hogy vasárnapra összehívja a párt kongresszusát, miközben tovább mélyül a feszültség Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök és a párt vezetése között.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogatja a Veștea-kormányt – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter.
Cătălin Predoiu szerdán lemondott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéről – közölték liberális források.
Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában útfestési munkálatok kezdődnek. Emiatt kisebb forgalomkorlátozások lesznek.
Elfogadta a büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezetet a szenátus szerdán, amely újradefiniálja a gyermekpornográfia fogalmát, és a cselekmények súlyához igazítja a büntetési tételeket.
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel kisebbségikormány-alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USR-RMDSZ-kormányról.
Kelemen Hunor szerdán közölte, hogy az RMDSZ képviselői és szenátorai nem fogják támogatni a Veștea-kormány esetleges beiktatását.
Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett szerdán a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé.
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