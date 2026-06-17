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Jogi lépéseket fontolgatnak a Vasárnap menesztett újságírói

Az utolsó szerkesztőségi szintű találkozó az igazgatóval tavaly ősszel. Most kénytelenek jogi lépéseket fontolgatni

Az utolsó szerkesztőségi szintű találkozó az igazgatóval tavaly ősszel. Most kénytelenek jogi lépéseket fontolgatni

Fotó: Bodó Márta

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Úgy tűnik, nem kimondottan gazdasági okokból szüntették meg a Vasárnap és a Keresztény Szó című lapok, illetve a Romkat.ro portál szerkesztőinek munkaviszonyát. A múlt csütörtökön menesztett újságírók mindenesetre jogi lépéseket fontolgatnak.

Kocsis Károly

2026. június 17., 21:072026. június 17., 21:07

A Vasárnap című katolikus hetilap, a negyedévente napvilágot látó Keresztény Szó és a Romkat.ro portál négy munkatársát derült égből villámcsapásként érte a bejelentés múlt csütörtökön, miszerint a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, illetve a lapjai kiadásával megbízott Verbum Egyesület azonnali hatállyal, a törvény által előírt húsznapos felmondási határidővel megszünteti a munkaviszonyukat.

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A 33 éve ott dolgozó Bodó Mártáról, továbbá Dénes Gabrielláról, a Romkat.ro megbízott felelős szerkesztőjéről, Molnár-Gál Katalinról és Szász István Szilárdról, a Vasárnap megbízott felelős szerkesztőjéről van szó.

A tízfős csapatból gyakorlatilag ők négyen, valamint egy félállásban alkalmazott szerkesztő látták el a tényleges „tartalomgyártói”, szerkesztői feladatkört.

A többiek ügyvezetéssel, terjesztéssel stb. foglalkoztak.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Kiadói magyarázat

A különféle sajtómegkeresésekre a kiadó eddig csak közleményben szolgált magyarázattal. Ebben

  • a média világa és az emberek információfogyasztási szokásai gyökeres átalakulásával,

  • a szervezeti és működési megújulás szükségességével indokolta lépését,

  • ez által látva biztosítottnak „a Verbum Egyesület küldetésének fenntarthatóságát és hatékonyságát.”

A gazdasági nehézségekről is szót ejt, amelyek „minden nyomtatott sajtótermék létét megnehezítik”, mindazonáltal előrevetíti, „a Verbum Egyesület jelenlegi médiaportfóliójának fenntartása továbbra is kiemelt cél a főegyházmegye számára, a lapok működését a gazdasági nehézségek ellenére is fontosnak tartja és támogatja.

Ugyanakkor felelősségünk a hívekkel szemben a gyors, pontos, naprakész, az egész főegyházmegyét átfogó tudósítás a más portálokról átvett hírek mellett, ezt pedig

Idézet
a főegyházmegye különböző régióit átfogó tudósítói hálózat fogja biztosítani, ellátva a szerkesztői feladatokat is”

– fogalmaztak a kiadó részéről.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Miért nem ők kaptak esélyt a „működési megújulásra?”

Az elbocsátott munkatársak ezzel szemben nehezen tudják elfogadni, miért nem ők kaptak esélyt a „működési megújulás” kivitelezésére, ha már tényleg csak erről és nem a szakmától idegen belekontárkodók szempontjainak érvényesítéséről van szó.

Ráadásul nemcsak esélyt nem kaptak, hanem a tényleges elvárásokat tükröző iránymutatást, a hiányosságokra rámutató, jobbító szándékú bírálatot sem, gyakorlatilag hónapok óta

mindenfajta kommunikáció hiányzott a szerkesztőség és a kiadó, illetve az érsekség között, és ez elmondásuk szerint nem a kirúgott újságírókon múlott.

Bár a Verbum tavaly ősszel tartalmi, formai megújulási terv kidolgozását kérte tőlük, ami el is készült, a megvitatása azóta is várat magára.

Szász István Szilárd: „igyekeztünk nemcsak keresztények, hanem hitelesek is lenni” Galéria

Szász István Szilárd: „igyekeztünk nemcsak keresztények, hanem hitelesek is lenni”

Fotó: Szász István Szilárd Facebook-oldala

Szász István Szilárd egy nappal a 38. születésnapja után kapta kézhez az „elbocsátó szép üzenetet”, amelyben a munkaadója gazdasági nehézségekre és átszervezésre hivatkozik. Mint lapunknak kifejtette, őt az egyik felhozott indokkal sem sikerült meggyőzni.

A tavalyi pénzügyi mérlege szerint mintegy 150 ezer lejes pluszt felmutató egyesület könyvelője érdeklődésére elzárkózott attól, hogy ezt számadatokkal támassza alá.

Ráadásul tudomása szerint máris alkalmaztak vagy alkalmazni készülnek legalább egy új személyt, másrészt érthetetlennek tartja, hogy az „átszervezés” éppen a szerkesztőség legrégebbi munkatársait, lényegében éppen az újságírókat érinti. Úgy véli, inkább más jellegű okok húzódnak meg a háttérben, talán

az általuk képviselt irányvonal nem nyerte el mindenki tetszését, holott ők igyekeztek mindig „nemcsak keresztények, hanem hitelesek is lenni.”

Éppen ezért most jogi lépéseket fontolgatnak, ehhez előbb munkaügyi jogászokkal egyeztetnek.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Az idén 35 éves Vasárnap korábbi felelős szerkesztője, Szász István Szilárd 2019-ben került a laphoz, korábban, 2008–2012 között a teológiát is elvégezte, irányításával szakmai szemmel nézve is kitűnő lapot tettek le hétről hétre az olvasó asztalára. Közben félállásban a Babeș–Bolyai Tudományegyetem újságírás- és digitálismédia-szakán is tanít, mert az egyáltalán nem magas szerkesztői fizetés koránt sem bizonyult elegendőnek a három gyerek neveléséhez, és jelenleg ez jelenti az egyetlen megélhetési forrását.

A jövőjét változatlanul a sajtó világában képzeli el, de egyelőre nem körvonalazódik, hogy hol és milyen formában.

Az újságírói egyesület is megszólalt

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) szombaton állásfoglalásban reagált a „méltatlan bánásmódra”, az elbocsátásokra,

arra kérve a lapokat kiadó Verbum Egyesületet, illetve az érsekséget, hogy szakmai érvekkel indokolják meg azokat.

Ennek hiányában elvárja az érintettek munkaviszonyának azonnali helyreállítását.

Az újságírók menesztésének okára egyébként mi is rákérdeztünk írásban a Verbum Egyesület igazgatójánál, Bőjte Csongornál, de nem kaptunk választ.

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