Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján

A holttesten igazságügyi orvosszakértők végeznek boncolást, hogy megállapítsák a halál pontos okát. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.
A csíkszeredai rendőrséget június 16-án, kedden 15 óra körül értesítették a 112-es segélyhívószámon arról, hogy a Szász Endre utcában egy eszméletlen személyt találtak.
A rendőrök azonosították a 48 éves, csíkszeredai illetőségű férfit, a haláleset pontos okának megállapítása céljából holttestét a Hargita Megyei Törvényszéki Orvostani Szolgálatához szállították boncolásra.
A nyomozás ügyész irányítása alatt folytatódik – közölte megkeresésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
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