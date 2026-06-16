Holttestet találtak Csíkszereda egyik utcáján

A holttesten igazságügyi orvosszakértők végeznek boncolást, hogy megállapítsák a halál pontos okát. Képünk illusztráció

Eszméletlen állapotban találtak rá egy 48 éves csíkszeredai férfira kedden délután a város Tudor lakónegyedi részén. A helyszínre érkező mentőegység már nem tudott segíteni rajta, holttestét átadták az igazságügyi orvosszakértőknek.

Székelyhon 2026. június 16., 21:302026. június 16., 21:30

A csíkszeredai rendőrséget június 16-án, kedden 15 óra körül értesítették a 112-es segélyhívószámon arról, hogy a Szász Endre utcában egy eszméletlen személyt találtak.

A mentőegység azonban nem segíthetett a férfinak, kiérkezésüket követően már csak a halál beálltát tudták megállapítani.