PNL-kongresszus vasárnap: a párt jövőjéről és irányvonaláról dönthetnek

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója szerdán úgy döntött, hogy vasárnapra összehívja a párt kongresszusát, miközben tovább mélyül a feszültség Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök és a párt vezetése között.

Székelyhon 2026. június 17., 18:152026. június 17., 18:15

Robert Sighiartău parlamenti képviselő, a vezető testület tagja a Facebookon azt írta: elérkezett az elszámolás, a felelősségvállalás és az irány kijelölésének ideje. Hangsúlyozta, hogy egy erős párt a tagság akaratára támaszkodva dönt saját jövőjéről – számol be az Agerpres. Hirdetés A vasárnapi kongresszus kapcsán Gheorghe Falcă liberális európai parlamenti képviselő hangsúlyozta:

a tanácskozásnak nem a tisztségekről, hanem a párt jövőbeli irányáról kell szólnia.

Szerinte a PNL-nek vissza kell találnia a tagsághoz, és a kongresszusnak világos üzenetet kell küldenie arról, hogy a párt a tagjai és választói érdekeit képviseli. Falcă úgy véli, a liberálisoknak újra erősíteniük kell kapcsolatukat a társadalommal, valamint

olyan új vezetői generációt kell kinevelniük, amely a liberális értékeket, a teljesítményt és a felelősségvállalást helyezi előtérbe.