PNL-kongresszus vasárnap: a párt jövőjéről és irányvonaláról dönthetnek

Fotó: Haáz Vince
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója szerdán úgy döntött, hogy vasárnapra összehívja a párt kongresszusát, miközben tovább mélyül a feszültség Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök és a párt vezetése között.
Robert Sighiartău parlamenti képviselő, a vezető testület tagja a Facebookon azt írta: elérkezett az elszámolás, a felelősségvállalás és az irány kijelölésének ideje. Hangsúlyozta, hogy egy erős párt a tagság akaratára támaszkodva dönt saját jövőjéről – számol be az Agerpres.
A vasárnapi kongresszus kapcsán Gheorghe Falcă liberális európai parlamenti képviselő hangsúlyozta:
Szerinte a PNL-nek vissza kell találnia a tagsághoz, és a kongresszusnak világos üzenetet kell küldenie arról, hogy a párt a tagjai és választói érdekeit képviseli. Falcă úgy véli, a liberálisoknak újra erősíteniük kell kapcsolatukat a társadalommal, valamint
Az EP-képviselő szerint a vasárnapi kongresszus egyben arról is dönthet, hogy a PNL visszatér-e gyökereihez és a romániai demokratikus jobboldal képviseletéhez.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem támogatja a Veștea-kormányt – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Diana Buzoianu ügyvivő környezetvédelmi miniszter.
Cătălin Predoiu szerdán lemondott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöki tisztségéről – közölték liberális források.
Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában útfestési munkálatok kezdődnek. Emiatt kisebb forgalomkorlátozások lesznek.
Elfogadta a büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvénytervezetet a szenátus szerdán, amely újradefiniálja a gyermekpornográfia fogalmát, és a cselekmények súlyához igazítja a büntetési tételeket.
Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy egyeztetett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőivel kisebbségikormány-alakítási lehetőségekről, köztük egy PNL-USR-RMDSZ-kormányról.
Kelemen Hunor szerdán közölte, hogy az RMDSZ képviselői és szenátorai nem fogják támogatni a Veștea-kormány esetleges beiktatását.
Az oktatási szakszervezetek több ezer tagja tüntetett szerdán a kormány székhelye előtt az új bértörvény tervezete ellen, majd elindultak a parlament előtti tér felé.
Idén májusban 882 177 nyugdíjas részesült szociális juttatásban, 606-tal több, mint az előző hónapban – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerdán közzétett adataiból.
Egy férfi meghalt, két másik személy megsérült szerdán reggel két kamion frontális ütközése következtében a 6-os országúton, Zsuppa (Jupa) település közelében – közölte a Krassó-Szörény megyei rendőrség.
Meghalt kedden a kórházban az a 12 éves marosborgói (Mureșenii Bârgăului) lány, akit hétfőn a járdán gázolt el egy autó a Beszterce-Naszód megyei településen.
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