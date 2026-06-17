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Adrian Veștea csütörtökön benyújtja a kormányprogramot és miniszterjelöltjeinek névsorát

• Fotó: Facebook/Adrian Veștea

Fotó: Facebook/Adrian Veștea

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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerda este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és miniszterjelöltjeinek névsorát.

Székelyhon

2026. június 17., 23:022026. június 17., 23:02

Bejegyzése szerint a kormányprogram véglegesítése az utolsó szakaszába érkezett.

„Valamennyi intézkedést felelősen, a költségvetési vonzata szempontjából elemzünk, hogy betartsuk a deficitre vonatkozó vállalásokat, és reális, alkalmazható, fenntartható tervet terjesszünk elő” – írta a politikus az Agerpres szemléje szerint.

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A kijelölt miniszterelnök szerint céljuk megtalálni az egyensúlyt a társadalom valós igényei és az állam költségvetési lehetőségei között. Minden javaslatot alaposan mérlegelnek, hogy

a kormányprogramba bekerülő intézkedések hatékonyak és végrehajthatók legyenek.

Veștea közölte, hogy csütörtökön a nap első felében benyújtják a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterek névsorát.

„Bízom abban, hogy Romániának rövid időn belül működőképes kormánya lesz, amely stabilitást, kiszámíthatóságot és konkrét megoldásokat tud biztosítani az állampolgároknak” – írta bejegyzésében.

Az USR politikai bizottsága úgy döntött, hogy nem támogatják a Veștea-kormányt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága szerdán egyhangúlag úgy döntött, hogy nem támogatják a Veștea-kormányt.

Dominic Fritz, az USR elnöke a Facebook-oldalán megállapította, hogy a Veștea-kormánynak a Szociáldemokrata Párt (PSD) mellett több mint 100 pártváltó és „áruló” szavazatát is össze kellene gyűjtenie a beiktatáshoz.

Idézet
Temuról rendelt kormány lenne: rossz minőségű, és sokba kerülne a romániaiaknak”

– fogalmazott a politikus.

Az USR elnöke szerint az USR támogatását sem kaphatja meg egy olyan kormány, amely nem élvezi az állampolgárok támogatását. A párt több mint 150 tagú politikai bizottsága pedig egyhangúlag döntött erről.

Fritz azt ígérte, hogy az USR a román állampolgárok érdekében fog dolgozni és kézzelfogható eredményeket fog felmutatni – ahogyan szerinte a párt miniszterei tették azt az elmúlt évben is –, akár egy kisebbségi kormány tagjaként, akár ellenzékből.

Idézet
Romániának bátorságra van szüksége, nem háttéralkukra”

– üzente az USR elnöke.

Az USR politikai bizottsága szerdán azért ülésezett, hogy hivatalossá tegye az országos vezetőség álláspontját Adrian Veștea miniszterelnöki megbízásáról.

A párt országos vezetősége egyhangúlag elfogadott vasárnapi határozatában tudomásul vette Adrian Veștea jelölését, valamint azt, hogy a pártot előzetesen nem tájékoztatták erről a döntésről. A határozat szerint az USR következetes marad ahhoz a döntéséhez, hogy nem alakít többé kormányt a PSD-vel.

Belföld
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