Ismét fizetik a betegszabadság első napját egyes pácienskategóriák esetében

Az érintett kategóriákba tartozó páciensek a június 1-től felírt betegszabadságok első napjára is megkapják a betegszabadságpénzt

Öt pácienskategória ettől a hónaptól ismét megkapja a betegszabadság első napjára járó jövedelmet is, amit a költségvetési megszorítások részeként három hónapja vontak meg a betegektől.

Széchely István 2026. június 05., 07:452026. június 05., 07:45

Egy június elsején alkalmazásba lépett törvénynek köszönhetően ettől a hónaptól ismét jár betegszabadságpénzt a páciensek egy részének a betegszabadság első napjára. Ezt február elsejétől vonták meg a betegektől, ám most

öt pácienskategória visszakapta ezt a jogot.

Amint arról Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója érdeklődésünkre tájékoztatott: a szülési szabadságon lévők,

a daganatos betegek,

a veszélyeztetett terhesség miatt szabadságon lévők,

az országos egészségügyi programokban nyilvántartott krónikus betegek,

és a kórházi kezelésben részesülő páciensek megkapják a betegszabadság első napjára járó jövedelmet is. A megyei egészségbiztosítási pénztár az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, betegszabadság felírására jogosult egészségügyi szolgáltatókat is értesítette a változásról, továbbá arról is, hogy a felsorolt kategóriákba tartozó páciensek esetében a június 1-től felírt betegszabadságokra kell alkalmazni a módosítást. Hirdetés Hargita megyében ez az intézkedés többezer páciens érint, hiszen csak a cukorbetegséget kezelő országos programban majdnem 15 000 Hargita megyei beteg kapott kezelést 2025-ben,

több mint kétezren az onkológai programban álltak kezelés alatt,

de sok krónikus beteg páciense van a szív-érrendszeri betegségek kezelésére létrehozott programnak is. Meghosszabbított betegszabadság esetén is csak egy nap esik ki A többi pácienskategória esetében nem változott a február elseje óta érvényben lévő törvény, azaz ők továbbra sem kapnak betegszabadságpénzt a betegszabadság első napjára. Az új törvény tisztázza a betegszabadság első napjára járó jövedelem megvonásának a módját azokban az esetekben is, amikor ugyanazon betegségi epizód vagy az abból eredő szövődmények miatt, megszakítás nélkül, újabb betegszabadságot hagynak jóvá a páciens számára. Eszerint

az egynapos csökkentést csak egyetlen alkalommal lehet alkalmazni a teljes, folyamatos betegségi epizódra.

Ez az előírás azokra az esetekre is érvényes, amikor ugyanarra az epizódra több, egymást követő betegszabadságot írnak fel. A betegszabadság első 5 napját egyébként a munkáltató fizeti, és ha az első nap kiesik, akkor

a második naptól a hatodik napig fizeti a munkaadó a betegszabadságot