Ismét fizetik a betegszabadság első napját egyes pácienskategóriák esetében

Az érintett kategóriákba tartozó páciensek a június 1-től felírt betegszabadságok első napjára is megkapják a betegszabadságpénzt
Fotó: Veres Nándor
Öt pácienskategória ettől a hónaptól ismét megkapja a betegszabadság első napjára járó jövedelmet is, amit a költségvetési megszorítások részeként három hónapja vontak meg a betegektől.
Egy június elsején alkalmazásba lépett törvénynek köszönhetően ettől a hónaptól ismét jár betegszabadságpénzt a páciensek egy részének a betegszabadság első napjára. Ezt február elsejétől vonták meg a betegektől, ám most
Amint arról Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója érdeklődésünkre tájékoztatott:
a szülési szabadságon lévők,
a daganatos betegek,
a veszélyeztetett terhesség miatt szabadságon lévők,
az országos egészségügyi programokban nyilvántartott krónikus betegek,
és a kórházi kezelésben részesülő páciensek megkapják a betegszabadság első napjára járó jövedelmet is.
A megyei egészségbiztosítási pénztár az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, betegszabadság felírására jogosult egészségügyi szolgáltatókat is értesítette a változásról, továbbá arról is, hogy a felsorolt kategóriákba tartozó páciensek esetében a június 1-től felírt betegszabadságokra kell alkalmazni a módosítást.
Hargita megyében ez az intézkedés többezer páciens érint, hiszen csak a cukorbetegséget kezelő országos programban majdnem 15 000 Hargita megyei beteg kapott kezelést 2025-ben,
de sok krónikus beteg páciense van a szív-érrendszeri betegségek kezelésére létrehozott programnak is.
A többi pácienskategória esetében nem változott a február elseje óta érvényben lévő törvény, azaz ők továbbra sem kapnak betegszabadságpénzt a betegszabadság első napjára.
Az új törvény tisztázza a betegszabadság első napjára járó jövedelem megvonásának a módját azokban az esetekben is, amikor ugyanazon betegségi epizód vagy az abból eredő szövődmények miatt, megszakítás nélkül, újabb betegszabadságot hagynak jóvá a páciens számára. Eszerint
Ez az előírás azokra az esetekre is érvényes, amikor ugyanarra az epizódra több, egymást követő betegszabadságot írnak fel.
A betegszabadság első 5 napját egyébként a munkáltató fizeti, és ha az első nap kiesik, akkor
– közölte érdeklődésünkre Karda István. A betegszabadság ötödik, vagy a kieső első nap esetében a hatodik naptól a betegszabadság végéig az egészségbiztosítási pénztár az Országos Egészségbiztosítási Alapból fizeti a betegszabadságra járó jövedelmet a keresőképtelen biztosítottnak.
Nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában, az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba.
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