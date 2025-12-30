Meghurcoltatás, eltiltás, hatósági felügyelet – Soós Zoltán esetében nem volt egyszerű ez az esztendő

Soós Zoltán: most kezd beérni a 2020-ban elindított Tíz év-száz lépés projekt
Fotó: Haáz Vince
Idén visszafogott fejlődést érzékelhettünk Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármester szerint a nagyberuházások a több hónapos hivatali eltiltása miatt nem indulhattak el. Azért volt építkezés, főleg tervezés – ezekről beszélgettünk, és a jövőbe is beletekintettünk.
Soós Zoltán második mandátumának első éve nagyon felemásra sikeredett. Tavaly decemberen őrizetbe vették, egy éjszakát fogdában töltött, idén áprilisban, közvetlenül a város költségvetésének megszavazása után eltiltották hivatala gyakorlásától. Augusztusban térhetett vissza dolgozni. December végén közösen értékeltük az évet, arról beszélgettünk, mit sikerült elindítani, befejezni, és mi minden maradt még, amire a marosvásárhelyiek évek óta várnak.
Marosvásárhely polgármestere szerint hasonló, politikai indíttatású eljárásokkal más székelyföldi városok vezetői is szembesültek az elmúlt években, például Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön.
– Derékba törte az idei évet a kétszer hatvan napos hivatali munkától való eltiltás. Tekintsünk elsőként erre egy kicsit vissza.
– Bár nagy lendülettel kezdték az ellenem foganatosított eljárásokat, nem emeltek vádat, végül augusztusban az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ejtett minden intézkedést, amit ellenem elrendeltek, a felfüggesztést és a hatósági felügyeletet is.
Amíg távol voltam, tilos volt hivatali ügyekkel foglalkoznom, a városháza alkalmazottaival munkaügyben nem kommunikálhattam, és ennek az volt a hátulütője, hogy a nagy beruházások közbeszerzései elcsúsztak. Például a Gát utca és a Bolyai tér esetében, a Hátszeg utcába és Csalhó sétányra tervezett emeletes parkolóház megépítése céljából a város nem tudta meghirdetni a közbeszerzést, hogy kiválassza a kivitelezőt. A városi, önkéntes hulladékudvarok megépítése esetében is csúszott a közbeszerzés, óvás is történt, így most új finanszírozási forrást kell keresnünk, hogy meglegyen az anyagi fedezet.
– Távolléte alatt a mindennapi ügyintézés, hivatali munka viszonylag zökkenőmentesen zajlott?
– Igen, de a nagy beruházásoknál nem volt, aki összehangolja a munkát. Nem voltunk felkészülve arra, hogy több hónapra felfüggesztenek. Kovács Mihály Levente alpolgármesterre zúdult minden feladat, akinek van önkormányzati tapasztalata, hiszen korábban a megyei tanács alelnöki tisztségét töltötte be. Ez, valamint a kitartása segítette hozzá, hogy kézbe tudta tartani a mindennapi hivatali munkát.
Fotó: Haáz Vince
– Az első és a második mandátumát megelőző kampányban egyaránt sok ígéret elhangzott, de ezek szerint, a felfüggesztés miatt idén alig volt előrelépés a nagyberuházások terén. Mire számíthatunk az elkövetkezőkben?
– A Kárpátok sétányára tervezett Maros-hídhoz és a kerülőút 6-os szakaszához (a Segesvári út meghosszabbításához) megvan minden engedély, most kerülnek fel tervek az országos közbeszerzési portálra. Ha nincs óvás, akkor 3–4 hónapig tart a kivitelező kiválasztása, így arra számítunk, jövő év vége felé már elkezdődhetnek a munkálatok.
A Park szálló mögötti mélygarázs esetében, bár egyelőre nincs látványos mozgás, de annál fontosabb lépések történtek az elmúlt fél évben, így a közművek elköltöztetése. Bízom benne, hogy jövő év végére bár a sajtóval már bejárható lesz, ha nem is tudjuk addig átadni. 2027-ben biztos beüzemeljük.
Jövőre befejeződik a Friedrich Schiller-iskola átépítése, bővítése, ősztől biztosan visszamehetnek oda a diákok. Sajnálom azt a nemzedéket, amelyik „elkapta” az építkezés éveit, és nem tudott az eredeti iskolájába járni. Folyamatban van a lakóépületek szigetelése. Több mint háromezer lakásnál már befejeződött, és utcajavítás is zajlott.
Többek között az Eliade Rădulescu, a Băneasa, a Bălcesu utcákat, de a Kövesdombon is jó pár helyszínen dolgoztak a szakemberek, a Tudorban a Fortuna útkereszteződésben, valamint az Arató utca egy részén. Sokszor kérdezik, miért csak fél utcában dolgoztak a munkagépek, például az Aratóban. Mindig hangsúlyozom: azt a szakaszt tesszük rendbe, amelynek rossz az állapota, nem pazarolunk.
– Vannak vitatott nagyberuházások is, mint például a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd és a köznyelven Hosszúnak nevezett utca felújítása.
– Két és fél év után lezárult a Dózsa György utca teljes körű felújítása, 65 millió lejbe került. Hasonló nagy munkálat várható az 1918. december 1., vagyis a Hosszú utcában a főtér és a Fortuna üzlet közötti szakaszon. A műszaki tervek elkészültek, a közbeszerzés előkészítése zajlik, előre láthatóan februárban mind az útszakasz felújítása, mind a főtér átalakítása felkerül az országos portálra. Úgy számolok, hogy jövő év végéig elkezdődnek a munkálatok. A Hosszú utca említett szakaszának teljes körű felújítása 80 millió lejbe kerül, ebből 50 milliót biztosít az Európai Unió. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.
Arról is kell beszélni, hogy a környéken gondot jelent, hogy van olyan család, ahol 3-4 autót tartanak, és egyiket csak állomásoztatják az út szélén vagy a tömbházak között, nem használják, hetekig nem mozgatják. Van, aki közterületre leparkolta az autóját, és elment külföldre dolgozni. A környéken több száz garázs található, amelyek legalább felében hónapok, évek óta nem állt be autó. Ha a fő utca mentén levő parkolók fizetősek lesznek, akkor mindenki jobban meggondolja, hol hagyja majd a gépkocsiját.
Szerettük volna kétszáz méterre elköltöztetni Marosszentgyörgy felé, de azt a helyszínt a vízügyi igazgatóság nem hagyta jóvá, és a Maros túlsó felén már Marosszentanna terültére ment volna át, ezért sem lehetett megvalósítani. A környéken lakók jól tudják, hogy a Kárpátok sétányán már most is az áthaladó forgalom nehezíti a közlekedést, hiszen akik a nagy Maros-hídon átjönnek Marosszentannáról, Marosszentkirályról és a kórházak, az orvosi egyetem felé igyekeznek, azok mind ott járnak. Az új híddal a lakónegyedet mentesítjük a tranzitforgalomtól. Zöldövezetet, egyirányú utcákat hozunk létre, zajfogókat szerelünk fel a garzontömbházhoz. Februárban tervezünk egy lakossági fórumot is tartani a Kárpátok sétányon, akkor részletesen elmagyarázzuk a terveket és elképzeléseket az ott élőknek. Fontos beruházás ez, amit az RMDSZ megmentett az Anghel Saligny-programban.
Papírhalmok előtt Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere
Fotó: Haáz Vince
– A nagy uniós pályázatok önrésze is jelentős. A város bankkölcsönt akart felvenni ezek fedezésére. Sikerült?
– 2027–2028-ban temérdek számlát kell majd fedezni, az idén és főleg a jövőben elkezdendő, uniós pályázatokból végzendő munkálatok önrészét. A város egy készenléti hitelt akar felvenni erre 150 millió lej értékben. Ezt csak arra lehet majd használni, amire kértük, vagyis utakra, hidakra, parkolóházakra, nagy kifizetésekre. A hitel még nincs véglegesítve, a bank részéről megkaptuk a zöld utat, az önkormányzati tanácsosoknak kell a feltételeket elfogadniuk. A város eladósodottsága majdnem nulla, így ez a készenléti hitel nem jelent majd gondot.
– Kelemen Hunor RMDSZ-es szövetségi elnök azt mondta karácsony előtt Sóváradon, hogy 2026 nem lesz nehezebb, mint 2025, és a vége felé már új tervekről, beruházásokról is beszélni lehet majd. Milyen évet jósol Soós Zoltán 2026-re?
– Kormányszinten lehet, hogy az idei év volt a nehezebb, de az önkormányzatok szintjén jövőre mindenképp több nehézséggel kell szembenéznünk. Egyelőre nem látjuk a bevételeket, főleg azokat, amit a kormány szokott visszaosztani, többek között a befizetett jövedelemadóból. Annyit tudunk, hogy idei szinten akarja azokat tartani, még a 10 százalékos inflációt sem teszi rá, ami azt jelenti, hogy reál értékben kevesebb pénzt oszt majd vissza.
Marosvásárhelyen úgy döntöttünk, hogy kidolgozunk egy támogatási rendszert, amely alapján az önkormányzat a befizetett adóknak megfelelő összeggel támogatja a sérült személyeket, családjaikat. Erre keresünk most megoldást.
Gondolok itt az iskolák teljes körű felszerelésére, a Bolyai tér átalakítására, a terelőutak szakaszos megépítésére, a Maros-hídra, a parkolóházakra és a mélygarázsra.
