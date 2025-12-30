Meghurcoltatás, eltiltás, hatósági felügyelet – Soós Zoltán esetében nem volt egyszerű ez az esztendő

Idén visszafogott fejlődést érzékelhettünk Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármester szerint a nagyberuházások a több hónapos hivatali eltiltása miatt nem indulhattak el. Azért volt építkezés, főleg tervezés – ezekről beszélgettünk, és a jövőbe is beletekintettünk.

Soós Zoltán második mandátumának első éve nagyon felemásra sikeredett. Tavaly decemberen őrizetbe vették, egy éjszakát fogdában töltött, idén áprilisban, közvetlenül a város költségvetésének megszavazása után eltiltották hivatala gyakorlásától. Augusztusban térhetett vissza dolgozni. December végén közösen értékeltük az évet, arról beszélgettünk, mit sikerült elindítani, befejezni, és mi minden maradt még, amire a marosvásárhelyiek évek óta várnak. korábban írtuk Soós Zoltán: nyolc hónap után kijelenthető, hogy politikai támadásról volt szó Marosvásárhely polgármestere szerint hasonló, politikai indíttatású eljárásokkal más székelyföldi városok vezetői is szembesültek az elmúlt években, például Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön. Hirdetés – Derékba törte az idei évet a kétszer hatvan napos hivatali munkától való eltiltás. Tekintsünk elsőként erre egy kicsit vissza. – Bár nagy lendülettel kezdték az ellenem foganatosított eljárásokat, nem emeltek vádat, végül augusztusban az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ejtett minden intézkedést, amit ellenem elrendeltek, a felfüggesztést és a hatósági felügyeletet is.

Pont a költségvetés elfogadása után, amikor a tulajdonképpeni munkát kezdtük volna, akkor függesztettek fel, feltehetőleg nem véletlenszerűen.

Amíg távol voltam, tilos volt hivatali ügyekkel foglalkoznom, a városháza alkalmazottaival munkaügyben nem kommunikálhattam, és ennek az volt a hátulütője, hogy a nagy beruházások közbeszerzései elcsúsztak. Például a Gát utca és a Bolyai tér esetében, a Hátszeg utcába és Csalhó sétányra tervezett emeletes parkolóház megépítése céljából a város nem tudta meghirdetni a közbeszerzést, hogy kiválassza a kivitelezőt. A városi, önkéntes hulladékudvarok megépítése esetében is csúszott a közbeszerzés, óvás is történt, így most új finanszírozási forrást kell keresnünk, hogy meglegyen az anyagi fedezet. – Távolléte alatt a mindennapi ügyintézés, hivatali munka viszonylag zökkenőmentesen zajlott? – Igen, de a nagy beruházásoknál nem volt, aki összehangolja a munkát. Nem voltunk felkészülve arra, hogy több hónapra felfüggesztenek. Kovács Mihály Levente alpolgármesterre zúdult minden feladat, akinek van önkormányzati tapasztalata, hiszen korábban a megyei tanács alelnöki tisztségét töltötte be. Ez, valamint a kitartása segítette hozzá, hogy kézbe tudta tartani a mindennapi hivatali munkát.

– Az első és a második mandátumát megelőző kampányban egyaránt sok ígéret elhangzott, de ezek szerint, a felfüggesztés miatt idén alig volt előrelépés a nagyberuházások terén. Mire számíthatunk az elkövetkezőkben? – A Kárpátok sétányára tervezett Maros-hídhoz és a kerülőút 6-os szakaszához (a Segesvári út meghosszabbításához) megvan minden engedély, most kerülnek fel tervek az országos közbeszerzési portálra. Ha nincs óvás, akkor 3–4 hónapig tart a kivitelező kiválasztása, így arra számítunk, jövő év vége felé már elkezdődhetnek a munkálatok.

A kerülőút 3-as szakaszára, vagyis a Bodoni utca és az A3-as autópálya közötti részre is megvan az engedélyeztetés. A Bolyai tér átalakítása, korszerűsítése már fent van az országos közbeszerzési portálon, ott is el kell kezdődniük jövőben a munkálatoknak.

A Park szálló mögötti mélygarázs esetében, bár egyelőre nincs látványos mozgás, de annál fontosabb lépések történtek az elmúlt fél évben, így a közművek elköltöztetése. Bízom benne, hogy jövő év végére bár a sajtóval már bejárható lesz, ha nem is tudjuk addig átadni. 2027-ben biztos beüzemeljük.

Idén sikerült folytatni az iskolák felszerelését, egy 10 millió eurós pályázat részeként minden marosvásárhelyi oktatási intézményben új bútorok, eszközök kerülnek.

Jövőre befejeződik a Friedrich Schiller-iskola átépítése, bővítése, ősztől biztosan visszamehetnek oda a diákok. Sajnálom azt a nemzedéket, amelyik „elkapta” az építkezés éveit, és nem tudott az eredeti iskolájába járni. Folyamatban van a lakóépületek szigetelése. Több mint háromezer lakásnál már befejeződött, és utcajavítás is zajlott.

Útfelújításra 200 millió lej értékű, négy és fél évre szóló keretszerződésünk van, így több utcát, járdát felújítottunk idén.

Többek között az Eliade Rădulescu, a Băneasa, a Bălcesu utcákat, de a Kövesdombon is jó pár helyszínen dolgoztak a szakemberek, a Tudorban a Fortuna útkereszteződésben, valamint az Arató utca egy részén. Sokszor kérdezik, miért csak fél utcában dolgoztak a munkagépek, például az Aratóban. Mindig hangsúlyozom: azt a szakaszt tesszük rendbe, amelynek rossz az állapota, nem pazarolunk. – Vannak vitatott nagyberuházások is, mint például a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd és a köznyelven Hosszúnak nevezett utca felújítása. – Két és fél év után lezárult a Dózsa György utca teljes körű felújítása, 65 millió lejbe került. Hasonló nagy munkálat várható az 1918. december 1., vagyis a Hosszú utcában a főtér és a Fortuna üzlet közötti szakaszon. A műszaki tervek elkészültek, a közbeszerzés előkészítése zajlik, előre láthatóan februárban mind az útszakasz felújítása, mind a főtér átalakítása felkerül az országos portálra. Úgy számolok, hogy jövő év végéig elkezdődnek a munkálatok. A Hosszú utca említett szakaszának teljes körű felújítása 80 millió lejbe kerül, ebből 50 milliót biztosít az Európai Unió. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.

Valóban akadnak, akik elégedetlenkednek a parkolóhelyek felszámolása miatt. Most megpróbálunk közbenjárni a fejlesztési régiónál, hogy ahol lehet, módosítsuk a tervet, és mentsünk meg szász-száztíz parkolóhelyet.

Ha meg is maradnak, azok fizetősek lesznek. korábban írtuk Négyszáz parkolóhely felszámolásával járna egy EU-s pályázat kivitelezése Marosvásárhelyen A nyertes uniós pályázat módosítását próbálják meg elérni a marosvásárhelyi tanácsosok annak érdekében, hogy az egyik legforgalmasabb utca mentén ne számoljanak fel négyszáz parkolóhelyet. Azt remélik, legalább száz-százötvenet meg tudnak menteni. Arról is kell beszélni, hogy a környéken gondot jelent, hogy van olyan család, ahol 3-4 autót tartanak, és egyiket csak állomásoztatják az út szélén vagy a tömbházak között, nem használják, hetekig nem mozgatják. Van, aki közterületre leparkolta az autóját, és elment külföldre dolgozni. A környéken több száz garázs található, amelyek legalább felében hónapok, évek óta nem állt be autó. Ha a fő utca mentén levő parkolók fizetősek lesznek, akkor mindenki jobban meggondolja, hol hagyja majd a gépkocsiját.

A Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd kapcsán tudni kell, hogy a garzontömbház szomszédságába kell megépíteni, nincs más megoldás.

Szerettük volna kétszáz méterre elköltöztetni Marosszentgyörgy felé, de azt a helyszínt a vízügyi igazgatóság nem hagyta jóvá, és a Maros túlsó felén már Marosszentanna terültére ment volna át, ezért sem lehetett megvalósítani. A környéken lakók jól tudják, hogy a Kárpátok sétányán már most is az áthaladó forgalom nehezíti a közlekedést, hiszen akik a nagy Maros-hídon átjönnek Marosszentannáról, Marosszentkirályról és a kórházak, az orvosi egyetem felé igyekeznek, azok mind ott járnak. Az új híddal a lakónegyedet mentesítjük a tranzitforgalomtól. Zöldövezetet, egyirányú utcákat hozunk létre, zajfogókat szerelünk fel a garzontömbházhoz. Februárban tervezünk egy lakossági fórumot is tartani a Kárpátok sétányon, akkor részletesen elmagyarázzuk a terveket és elképzeléseket az ott élőknek. Fontos beruházás ez, amit az RMDSZ megmentett az Anghel Saligny-programban.

– A nagy uniós pályázatok önrésze is jelentős. A város bankkölcsönt akart felvenni ezek fedezésére. Sikerült? – 2027–2028-ban temérdek számlát kell majd fedezni, az idén és főleg a jövőben elkezdendő, uniós pályázatokból végzendő munkálatok önrészét. A város egy készenléti hitelt akar felvenni erre 150 millió lej értékben. Ezt csak arra lehet majd használni, amire kértük, vagyis utakra, hidakra, parkolóházakra, nagy kifizetésekre. A hitel még nincs véglegesítve, a bank részéről megkaptuk a zöld utat, az önkormányzati tanácsosoknak kell a feltételeket elfogadniuk. A város eladósodottsága majdnem nulla, így ez a készenléti hitel nem jelent majd gondot. – Kelemen Hunor RMDSZ-es szövetségi elnök azt mondta karácsony előtt Sóváradon, hogy 2026 nem lesz nehezebb, mint 2025, és a vége felé már új tervekről, beruházásokról is beszélni lehet majd. Milyen évet jósol Soós Zoltán 2026-re? – Kormányszinten lehet, hogy az idei év volt a nehezebb, de az önkormányzatok szintjén jövőre mindenképp több nehézséggel kell szembenéznünk. Egyelőre nem látjuk a bevételeket, főleg azokat, amit a kormány szokott visszaosztani, többek között a befizetett jövedelemadóból. Annyit tudunk, hogy idei szinten akarja azokat tartani, még a 10 százalékos inflációt sem teszi rá, ami azt jelenti, hogy reál értékben kevesebb pénzt oszt majd vissza.

A helyi adókat és illetékeket a kormány megemelte, kötelezve az önkormányzatokat, hogy az épületadókat legalább 80 százalékkal növeljék. Fájó pont, hogy a különböző fogyatékkal élőket is megadóztatja a kormány.

Marosvásárhelyen úgy döntöttünk, hogy kidolgozunk egy támogatási rendszert, amely alapján az önkormányzat a befizetett adóknak megfelelő összeggel támogatja a sérült személyeket, családjaikat. Erre keresünk most megoldást.

Bár nehéz év elé nézünk, úgy érzem, most kezd beérni a 2020-ban elindított Tíz év – száz lépés projekt, azok a tervek, amelyekről akkor a kampányban beszéltünk, és amelyekért azóta is teszünk.