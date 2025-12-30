Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Meghurcoltatás, eltiltás, hatósági felügyelet – Soós Zoltán esetében nem volt egyszerű ez az esztendő

Soós Zoltán: most kezd beérni a 2020-ban elindított Tíz év-száz lépés projekt • Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán: most kezd beérni a 2020-ban elindított Tíz év-száz lépés projekt

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén visszafogott fejlődést érzékelhettünk Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármester szerint a nagyberuházások a több hónapos hivatali eltiltása miatt nem indulhattak el. Azért volt építkezés, főleg tervezés – ezekről beszélgettünk, és a jövőbe is beletekintettünk.

Simon Virág

2025. december 30., 19:492025. december 30., 19:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Soós Zoltán második mandátumának első éve nagyon felemásra sikeredett. Tavaly decemberen őrizetbe vették, egy éjszakát fogdában töltött, idén áprilisban, közvetlenül a város költségvetésének megszavazása után eltiltották hivatala gyakorlásától. Augusztusban térhetett vissza dolgozni. December végén közösen értékeltük az évet, arról beszélgettünk, mit sikerült elindítani, befejezni, és mi minden maradt még, amire a marosvásárhelyiek évek óta várnak.

korábban írtuk

Soós Zoltán: nyolc hónap után kijelenthető, hogy politikai támadásról volt szó
Soós Zoltán: nyolc hónap után kijelenthető, hogy politikai támadásról volt szó

Marosvásárhely polgármestere szerint hasonló, politikai indíttatású eljárásokkal más székelyföldi városok vezetői is szembesültek az elmúlt években, például Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában vagy Sepsiszentgyörgyön.

Hirdetés

– Derékba törte az idei évet a kétszer hatvan napos hivatali munkától való eltiltás. Tekintsünk elsőként erre egy kicsit vissza.

– Bár nagy lendülettel kezdték az ellenem foganatosított eljárásokat, nem emeltek vádat, végül augusztusban az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ejtett minden intézkedést, amit ellenem elrendeltek, a felfüggesztést és a hatósági felügyeletet is.

Idézet
Pont a költségvetés elfogadása után, amikor a tulajdonképpeni munkát kezdtük volna, akkor függesztettek fel, feltehetőleg nem véletlenszerűen.

Amíg távol voltam, tilos volt hivatali ügyekkel foglalkoznom, a városháza alkalmazottaival munkaügyben nem kommunikálhattam, és ennek az volt a hátulütője, hogy a nagy beruházások közbeszerzései elcsúsztak. Például a Gát utca és a Bolyai tér esetében, a Hátszeg utcába és Csalhó sétányra tervezett emeletes parkolóház megépítése céljából a város nem tudta meghirdetni a közbeszerzést, hogy kiválassza a kivitelezőt. A városi, önkéntes hulladékudvarok megépítése esetében is csúszott a közbeszerzés, óvás is történt, így most új finanszírozási forrást kell keresnünk, hogy meglegyen az anyagi fedezet.

– Távolléte alatt a mindennapi ügyintézés, hivatali munka viszonylag zökkenőmentesen zajlott?

– Igen, de a nagy beruházásoknál nem volt, aki összehangolja a munkát. Nem voltunk felkészülve arra, hogy több hónapra felfüggesztenek. Kovács Mihály Levente alpolgármesterre zúdult minden feladat, akinek van önkormányzati tapasztalata, hiszen korábban a megyei tanács alelnöki tisztségét töltötte be. Ez, valamint a kitartása segítette hozzá, hogy kézbe tudta tartani a mindennapi hivatali munkát.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

– Az első és a második mandátumát megelőző kampányban egyaránt sok ígéret elhangzott, de ezek szerint, a felfüggesztés miatt idén alig volt előrelépés a nagyberuházások terén. Mire számíthatunk az elkövetkezőkben?

– A Kárpátok sétányára tervezett Maros-hídhoz és a kerülőút 6-os szakaszához (a Segesvári út meghosszabbításához) megvan minden engedély, most kerülnek fel tervek az országos közbeszerzési portálra. Ha nincs óvás, akkor 3–4 hónapig tart a kivitelező kiválasztása, így arra számítunk, jövő év vége felé már elkezdődhetnek a munkálatok.

Idézet
A kerülőút 3-as szakaszára, vagyis a Bodoni utca és az A3-as autópálya közötti részre is megvan az engedélyeztetés. A Bolyai tér átalakítása, korszerűsítése már fent van az országos közbeszerzési portálon, ott is el kell kezdődniük jövőben a munkálatoknak.

A Park szálló mögötti mélygarázs esetében, bár egyelőre nincs látványos mozgás, de annál fontosabb lépések történtek az elmúlt fél évben, így a közművek elköltöztetése. Bízom benne, hogy jövő év végére bár a sajtóval már bejárható lesz, ha nem is tudjuk addig átadni. 2027-ben biztos beüzemeljük.

Idézet
Idén sikerült folytatni az iskolák felszerelését, egy 10 millió eurós pályázat részeként minden marosvásárhelyi oktatási intézményben új bútorok, eszközök kerülnek.

Jövőre befejeződik a Friedrich Schiller-iskola átépítése, bővítése, ősztől biztosan visszamehetnek oda a diákok. Sajnálom azt a nemzedéket, amelyik „elkapta” az építkezés éveit, és nem tudott az eredeti iskolájába járni. Folyamatban van a lakóépületek szigetelése. Több mint háromezer lakásnál már befejeződött, és utcajavítás is zajlott.

Idézet
Útfelújításra 200 millió lej értékű, négy és fél évre szóló keretszerződésünk van, így több utcát, járdát felújítottunk idén.

Többek között az Eliade Rădulescu, a Băneasa, a Bălcesu utcákat, de a Kövesdombon is jó pár helyszínen dolgoztak a szakemberek, a Tudorban a Fortuna útkereszteződésben, valamint az Arató utca egy részén. Sokszor kérdezik, miért csak fél utcában dolgoztak a munkagépek, például az Aratóban. Mindig hangsúlyozom: azt a szakaszt tesszük rendbe, amelynek rossz az állapota, nem pazarolunk.

– Vannak vitatott nagyberuházások is, mint például a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd és a köznyelven Hosszúnak nevezett utca felújítása.

– Két és fél év után lezárult a Dózsa György utca teljes körű felújítása, 65 millió lejbe került. Hasonló nagy munkálat várható az 1918. december 1., vagyis a Hosszú utcában a főtér és a Fortuna üzlet közötti szakaszon. A műszaki tervek elkészültek, a közbeszerzés előkészítése zajlik, előre láthatóan februárban mind az útszakasz felújítása, mind a főtér átalakítása felkerül az országos portálra. Úgy számolok, hogy jövő év végéig elkezdődnek a munkálatok. A Hosszú utca említett szakaszának teljes körű felújítása 80 millió lejbe kerül, ebből 50 milliót biztosít az Európai Unió. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.

Idézet
Valóban akadnak, akik elégedetlenkednek a parkolóhelyek felszámolása miatt. Most megpróbálunk közbenjárni a fejlesztési régiónál, hogy ahol lehet, módosítsuk a tervet, és mentsünk meg szász-száztíz parkolóhelyet.

Ha meg is maradnak, azok fizetősek lesznek.

korábban írtuk

Négyszáz parkolóhely felszámolásával járna egy EU-s pályázat kivitelezése Marosvásárhelyen
Négyszáz parkolóhely felszámolásával járna egy EU-s pályázat kivitelezése Marosvásárhelyen

A nyertes uniós pályázat módosítását próbálják meg elérni a marosvásárhelyi tanácsosok annak érdekében, hogy az egyik legforgalmasabb utca mentén ne számoljanak fel négyszáz parkolóhelyet. Azt remélik, legalább száz-százötvenet meg tudnak menteni.

Arról is kell beszélni, hogy a környéken gondot jelent, hogy van olyan család, ahol 3-4 autót tartanak, és egyiket csak állomásoztatják az út szélén vagy a tömbházak között, nem használják, hetekig nem mozgatják. Van, aki közterületre leparkolta az autóját, és elment külföldre dolgozni. A környéken több száz garázs található, amelyek legalább felében hónapok, évek óta nem állt be autó. Ha a fő utca mentén levő parkolók fizetősek lesznek, akkor mindenki jobban meggondolja, hol hagyja majd a gépkocsiját.

Idézet
A Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd kapcsán tudni kell, hogy a garzontömbház szomszédságába kell megépíteni, nincs más megoldás.

Szerettük volna kétszáz méterre elköltöztetni Marosszentgyörgy felé, de azt a helyszínt a vízügyi igazgatóság nem hagyta jóvá, és a Maros túlsó felén már Marosszentanna terültére ment volna át, ezért sem lehetett megvalósítani. A környéken lakók jól tudják, hogy a Kárpátok sétányán már most is az áthaladó forgalom nehezíti a közlekedést, hiszen akik a nagy Maros-hídon átjönnek Marosszentannáról, Marosszentkirályról és a kórházak, az orvosi egyetem felé igyekeznek, azok mind ott járnak. Az új híddal a lakónegyedet mentesítjük a tranzitforgalomtól. Zöldövezetet, egyirányú utcákat hozunk létre, zajfogókat szerelünk fel a garzontömbházhoz. Februárban tervezünk egy lakossági fórumot is tartani a Kárpátok sétányon, akkor részletesen elmagyarázzuk a terveket és elképzeléseket az ott élőknek. Fontos beruházás ez, amit az RMDSZ megmentett az Anghel Saligny-programban.

Papírhalmok előtt Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere • Fotó: Haáz Vince Galéria

Papírhalmok előtt Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere

Fotó: Haáz Vince

– A nagy uniós pályázatok önrésze is jelentős. A város bankkölcsönt akart felvenni ezek fedezésére. Sikerült?

– 2027–2028-ban temérdek számlát kell majd fedezni, az idén és főleg a jövőben elkezdendő, uniós pályázatokból végzendő munkálatok önrészét. A város egy készenléti hitelt akar felvenni erre 150 millió lej értékben. Ezt csak arra lehet majd használni, amire kértük, vagyis utakra, hidakra, parkolóházakra, nagy kifizetésekre. A hitel még nincs véglegesítve, a bank részéről megkaptuk a zöld utat, az önkormányzati tanácsosoknak kell a feltételeket elfogadniuk. A város eladósodottsága majdnem nulla, így ez a készenléti hitel nem jelent majd gondot.

– Kelemen Hunor RMDSZ-es szövetségi elnök azt mondta karácsony előtt Sóváradon, hogy 2026 nem lesz nehezebb, mint 2025, és a vége felé már új tervekről, beruházásokról is beszélni lehet majd. Milyen évet jósol Soós Zoltán 2026-re?

– Kormányszinten lehet, hogy az idei év volt a nehezebb, de az önkormányzatok szintjén jövőre mindenképp több nehézséggel kell szembenéznünk. Egyelőre nem látjuk a bevételeket, főleg azokat, amit a kormány szokott visszaosztani, többek között a befizetett jövedelemadóból. Annyit tudunk, hogy idei szinten akarja azokat tartani, még a 10 százalékos inflációt sem teszi rá, ami azt jelenti, hogy reál értékben kevesebb pénzt oszt majd vissza.

Idézet
A helyi adókat és illetékeket a kormány megemelte, kötelezve az önkormányzatokat, hogy az épületadókat legalább 80 százalékkal növeljék. Fájó pont, hogy a különböző fogyatékkal élőket is megadóztatja a kormány.

Marosvásárhelyen úgy döntöttünk, hogy kidolgozunk egy támogatási rendszert, amely alapján az önkormányzat a befizetett adóknak megfelelő összeggel támogatja a sérült személyeket, családjaikat. Erre keresünk most megoldást.

Idézet
Bár nehéz év elé nézünk, úgy érzem, most kezd beérni a 2020-ban elindított Tíz év – száz lépés projekt, azok a tervek, amelyekről akkor a kampányban beszéltünk, és amelyekért azóta is teszünk.

Gondolok itt az iskolák teljes körű felszerelésére, a Bolyai tér átalakítására, a terelőutak szakaszos megépítésére, a Maros-hídra, a parkolóházakra és a mélygarázsra.

Marosszék Marosvásárhely Interjú
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Nem kizárt a klubváltás: Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz
A daganatos megbetegedés nem egyenlő a végzettel: esélyek, kezelések és gyógyulási kilátások (VIDEÓ)
Új lebonyolítást tesztelnek a hokivébék alacsonyabb divízióiban
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Székelyhon

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még egyet visszavezettek
Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Székelyhon

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában
Nem kizárt a klubváltás: Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz
Székely Sport

Nem kizárt a klubváltás: Niczuly Roland minden ajánlatot fontolóra vesz
A daganatos megbetegedés nem egyenlő a végzettel: esélyek, kezelések és gyógyulási kilátások (VIDEÓ)
Krónika

A daganatos megbetegedés nem egyenlő a végzettel: esélyek, kezelések és gyógyulási kilátások (VIDEÓ)
Új lebonyolítást tesztelnek a hokivébék alacsonyabb divízióiban
Székely Sport

Új lebonyolítást tesztelnek a hokivébék alacsonyabb divízióiban
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre

Az Európai Bizottság több mint 586 millió eurót utalt át Romániának a 2021-2027-es Közlekedési Program keretében a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból – jelentette be kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
2025. december 30., kedd

Az Európai Bizottság több, mint 586 millió eurót folyósított Romániának nagy infrastrukturális projektekre
Hirdetés
2025. december 30., kedd

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen

Egy alsóidecsi lakóház gyulladt ki kedden délután, a szászrégeni tűzoltóság vonult a helyszínre oltani.

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen
Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen
2025. december 30., kedd

Szinte teljesen a lángok martalékává vált egy ház tetőzete egy Maros megyei településen
2025. december 30., kedd

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben

Műanyagcsomagolás okozta egy fehér tigriskölyök halálát a dél-romániai Craiova állatkertjében. A csomagolást a látogatók dobták be az állatok ketrecébe – számolt be kedden a News.ro.

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben
Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben
2025. december 30., kedd

Látogatói felelőtlenség végzett egy fehér tigriskölyökkel egy romániai állatkertben
2025. december 30., kedd

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására

Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására
Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására
2025. december 30., kedd

Százmillió lejes hitel a sepsiszentgyörgyi színház felújítására
Hirdetés
2025. december 30., kedd

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan
Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan
2025. december 30., kedd

Megmutatta az aranyosgyéresi légi támaszpontot a holland miniszterelnöknek Ilie Bolojan
2025. december 30., kedd

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt

Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt
Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt
2025. december 30., kedd

Óvatosságra int a katasztrófavédelem a szélsőséges időjárás miatt
2025. december 30., kedd

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
2025. december 30., kedd

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
Hirdetés
2025. december 30., kedd

Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el

A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.

Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el
Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el
2025. december 30., kedd

Nemzetközi pénzügyi tanácsadó cég: a 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel érhető el
2025. december 30., kedd

Több száz erdőtűz volt idén az állami erdőkben, közel 3 millió lejre rúg a kár

Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.

Több száz erdőtűz volt idén az állami erdőkben, közel 3 millió lejre rúg a kár
Több száz erdőtűz volt idén az állami erdőkben, közel 3 millió lejre rúg a kár
2025. december 30., kedd

Több száz erdőtűz volt idén az állami erdőkben, közel 3 millió lejre rúg a kár
2025. december 30., kedd

Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés

A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.

Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés
Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés
2025. december 30., kedd

Gyergyószentmiklóst is odavágja a kötelező adóemelés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!