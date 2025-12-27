Négyszáz parkolóhely felszámolásával járna egy EU-s pályázat kivitelezése Marosvásárhelyen

A nyertes uniós pályázat módosítását próbálják meg elérni a marosvásárhelyi tanácsosok annak érdekében, hogy az egyik legforgalmasabb utca mentén ne számoljanak fel négyszáz parkolóhelyet. Azt remélik, legalább száz-százötvenet meg tudnak menteni.

Simon Virág 2025. december 27., 08:552025. december 27., 08:55 2025. december 27., 09:192025. december 27., 09:19

Marosvásárhelyen tavaly novemberben fogadta el a helyi önkormányzat azt a tervet, amellyel aztán uniós pályázatot nyertek és amely az 1918. December 1. utca és a főtér felújítását tartalmazza. Bár eredetileg egy nagyobb lélegzetű munkálatról volt szó, az elfogadott pályázat végül a Fortuna és a főtér közötti útszakasz és járda teljes felújításáról és a főtér részleges átalakításáról szól. korábban írtuk Újabb forgalmas útszakasz felújítását hagyták jóvá Marosvásárhelyen Parkolóhelyeket számolnak fel, buszsávot alakítanak ki és teljesen felújítják Marosvásárhelyen a köznyelven Hosszú utcának hívott útszakaszt. Átalakítják a főteret is. Az érintett utca, amelyet köznyelven Hosszú utcának is neveznek, az egyik legforgalmasabb útszakasz Marosvásárhelyen, hiszen

nemcsak a legnagyobb lakónegyedet, a Tudort köti össze a belvárossal, hanem a Jedd, Koronka felől a városba érkezők is ezen haladnak a főtér irányába.

A széles járdát is állomásozónak használják a gépkocsi-tulajdonosok Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a Hosszú utca mentén, az egyik oldalon parkolóhelyek vannak, de a tömbházlakók jobb híján a járdákra is parkolnak. A felújítási tervben az szerepel, hogy

a járda mellett kerékpárutakat alakítanak ki, és felszámolják a parkolókat.

Az alap-elképzelés az volt, hogy a fő sugárút mentén ne legyenek parkolók, mert a ki-beálló autók gyakran lassítják a forgalmat. Az eredeti tervben az áll, hogy négyszáz parkolót számolnak fel. Közben a városháza, az állomásozók felszámolását ellensúlyozandó

a Tudor lakótelepre több parkolóház megépítését is betervezte, a Hátszeg sétányon levőnek már megvan a terve, jelenleg a kivitelezőt keresik.

Négyszáz parkolóhely felszámolása jelentős fejtörést okoz majd a lakóknak Fotó: Haáz Vince

Milyen megoldással jöttek? A szociáldemokrata tanácsok, élükön Călin Moldovan alpolgármesterrel, egy tervezetet nyújtottak be, amely

részben módosítaná az eredeti tervet és megmentene 100-150 parkolóhelyet.

Azt javasolják, hogy a főtér és a Poklos patak közötti szakaszon, jobb oldalon a járdán alakítsák ki a kerékpársávokat, mindkét irányban, úgy, hogy ne számolják fel az út menti parkolókat. A Poklos patak és a Fortuna közötti szakaszon pedig

szintén maradjanak meg a parkolók, ott a zöldövezet kárára, annak felszámolásával hozzanak létre kerékpársávokat, szintén a jobb oldalon.

Fotó: Haáz Vince