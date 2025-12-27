Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Négyszáz parkolóhely felszámolásával járna egy EU-s pályázat kivitelezése Marosvásárhelyen

Mindenhol is parkolnak • Fotó: Haáz Vince

Mindenhol is parkolnak

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyertes uniós pályázat módosítását próbálják meg elérni a marosvásárhelyi tanácsosok annak érdekében, hogy az egyik legforgalmasabb utca mentén ne számoljanak fel négyszáz parkolóhelyet. Azt remélik, legalább száz-százötvenet meg tudnak menteni.

Simon Virág

2025. december 27., 08:552025. december 27., 08:55

2025. december 27., 09:192025. december 27., 09:19

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen tavaly novemberben fogadta el a helyi önkormányzat azt a tervet, amellyel aztán uniós pályázatot nyertek és amely az 1918. December 1. utca és a főtér felújítását tartalmazza. Bár eredetileg egy nagyobb lélegzetű munkálatról volt szó, az elfogadott pályázat végül a Fortuna és a főtér közötti útszakasz és járda teljes felújításáról és a főtér részleges átalakításáról szól.

korábban írtuk

Újabb forgalmas útszakasz felújítását hagyták jóvá Marosvásárhelyen
Újabb forgalmas útszakasz felújítását hagyták jóvá Marosvásárhelyen

Parkolóhelyeket számolnak fel, buszsávot alakítanak ki és teljesen felújítják Marosvásárhelyen a köznyelven Hosszú utcának hívott útszakaszt. Átalakítják a főteret is.

Az érintett utca, amelyet köznyelven Hosszú utcának is neveznek, az egyik legforgalmasabb útszakasz Marosvásárhelyen, hiszen

nemcsak a legnagyobb lakónegyedet, a Tudort köti össze a belvárossal, hanem a Jedd, Koronka felől a városba érkezők is ezen haladnak a főtér irányába.

A széles járdát is állomásozónak használják a gépkocsi-tulajdonosok • Fotó: Haáz Vince Galéria

A széles járdát is állomásozónak használják a gépkocsi-tulajdonosok

Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a Hosszú utca mentén, az egyik oldalon parkolóhelyek vannak, de a tömbházlakók jobb híján a járdákra is parkolnak. A felújítási tervben az szerepel, hogy

a járda mellett kerékpárutakat alakítanak ki, és felszámolják a parkolókat.

Az alap-elképzelés az volt, hogy a fő sugárút mentén ne legyenek parkolók, mert a ki-beálló autók gyakran lassítják a forgalmat. Az eredeti tervben az áll, hogy négyszáz parkolót számolnak fel. Közben a városháza, az állomásozók felszámolását ellensúlyozandó

a Tudor lakótelepre több parkolóház megépítését is betervezte, a Hátszeg sétányon levőnek már megvan a terve, jelenleg a kivitelezőt keresik.

Négyszáz parkolóhely felszámolása jelentős fejtörést okoz majd a lakóknak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Négyszáz parkolóhely felszámolása jelentős fejtörést okoz majd a lakóknak

Fotó: Haáz Vince

Milyen megoldással jöttek?

A szociáldemokrata tanácsok, élükön Călin Moldovan alpolgármesterrel, egy tervezetet nyújtottak be, amely

részben módosítaná az eredeti tervet és megmentene 100-150 parkolóhelyet.

Azt javasolják, hogy a főtér és a Poklos patak közötti szakaszon, jobb oldalon a járdán alakítsák ki a kerékpársávokat, mindkét irányban, úgy, hogy ne számolják fel az út menti parkolókat. A Poklos patak és a Fortuna közötti szakaszon pedig

szintén maradjanak meg a parkolók, ott a zöldövezet kárára, annak felszámolásával hozzanak létre kerékpársávokat, szintén a jobb oldalon.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ezt a javaslatot a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elfogadták. A következő lépés az lesz, hogy a város vezetősége megpróbálja meggyőzni a központi fejlesztési régió szakembereit, hogy módosítsák az eredeti pályázatot, beiktatva a fent említett, a parkolóhelyek megmentésére irányuló változtatásokat.

Hirdetés

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Magyar és német nyelvű emléklapot találtak a vajdahunyadi kastélyt díszítő szobor talpa alatt
Tanulóévből élmezőny – fókuszban a fejlődés a szlovákiai szereplésben a GYHK fiataljainak
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Székelyhon

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Székelyhon

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Székely Sport

Csupán egy harmadot bírt a Csíkszeredai Sportklub a Brassói Coronával
Magyar és német nyelvű emléklapot találtak a vajdahunyadi kastélyt díszítő szobor talpa alatt
Krónika

Magyar és német nyelvű emléklapot találtak a vajdahunyadi kastélyt díszítő szobor talpa alatt
Tanulóévből élmezőny – fókuszban a fejlődés a szlovákiai szereplésben a GYHK fiataljainak
Székely Sport

Tanulóévből élmezőny – fókuszban a fejlődés a szlovákiai szereplésben a GYHK fiataljainak
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Hirdetés
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba

December 31-ig hosszabbították meg a jelentkezési határidőt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – Erdély középiskolás programjába.

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
Hirdetés
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld

Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt.

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?

Mit nézzünk idén karácsonykor, ha nem a tévécsatornák műsorai közül válogatnánk? A rövid válasz: a Stranger Things ötödik évadának új epizódjait. A hosszú pedig az alábbi film- és sorozatajánlónk.

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Hirdetés
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben

Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
2025. december 25., csütörtök

Karácsonykor álljunk meg a rohanásban, és legyünk jelen az ünnepben
2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan

Meghalt egy 36 éves férfi egy verekedésben csütörtökre virradóra Szeben megyében.

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
2025. december 25., csütörtök

Halálra vertek egy 36 éves férfit Szeben megyében karácsony napjára virradóan
2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján

Átrepült a kerítésen és a háznak csapódott BMW-jével egy ittas sofőr karácsony első napjának hajnalán.

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
2025. december 25., csütörtök

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!