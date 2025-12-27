Négyszáz parkolóhely felszámolásával járna egy EU-s pályázat kivitelezése Marosvásárhelyen

Mindenhol is parkolnak
Fotó: Haáz Vince
A nyertes uniós pályázat módosítását próbálják meg elérni a marosvásárhelyi tanácsosok annak érdekében, hogy az egyik legforgalmasabb utca mentén ne számoljanak fel négyszáz parkolóhelyet. Azt remélik, legalább száz-százötvenet meg tudnak menteni.
2025. december 27., 08:552025. december 27., 08:55
2025. december 27., 09:192025. december 27., 09:19
Marosvásárhelyen tavaly novemberben fogadta el a helyi önkormányzat azt a tervet, amellyel aztán uniós pályázatot nyertek és amely az 1918. December 1. utca és a főtér felújítását tartalmazza. Bár eredetileg egy nagyobb lélegzetű munkálatról volt szó, az elfogadott pályázat végül a Fortuna és a főtér közötti útszakasz és járda teljes felújításáról és a főtér részleges átalakításáról szól.
Parkolóhelyeket számolnak fel, buszsávot alakítanak ki és teljesen felújítják Marosvásárhelyen a köznyelven Hosszú utcának hívott útszakaszt. Átalakítják a főteret is.
Az érintett utca, amelyet köznyelven Hosszú utcának is neveznek, az egyik legforgalmasabb útszakasz Marosvásárhelyen, hiszen
A széles járdát is állomásozónak használják a gépkocsi-tulajdonosok
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg a Hosszú utca mentén, az egyik oldalon parkolóhelyek vannak, de a tömbházlakók jobb híján a járdákra is parkolnak. A felújítási tervben az szerepel, hogy
Az alap-elképzelés az volt, hogy a fő sugárút mentén ne legyenek parkolók, mert a ki-beálló autók gyakran lassítják a forgalmat. Az eredeti tervben az áll, hogy négyszáz parkolót számolnak fel. Közben a városháza, az állomásozók felszámolását ellensúlyozandó
Négyszáz parkolóhely felszámolása jelentős fejtörést okoz majd a lakóknak
Fotó: Haáz Vince
A szociáldemokrata tanácsok, élükön Călin Moldovan alpolgármesterrel, egy tervezetet nyújtottak be, amely
Azt javasolják, hogy a főtér és a Poklos patak közötti szakaszon, jobb oldalon a járdán alakítsák ki a kerékpársávokat, mindkét irányban, úgy, hogy ne számolják fel az út menti parkolókat. A Poklos patak és a Fortuna közötti szakaszon pedig
Fotó: Haáz Vince
Ezt a javaslatot a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők elfogadták. A következő lépés az lesz, hogy a város vezetősége megpróbálja meggyőzni a központi fejlesztési régió szakembereit, hogy módosítsák az eredeti pályázatot, beiktatva a fent említett, a parkolóhelyek megmentésére irányuló változtatásokat.
Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.
Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.
Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.
December 31-ig hosszabbították meg a jelentkezési határidőt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – Erdély középiskolás programjába.
Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt.
Mit nézzünk idén karácsonykor, ha nem a tévécsatornák műsorai közül válogatnánk? A rövid válasz: a Stranger Things ötödik évadának új epizódjait. A hosszú pedig az alábbi film- és sorozatajánlónk.
Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.
Naphosszat készülődünk, próbáljuk letudni a teendők hosszú listáját, miközben egy tökéletes ünnep képét hajszoljuk. Szakértővel kerestünk választ arra, mit tehetünk azért, hogy a karácsony ne a teljesítménykényszerről, hanem a jelenlétről szóljon.
Meghalt egy 36 éves férfi egy verekedésben csütörtökre virradóra Szeben megyében.
Átrepült a kerítésen és a háznak csapódott BMW-jével egy ittas sofőr karácsony első napjának hajnalán.
szóljon hozzá!