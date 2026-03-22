Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

Bodor Tünde

2026. március 22., 16:092026. március 22., 16:09

A tanügyet érintő megszorítások ellen ebben a formában tiltakozik a Kovászna megyei tanügyi alkalmazottak egy része: mint az Adevărul napilap korábban írta, Háromszéken kimagaslóan magas a tiltakozók aránya, ezért 11 vizsgaközpontban elmaradt a próba-képességvizsga megszervezése.

korábban írtuk

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

Úgy tűnik, a próba-érettségin megismétlődik a helyzet,

a háromszéki középiskolák fele bojkottálja a vizsga megszervezését, ami azt jelenti, az 1275 diákból csupán 706 vesz részt az előzetes tudásfelmérésen.

A Kovászna megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint nem tartják meg a próbaérettségit a:

  • sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban (itt 112 végzőst érint), Mikes Kelemen Főgimnáziumban (80 diák), a Berde Áron Gazdasági Szaklíceumban (48 diák), a Református Kollégiumban (46 diák), a Plugor Sándor Művészeti Líceumban (65 végzős);

  • a baróti Baróti Szabó Dávid Szaklíceumban (80 diák);

  • a bodzafordulói Nicolae Bălcescu Szakközépiskolában (38 diák) és Mircea Eliade Elméleti Líceumban (100 diák).

A közöltek szerint Kovászna megye 17 középfokú tanintézményéből 8 tehát nem vesz részt a megmérettetés megszervezésében, és ezzel ismét jelentős részét képezi az országban hasonló módon eljáró 69 tiltakozó iskolának.

Az oktatási minisztérium pénteki közleményéből kitűnik,

országos szinten csak a középiskolák 5 százaléka állt be a bojkottálók sorába.

A próbaérettségi március 23-án, hétfőn kezdődik a román nyelvi dolgozat megírásával, az eredményeket április 16-án teszik közzé.

Háromszék Oktatás Tanügy Tiltakozás
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 22., vasárnap

Középiskolások is kipróbálhatják, milyen egy 12 órás műszak a kórházban

Az előző évek sikere nyomán újra meghirdeti a Shadow programot a sepsiszentgyörgyi megyei kórház. A középiskolás diákok ezúttal is betekintést nyerhetnek a kórház mindennapjaiba, és megismerkedhetnek a különböző egészségügyi szakmákkal.

2026. március 22., vasárnap

Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

