Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.

Bodor Tünde 2026. március 22., 16:092026. március 22., 16:09

A tanügyet érintő megszorítások ellen ebben a formában tiltakozik a Kovászna megyei tanügyi alkalmazottak egy része: mint az Adevărul napilap korábban írta, Háromszéken kimagaslóan magas a tiltakozók aránya, ezért 11 vizsgaközpontban elmaradt a próba-képességvizsga megszervezése. Úgy tűnik, a próba-érettségin megismétlődik a helyzet,

a háromszéki középiskolák fele bojkottálja a vizsga megszervezését, ami azt jelenti, az 1275 diákból csupán 706 vesz részt az előzetes tudásfelmérésen.

A Kovászna megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint nem tartják meg a próbaérettségit a: sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban (itt 112 végzőst érint), Mikes Kelemen Főgimnáziumban (80 diák), a Berde Áron Gazdasági Szaklíceumban (48 diák), a Református Kollégiumban (46 diák), a Plugor Sándor Művészeti Líceumban (65 végzős);

a baróti Baróti Szabó Dávid Szaklíceumban (80 diák);

a bodzafordulói Nicolae Bălcescu Szakközépiskolában (38 diák) és Mircea Eliade Elméleti Líceumban (100 diák). A közöltek szerint Kovászna megye 17 középfokú tanintézményéből 8 tehát nem vesz részt a megmérettetés megszervezésében, és ezzel ismét jelentős részét képezi az országban hasonló módon eljáró 69 tiltakozó iskolának. Hirdetés Az oktatási minisztérium pénteki közleményéből kitűnik,

országos szinten csak a középiskolák 5 százaléka állt be a bojkottálók sorába.