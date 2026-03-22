Nyolc háromszéki középiskolában nem szerveznek próbaérettségit

Képünk illusztráció
A tanárok egy része a próbaérettségin is kitart azon álláspontja mellett, hogy a nem kötelező munkaköri feladatként meghatározott vizsgafelügyeletet és dolgozatjavítást nem végzi el – mert a kormány sem lojális a pedagógusokhoz.
A tanügyet érintő megszorítások ellen ebben a formában tiltakozik a Kovászna megyei tanügyi alkalmazottak egy része: mint az Adevărul napilap korábban írta, Háromszéken kimagaslóan magas a tiltakozók aránya, ezért 11 vizsgaközpontban elmaradt a próba-képességvizsga megszervezése.
A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.
Úgy tűnik, a próba-érettségin megismétlődik a helyzet,
A Kovászna megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint nem tartják meg a próbaérettségit a:
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban (itt 112 végzőst érint), Mikes Kelemen Főgimnáziumban (80 diák), a Berde Áron Gazdasági Szaklíceumban (48 diák), a Református Kollégiumban (46 diák), a Plugor Sándor Művészeti Líceumban (65 végzős);
a baróti Baróti Szabó Dávid Szaklíceumban (80 diák);
a bodzafordulói Nicolae Bălcescu Szakközépiskolában (38 diák) és Mircea Eliade Elméleti Líceumban (100 diák).
A közöltek szerint Kovászna megye 17 középfokú tanintézményéből 8 tehát nem vesz részt a megmérettetés megszervezésében, és ezzel ismét jelentős részét képezi az országban hasonló módon eljáró 69 tiltakozó iskolának.
Az oktatási minisztérium pénteki közleményéből kitűnik,
A próbaérettségi március 23-án, hétfőn kezdődik a román nyelvi dolgozat megírásával, az eredményeket április 16-án teszik közzé.
