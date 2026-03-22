Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

A magyarországi székhelyű Jancsó Alapítvány a 2016–2017. tanévtől kezdődően minden tanévben megrendezi a jeles polihisztor nevét viselő történelmi emlékversenyt, az utóbbi években együttműködve a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel. A VII. és VIII. osztályos diákok számára meghirdetett vetélkedő

célja a magyar történelem nevezetes eseményeinek és meghatározó személyeinek bemutatása, a magyar identitás ápolása.

Idén a nándorfehérvári diadal 570. és a mohácsi csata 500. évfordulója szolgáltatta a témát. Az első, online fordulót követően a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adott helyett a tíz csapatot felvonultató szóbeli döntőnek.

A színvonalas megméretést a barátosi Bibó József Általános Iskola Fülöp Ildikó által felkészített, Becsek Anna, Bedő Szilárd és Finta Eszter Gyopár összeállítású csapata nyerte, megelőzve a kézdialmási Kelemen Didák Gimnázium és a Halmi Általános Iskola küldöttségét. A versenyzők teljesítményét oklevéllel és értékes könyvajándékokkal ismerte el a zsűri,