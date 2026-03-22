Két háromszéki csapat a történelmi emlékverseny dobogójának tetején

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet színvonalas vetélkedőnek adott helyet

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet színvonalas vetélkedőnek adott helyet

Fotó: Szőcs Ildikó/facebook

Szombaton tartották a gelencei születésű nagynyújtódi dr. Jancsó Benedek tudós polihisztor nevét viselő tizedik történelmi emlékverseny döntőjét. A képzeletbeli dobogó felső fokaira két háromszéki csapat állhatott fel.

Kocsis Károly

2026. március 22., 11:092026. március 22., 11:09

A magyarországi székhelyű Jancsó Alapítvány a 2016–2017. tanévtől kezdődően minden tanévben megrendezi a jeles polihisztor nevét viselő történelmi emlékversenyt, az utóbbi években együttműködve a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel. A VII. és VIII. osztályos diákok számára meghirdetett vetélkedő

célja a magyar történelem nevezetes eseményeinek és meghatározó személyeinek bemutatása, a magyar identitás ápolása.

Idén a nándorfehérvári diadal 570. és a mohácsi csata 500. évfordulója szolgáltatta a témát. Az első, online fordulót követően a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adott helyett a tíz csapatot felvonultató szóbeli döntőnek.

A színvonalas megméretést a barátosi Bibó József Általános Iskola Fülöp Ildikó által felkészített, Becsek Anna, Bedő Szilárd és Finta Eszter Gyopár összeállítású csapata nyerte, megelőzve a kézdialmási Kelemen Didák Gimnázium és a Halmi Általános Iskola küldöttségét. A versenyzők teljesítményét oklevéllel és értékes könyvajándékokkal ismerte el a zsűri,

a döntő valamennyi résztvevője egy későbbi időpontban meglátogatja a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet.

Tavaly a gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola diákjai végeztek az első helyen, akik még egy különdíjat is hazahoztak Budapestről.

Első és különdíjat nyertek a gyimesközéploki diákok Budapesten
Első és különdíjat nyertek a gyimesközéploki diákok Budapesten

Szombaton tartották a IX. Jancsó Benedek Történelmi Emlékverseny tízcsapatos döntőjét Budapesten. Szoros versenyben a gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola diákjai végeztek az első helyen, akik még egy különdíjat is hazahoztak.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 21., szombat

Mackó Kórház: ahol még az injekciós tű sem annyira ijesztő, mint amilyennek tűnik

Játékos módszerekkel oldják az óvodások orvosoktól való szorongását Csernátonban. A Mackó Kórházban fiatal szakemberek mutatják meg a kicsiknek, hogyan zajlik egy vizsgálat, és megtanítják nekik az egészséges táplálkozás, fogápolás alapjait is.

2026. március 21., szombat

Készül az új középiskola Baróton, kérdés, hogy mikor sikerül benépesíteni

Hosszú ideje várják már a baróti középiskola diákjai, tanárai, hogy átvehessék az új épületet, de még mindig bizonytalan a költözés időpontja. Az igazgató szerint még számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy oktatás folyhasson az épületben.

2026. március 21., szombat

Látványos volt a baleset, de szerencsére nem voltak súlyosak a következmények

Felborult egy kisteherautó Dálnok közelében pénteken délután, személyi sérülés nem történt.

2026. március 21., szombat

A Fülemüle utcát is feltörik, de megéri: tavaszi munkálatok Sepsiszentgyörgyön

A háromszéki Hydrokov vízszolgáltató megkezdte idei felújítási munkálatokat, amelyek érintik Sepsiszentgyörgy belvárosát és a peremkerületeket is. A cél pedig az elavult vezetékek cseréje és az aszályos időszakokban tapasztalható vízhiány felszámolása.

2026. március 20., péntek

Nőkről szól, de nem csak nőknek – megérkezett a Székely Menyasszony Háromszékre

Asszonyok sorsát, családok születését mutatja be, emlékeket őriz, hagyományokhoz ragaszkodik a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű kiállításának utazóváltozata. A Sepsiszentgyörgyön bemutatott Székely Menyasszony rólunk és nekünk szól.

2026. március 20., péntek

Transzferjáratok indulnak a marosvásárhelyi reptérre

A repülőgépek menetrendjéhez igazodó transzferjáratok indulnak március 29-től a marosvásárhelyi Kultúrpalota elől a vidrátszegi reptérre.

2026. március 19., csütörtök

Ismét lehet pályázni a kiválósági díjra Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely önkormányzata idén is keresi azt a két diákot, akik tanulmányi eredményeikkel, versenygyőzelmeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkednek kortársaik közül. A 2000 lejes jutalomra április közepéig nyújthatók be az iratcsomók.

2026. március 19., csütörtök

A sepsiszentgyörgyi kórház is reagált az orvosok elleni vádemelésre

Állásfoglalást adott ki a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház vezetősége a két orvos elleni vádemelés kapcsán, hangsúlyozva: az érintettek már nem dolgoznak az intézményben.

2026. március 19., csütörtök

Két orvost állítanak bíróság elé egy haláleset ügyében

Bíróság elé állítanak két orvost Kovászna megyében gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint okirat-hamisítás miatt egy 2024 decemberében történt haláleset kapcsán.

2026. március 17., kedd

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

