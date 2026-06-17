Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése

Bende Sándor és Barti Tihamér. Tisztújítás helyett marad minden a régiben?
Fotó: Keresztes Zoltán
Elmarad az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének csütörtökre tervezett tisztújító küldöttgyűlése, miután az egyetlen elnökjelölt, Bende Sándor visszalépett. A fejlemények nyomán az egész jelöltállítási folyamatot elölről kell kezdeni, így Barti Tihamér ismét indulhat az elnöki tisztségért.
Gyorsan egy kis előzmény: az RMDSZ ügyvezető elnöksége még május 6-i ülésén fogadta el az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezet tisztújítására vonatkozó határozatot és a választás lebonyolítását szabályozó dokumentumokat. A küldöttgyűlést június 18-ára hívták össze, napirendjén a területi elnök, valamint több testület tagjainak megválasztása, illetve alapszabály-módosítás szerepelt.
Az elnöki tisztségre május 28-ig lehetett jelentkezni. A határidőig két jelölési dosszié érkezett be: Barti Tihamér és Bende Sándor pályázata. A területi választási bizottság azonban
amely a szervezet akkori közleménye szerint „megtiltotta számára az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezet elnöki tisztségéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek gyakorlását".
aki egyedüli elnökjelöltként várta volna a küldöttgyűlést.
Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el.
A helyzet azonban június 8-án megváltozott. A Brassói Ítélőtábla helyt adott Barti Tihamér fellebbezésének, és jogerős döntéssel megszüntette a korábban elrendelt hatósági felügyeletet, valamint az ahhoz kapcsolódó korlátozásokat. Így már nincs jogi akadálya annak, hogy újra megválasztható legyen az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki tisztségébe.
A Székelyhon megkeresésére elmondta: eredetileg azért vállalta volna a tisztséget, hogy a több mint egy éve tartó átmeneti állapot lezáruljon, és a szervezet ismét teljes jogkörrel rendelkező, legitim vezetést választhasson.
A területi küldötteknek küldött levelében úgy fogalmazott: „Tekintettel arra, hogy a bíróság időközben feloldotta a Barti Tihamérral szemben elrendelt bírósági felügyeletet és az ahhoz kapcsolódó korlátozásokat,
A visszalépés következtében, jelölt hiányában a csütörtökre tervezett tisztújítás is okafogyottá vált, így azt nem tartják meg. Jakab Adorján, az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének megbízott elnöke – akit Barti Tihamér eltiltása miatt neveztek ki a szervezet élére, és akinek feladata a tisztújítás megszervezése volt – lapunknak elmondta: az RMDSZ területi állandó tanácsa szerdai ülésén tudomásul vette a kialakult helyzetet, és eldőlt, hogy
Hozzátette, a testület javaslatot tett egy új időpont kijelölésére. Erről az RMDSZ országos ügyvezető elnökségének kell döntenie. Az újra kiírandó tisztújítás esetében
a Gyergyó Területi Szervezet elnöki tisztségéért.
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