Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése

Bende Sándor és Barti Tihamér. Tisztújítás helyett marad minden a régiben?

Elmarad az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének csütörtökre tervezett tisztújító küldöttgyűlése, miután az egyetlen elnökjelölt, Bende Sándor visszalépett. A fejlemények nyomán az egész jelöltállítási folyamatot elölről kell kezdeni, így Barti Tihamér ismét indulhat az elnöki tisztségért.

Gergely Imre 2026. június 17., 19:592026. június 17., 19:59

Gyorsan egy kis előzmény: az RMDSZ ügyvezető elnöksége még május 6-i ülésén fogadta el az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezet tisztújítására vonatkozó határozatot és a választás lebonyolítását szabályozó dokumentumokat. A küldöttgyűlést június 18-ára hívták össze, napirendjén a területi elnök, valamint több testület tagjainak megválasztása, illetve alapszabály-módosítás szerepelt. Hirdetés Az elnöki tisztségre május 28-ig lehetett jelentkezni. A határidőig két jelölési dosszié érkezett be: Barti Tihamér és Bende Sándor pályázata. A területi választási bizottság azonban

Barti jelölését akkor nem hagyta jóvá, mivel az akkori jogi helyzet szerint még érvényben volt a bíróság által elrendelt hatósági felügyelet,

amely a szervezet akkori közleménye szerint „megtiltotta számára az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezet elnöki tisztségéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek gyakorlását".

Így a bizottság csak Bende Sándor parlamenti képviselő jelölését fogadta el,

aki egyedüli elnökjelöltként várta volna a küldöttgyűlést. korábban írtuk Nem vezetheti Barti az RMDSZ gyergyószéki szervezetét Bírósági ügyére való tekintettel nem hagyták jóvá Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke jelölését az RMDSZ gyergyószéki szervezetének élére. Helyette Bende Sándor parlamenti képviselő dossziéját fogadták el. Aztán minden megváltozott A helyzet azonban június 8-án megváltozott. A Brassói Ítélőtábla helyt adott Barti Tihamér fellebbezésének, és jogerős döntéssel megszüntette a korábban elrendelt hatósági felügyeletet, valamint az ahhoz kapcsolódó korlátozásokat. Így már nincs jogi akadálya annak, hogy újra megválasztható legyen az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének elnöki tisztségébe.

A bírósági döntést követően Bende Sándor visszalépett a jelöltségtől.

A Székelyhon megkeresésére elmondta: eredetileg azért vállalta volna a tisztséget, hogy a több mint egy éve tartó átmeneti állapot lezáruljon, és a szervezet ismét teljes jogkörrel rendelkező, legitim vezetést választhasson. A területi küldötteknek küldött levelében úgy fogalmazott: „Tekintettel arra, hogy a bíróság időközben feloldotta a Barti Tihamérral szemben elrendelt bírósági felügyeletet és az ahhoz kapcsolódó korlátozásokat,

az a rendkívüli helyzet, amely jelölésem benyújtását indokolta, megszűnt, ezért jelöltségem fenntartása okafogyottá vált.

Jelölt hiányában nem szerveznek küldöttgyűlést A visszalépés következtében, jelölt hiányában a csütörtökre tervezett tisztújítás is okafogyottá vált, így azt nem tartják meg. Jakab Adorján, az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének megbízott elnöke – akit Barti Tihamér eltiltása miatt neveztek ki a szervezet élére, és akinek feladata a tisztújítás megszervezése volt – lapunknak elmondta: az RMDSZ területi állandó tanácsa szerdai ülésén tudomásul vette a kialakult helyzetet, és eldőlt, hogy

jelölt hiányában nem kerül sor a csütörtöki küldöttgyűlésre.

Hozzátette, a testület javaslatot tett egy új időpont kijelölésére. Erről az RMDSZ országos ügyvezető elnökségének kell döntenie. Az újra kiírandó tisztújítás esetében

a jelöltállítási folyamat teljes egészében elölről kezdődik majd. A jelenlegi fejlemények alapján Barti Tihamér ismét ringbe szállhat