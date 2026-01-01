Rovatok
Egészséges kisfiú Gyergyószentmiklós idei elsőszülöttje

Császármetszéssel segítették a világra az év első újszülöttjét Gyergyószentmiklóson. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Császármetszéssel segítették a világra az év első újszülöttjét Gyergyószentmiklóson. Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Császármetszéssel segítették a világra az év első újszülöttjét a gyergyószentmiklósi kórházban. A kisfiú és édesanyja is egészségesek.

Farkas Orsolya

2026. január 01., 17:292026. január 01., 17:29

Topliceanu David Vasile január elsején jött a világra, 15 óra 40 perckor. A kisfiú 4 kilóval, 53 centiméterrel született, és egészséges, akárcsak édesanyja, a Neamț megyei Topliceanu Florentina.

A mai nap folyamán megszülettek az idei év első babái Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is – mindannyian kisfiúk.

korábban írtuk

Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban
Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban

A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.

korábban írtuk

Kisfiú az újév első babája Székelyudvarhelyen
Kisfiú az újév első babája Székelyudvarhelyen

Január elsején, a délelőtti órákban jött világra Székelyudvarhelyen az idei esztendő első kisbabája. Az újszülött és édesanyja is jól vannak – tájékoztat a városi kórház.

korábban írtuk

Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája
Megszületett 2026 első sepsiszentgyörgyi babája

Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Hirdetés
