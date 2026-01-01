Rovatok
Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban

Márton Dávid 3370 grammal, 56 centiméterrel született • Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház/Facebook

Márton Dávid 3370 grammal, 56 centiméterrel született

Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház/Facebook

A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.

Farkas Orsolya

2026. január 01., 14:202026. január 01., 14:20

A kisbaba 3370 grammal, 56 centiméterrel született. A szülészeti és az újszülött-gyógyászati osztályon ügyeletet teljesítő orvosok szerint Márton Dávid és édesanyja, Márton Andrea is jól vannak. A csíkszeredai kórházban 2025-ben 1314 kisbaba jött világra, 653 lány és 661 fiú. 17 alkalommal ikrek jöttek világra, 16 ikerpár és egyszer hármas ikrek.

Csíkszék Csíkszereda
