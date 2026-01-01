Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban

Márton Dávid 3370 grammal, 56 centiméterrel született
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház/Facebook
A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.
A kisbaba 3370 grammal, 56 centiméterrel született. A szülészeti és az újszülött-gyógyászati osztályon ügyeletet teljesítő orvosok szerint Márton Dávid és édesanyja, Márton Andrea is jól vannak. A csíkszeredai kórházban 2025-ben 1314 kisbaba jött világra, 653 lány és 661 fiú. 17 alkalommal ikrek jöttek világra, 16 ikerpár és egyszer hármas ikrek.
{K1}
Közúti baleset történt az év utolsó napjának délelőttjén a 12A jelzésű országúton, Csíkszentmiklós és Csíkszereda között. A rendőrség közleménye szerint három autó összeütközött, egy személy megsérült.
Meglepte az a szintű magyarellenesség Szondy Zoltán klubelnököt, amit a labdarúgó első osztályban tapasztalt. Ugyanakkor a fociakadémia eljutott egy olyan fejlődési szintre, ahonnan csak úgy tudnak továbblépni, ha jövőtől másképpen fognak dolgozni.
A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.
Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.
A Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulója alkalmából többnapos megemlékezés-sorozatot szerveznek január 5–7. között Madéfalván.
Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.
Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.
Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.
