Kisfiú lett 2026 elsőszülöttje a csíkszeredai kórházban

A kisfiú január elsején 10 óra 57 perckor született meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. Márton Dávid egy gyimesbükki család harmadik gyermekeként jött a világra.

A kisbaba 3370 grammal, 56 centiméterrel született. A szülészeti és az újszülött-gyógyászati osztályon ügyeletet teljesítő orvosok szerint Márton Dávid és édesanyja, Márton Andrea is jól vannak. A csíkszeredai kórházban 2025-ben 1314 kisbaba jött világra, 653 lány és 661 fiú. 17 alkalommal ikrek jöttek világra, 16 ikerpár és egyszer hármas ikrek.

{K1}