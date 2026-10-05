Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell

Fotó: Gergely Imre
Sokan érdeklődnek a pár hete bejelentett a gondosóraprogram iránt Gyergyószentmiklóson, tizenegy készülék el is jutott már az első igénylőkhöz. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik számára biztonságot jelenthet a szolgáltatás.
A gondosóra egy olyan egyszerű készülék, amelyet csuklón vagy akár nyakba akasztva is lehet viselni, és amellyel egy gombnyomással segítséget kérhet a bajba került idős vagy sérült személy. De legalább ilyen fontos az a tulajdonsága, hogy
Gyergyószentmiklós önkormányzata szeptemberben jelentette be, hogy nemcsak segíti az időseket a gondosórához hozzájutni, de anyagi támogatást is nyújt a kisjövedelmű igénylőknek. A városháza szociális osztályának vezetője, Gereőffy Imola hétfőn arról tájékoztatott, hogy már tizenegyen kérték is a szolgáltatást. Közülük
hét kis jövedelemmel rendelkező idős személyt teljes egészében támogat Gyergyószentmiklós önkormányzata, azaz a havi százlejes szolgáltatási díjat számukra a város állja.
Két igénylő 70 százalékos támogatásban részesül,
míg további két embernek a teljes összeget ki kell fizetnie, mivel jövedelmük meghaladja a havi 2800 lejt.
A gondosórát jellemzően egyedül élő idősek használják. Ha hozzátartozóik távol vagy külföldön élnek, kapcsolattartóként célszerű olyan megbízható személyt – például szomszédot, ismerőst vagy gondozót – megadni, aki szükség esetén gyorsan a segítségükre tud sietni.
Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.
Az első tizenegy igénylő már megkapta a készüléket, miután a szolgáltatást biztosító Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal megkötötték a szerződést. Átadásukkor a szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is ismertették velük.
A gondosóra nem kizárólag beteg vagy segítségre szoruló személyek számára elérhető.
Sérült, illetve fiatalabb személyek is kérhetik a szolgáltatást. Az igénylést Gyergyószentmiklóson a városháza szociális igazgatóságához lehet benyújtani.
A gondosóra más településeken élők számára is elérhető, a kezdeményezés Facebook-oldalán minden lényeges információ megtalálható a készülékkel, szolgáltatással kapcsolatban.
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