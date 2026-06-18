A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ

Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.
2026. június 18., 17:162026. június 18., 17:16
2026. június 18., 17:212026. június 18., 17:21
Fotó: Gergely Imre
Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.
2026. június 18., 17:162026. június 18., 17:16
2026. június 18., 17:212026. június 18., 17:21
A gyergyószentmiklósi Varga Katalin utcában, a Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós Egyesület székhelyén nyílt meg csütörtökön az eddigi látványsajtműhelyből kinőtt Tejút oktató- és élményközpont. Az ünnepi eseményen az intézmény vezetője, Kastal László kifejtette:
Mint mondta, ez a tér interaktívan és játékosan, ugyanakkor precízen és innovatívan mutat rá egyik legfontosabb táplálékunk, a tej értékére, valamint általában a gazdálkodás jelentőségére.
Fotó: Gergely Imre
Tánczos Barna megbízott mezőgazdasági miniszter azt emelte ki, hogy a most megnyílt létesítmény hiánypótló kezdeményezés, mert a városi és a vidéki gyerekek is megismerhetik a természetközeli gazdálkodó életformát, annak folyamatait, és megszerethetik a természet közelségét.
Fotó: Gergely Imre
A létesítmény fenntartója a Gyulafehérvári Érsekség. A főegyházmegye gazdasági igazgatója, Veres Stelian úgy fogalmazott, hogy nem csupán egy új létesítmény átadása történt meg, hanem annak a szolgálatnak a gyümölcse is beérett, amely során az egyház felismerte a székelyföldi gazdák támogatásának és képzésének fontosságát. Kiemelte:
Köllő Réka, a Vidékfejlesztés munkatársa elmondta: a kiállítás nemcsak az egyesület 33 éves tevékenységét ismerteti, hanem a gyergyói érlelt sajt 140 éves múltját is.
Fotó: Gergely Imre
A központ interaktív eszközökkel mutatja be a tej útját a fűszáltól a kész sajtig. A látogatók betekintést nyerhetnek a teljes sajtkészítési folyamatba, és közvetlenül is megismerhetik a minőségi tejtermékek előállításának kulisszatitkait. A központ látványvilága Lovász Árpád grafikus tervező munkáját dicséri.
Fotó: Gergely Imre
Az eseményen felszólalt még Len Emil alpolgármester, valamint az egyházak részéről Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet lelki igazgatója, Mátyás István és Árus Csongor-László református lelkészek. Áldást Hölgyes Pál Zsolt római katolikus főesperes kért az új létesítményre.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
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