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A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit. Gergely Imre 2026. június 18., 17:162026. június 18., 17:16 2026. június 18., 17:212026. június 18., 17:21

Fotó: Gergely Imre

Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.

Gergely Imre 2026. június 18., 17:162026. június 18., 17:16 2026. június 18., 17:212026. június 18., 17:21

A gyergyószentmiklósi Varga Katalin utcában, a Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós Egyesület székhelyén nyílt meg csütörtökön az eddigi látványsajtműhelyből kinőtt Tejút oktató- és élményközpont. Az ünnepi eseményen az intézmény vezetője, Kastal László kifejtette:

olyan teret igyekeztek létrehozni, ahol a tudomány, a játék és a közösség ereje összeér.

Mint mondta, ez a tér interaktívan és játékosan, ugyanakkor precízen és innovatívan mutat rá egyik legfontosabb táplálékunk, a tej értékére, valamint általában a gazdálkodás jelentőségére. Hirdetés

Fotó: Gergely Imre

Tánczos Barna megbízott mezőgazdasági miniszter azt emelte ki, hogy a most megnyílt létesítmény hiánypótló kezdeményezés, mert a városi és a vidéki gyerekek is megismerhetik a természetközeli gazdálkodó életformát, annak folyamatait, és megszerethetik a természet közelségét.

Fotó: Gergely Imre

A létesítmény fenntartója a Gyulafehérvári Érsekség. A főegyházmegye gazdasági igazgatója, Veres Stelian úgy fogalmazott, hogy nem csupán egy új létesítmény átadása történt meg, hanem annak a szolgálatnak a gyümölcse is beérett, amely során az egyház felismerte a székelyföldi gazdák támogatásának és képzésének fontosságát. Kiemelte:

a központ arra tanítja a gyermekeket és a fiatalokat, hogy az értékek nem a semmiből születnek, hanem tudással, kitartással és áldozatvállalással valósulnak meg.

Köllő Réka, a Vidékfejlesztés munkatársa elmondta: a kiállítás nemcsak az egyesület 33 éves tevékenységét ismerteti, hanem a gyergyói érlelt sajt 140 éves múltját is.

Fotó: Gergely Imre

A központ interaktív eszközökkel mutatja be a tej útját a fűszáltól a kész sajtig. A látogatók betekintést nyerhetnek a teljes sajtkészítési folyamatba, és közvetlenül is megismerhetik a minőségi tejtermékek előállításának kulisszatitkait. A központ látványvilága Lovász Árpád grafikus tervező munkáját dicséri.

Fotó: Gergely Imre

Az eseményen felszólalt még Len Emil alpolgármester, valamint az egyházak részéről Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet lelki igazgatója, Mátyás István és Árus Csongor-László református lelkészek. Áldást Hölgyes Pál Zsolt római katolikus főesperes kért az új létesítményre.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre