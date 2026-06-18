Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A fűszáltól a sajtig vezet végig az új Tejút központ

Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.

Gergely Imre

2026. június 18., 17:162026. június 18., 17:16

2026. június 18., 17:212026. június 18., 17:21

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megnyitották Gyergyószentmiklóson a Tejút oktató- és élményközpontot, amely interaktív és szórakoztató módon mutatja be a sajtkészítés hagyományait és a természetközeli gazdálkodás értékeit.

Gergely Imre

2026. június 18., 17:162026. június 18., 17:16

2026. június 18., 17:212026. június 18., 17:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyergyószentmiklósi Varga Katalin utcában, a Vidékfejlesztés Gyergyószentmiklós Egyesület székhelyén nyílt meg csütörtökön az eddigi látványsajtműhelyből kinőtt Tejút oktató- és élményközpont. Az ünnepi eseményen az intézmény vezetője, Kastal László kifejtette:

olyan teret igyekeztek létrehozni, ahol a tudomány, a játék és a közösség ereje összeér.

Mint mondta, ez a tér interaktívan és játékosan, ugyanakkor precízen és innovatívan mutat rá egyik legfontosabb táplálékunk, a tej értékére, valamint általában a gazdálkodás jelentőségére.

Hirdetés
• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Tánczos Barna megbízott mezőgazdasági miniszter azt emelte ki, hogy a most megnyílt létesítmény hiánypótló kezdeményezés, mert a városi és a vidéki gyerekek is megismerhetik a természetközeli gazdálkodó életformát, annak folyamatait, és megszerethetik a természet közelségét.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A létesítmény fenntartója a Gyulafehérvári Érsekség. A főegyházmegye gazdasági igazgatója, Veres Stelian úgy fogalmazott, hogy nem csupán egy új létesítmény átadása történt meg, hanem annak a szolgálatnak a gyümölcse is beérett, amely során az egyház felismerte a székelyföldi gazdák támogatásának és képzésének fontosságát. Kiemelte:

a központ arra tanítja a gyermekeket és a fiatalokat, hogy az értékek nem a semmiből születnek, hanem tudással, kitartással és áldozatvállalással valósulnak meg.

Köllő Réka, a Vidékfejlesztés munkatársa elmondta: a kiállítás nemcsak az egyesület 33 éves tevékenységét ismerteti, hanem a gyergyói érlelt sajt 140 éves múltját is.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

A központ interaktív eszközökkel mutatja be a tej útját a fűszáltól a kész sajtig. A látogatók betekintést nyerhetnek a teljes sajtkészítési folyamatba, és közvetlenül is megismerhetik a minőségi tejtermékek előállításának kulisszatitkait. A központ látványvilága Lovász Árpád grafikus tervező munkáját dicséri.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Az eseményen felszólalt még Len Emil alpolgármester, valamint az egyházak részéről Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet lelki igazgatója, Mátyás István és Árus Csongor-László református lelkészek. Áldást Hölgyes Pál Zsolt római katolikus főesperes kért az új létesítményre.

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Eljött az idő, először vezet meccset Kovács István a világbajnokságon
Magyar Péter nyomására nem szavazza meg a kormányt az RMDSZ? Kelemen Hunor válaszolt a spekulációkra
Már ismerik csoportellenfeleiket a székelyföldi megyék kupagyőztesei
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Székelyhon

Átlagfizetés Magyarországon és Romániában: összehasonlítottuk a legfrissebb adatokat
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Székelyhon

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Eljött az idő, először vezet meccset Kovács István a világbajnokságon
Székely Sport

Eljött az idő, először vezet meccset Kovács István a világbajnokságon
Magyar Péter nyomására nem szavazza meg a kormányt az RMDSZ? Kelemen Hunor válaszolt a spekulációkra
Krónika

Magyar Péter nyomására nem szavazza meg a kormányt az RMDSZ? Kelemen Hunor válaszolt a spekulációkra
Már ismerik csoportellenfeleiket a székelyföldi megyék kupagyőztesei
Székely Sport

Már ismerik csoportellenfeleiket a székelyföldi megyék kupagyőztesei
Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Nőileg

Forró-Erős Gyöngyi: A jóllétünknél semmi sem lehet fontosabb
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 17., szerda

Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése

Elmarad az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezetének csütörtökre tervezett tisztújító küldöttgyűlése, miután az egyetlen elnökjelölt, Bende Sándor visszalépett.

Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése
Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése
2026. június 17., szerda

Visszalépett az egyetlen elnökjelölt, elmarad az RMDSZ gyergyószéki tisztújító küldöttgyűlése
Hirdetés
2026. június 12., péntek

Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra

Folytatódik a Nyári Ifjúsági Színpad programja a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán: szombaton a budapesti Momentán Társulat interaktív impróshowja és karaoke party, vasárnap társasjáték-maraton, és a színházi előadás várja a közönséget.

Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra
Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra
2026. június 12., péntek

Nyári Ifjúsági Színpad: a Momentán Társulat és kolozsvári színészhallgatók lépnek színpadra
2026. június 10., szerda

Közeleg a hetedik Feltöltő fesztivál

Zenével, közösségi élményekkel és lelki feltöltődéssel várja Gyergyószentmiklós a FeltöltŐ Keresztény Zenefesztivál közönségét. Június 18–21. között a „Boldogok, akik békét teremtenek” mottóval szólalnak meg a dallamok, hangzanak el az előadások.

Közeleg a hetedik Feltöltő fesztivál
Közeleg a hetedik Feltöltő fesztivál
2026. június 10., szerda

Közeleg a hetedik Feltöltő fesztivál
2026. június 10., szerda

Házkutatások Hargita megyében: cigarettát, szeszt és készpénzt foglaltak le

Két házkutatást tartottak szerdán Hargita megyében jövedéki termékek illegális birtoklása és forgalmazása miatt. A rendőrök 4720 szál cigarettát, 56 liter etil-alkoholt, 33,5 liter tömény szeszes italt és 5000 lej készpénzt foglaltak le.

Házkutatások Hargita megyében: cigarettát, szeszt és készpénzt foglaltak le
Házkutatások Hargita megyében: cigarettát, szeszt és készpénzt foglaltak le
2026. június 10., szerda

Házkutatások Hargita megyében: cigarettát, szeszt és készpénzt foglaltak le
Hirdetés
2026. június 09., kedd

Több gyergyószentmiklósi helyszínen zajlanak egyszerre munkálatok

Gyergyószentmiklóson jelenleg több infrastrukturális beruházás is zajlik párhuzamosan. Egyszerre dolgoznak a szennyvízhálózat bővítésén, a korábban felásott utak helyreállításán, és készülnek az elektromosautó-töltőállomások is.

Több gyergyószentmiklósi helyszínen zajlanak egyszerre munkálatok
Több gyergyószentmiklósi helyszínen zajlanak egyszerre munkálatok
2026. június 09., kedd

Több gyergyószentmiklósi helyszínen zajlanak egyszerre munkálatok
2026. június 08., hétfő

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét

A Brassói Ítélőtábla helyt adott a Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke által benyújtott fellebbezésnek, és jogerős döntéssel megszüntette az ellene korábban elrendelt hatósági felügyeletet.

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
2026. június 08., hétfő

Megszüntették Barti Tihamér hatósági felügyeletét
2026. június 07., vasárnap

Verekedés Salamáson

Salamási verekedéshez riasztották a maroshévízi rendőrséget június 6-án.

Verekedés Salamáson
Verekedés Salamáson
2026. június 07., vasárnap

Verekedés Salamáson
Hirdetés
2026. június 07., vasárnap

Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok

Szombat éjjel kigyulladt a gyergyótölgyesi pszichiátria. A tűzesetnek nincsenek sérültjei.

Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok
Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok
2026. június 07., vasárnap

Pszichiátriai kórházban csaptak fel a lángok
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 05., péntek

Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad

A hétvégén újra benépesül a Tarisznyás Márton Múzeum udvara: játék, színház és könnyed nyári hangulat várja az érdeklődőket. A szervezők törekvése, hogy minden korosztály találjon magának valami érdekeset.

Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad
Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad
2026. június 05., péntek

Ezen a hétvégén is remek élményeket kínál a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!