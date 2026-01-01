Közzétette a házszentelések beosztását a Szent Ágoston plébánia

2025. december 30., kedd

Az utolsó pillanatban közölték: nem adnak engedélyt a tűzijátékra Csíkszeredában

A megszokott formában nem lehet Csíkszeredában tűzijáték szilveszterkor – erről december 30-án kapott tájékoztatást az önkormányzat. A közösségi élmény így sem marad el: fényjátékkal zárul az év, amelyet a Szabadság téren lehet majd megtekinteni.