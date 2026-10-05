Előzetes letartóztatásba került a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője

Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint csütörtök este Csíkdánfalván, a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét.

Székelyhon 2026. október 05., 14:232026. október 05., 14:23

A Hargita megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a csíkszeredai bíróság jóváhagyta az ügyészek kérését, és

30 napos vizsgálati fogságba helyezte a gázoló sofőrt.

Hirdetés Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség péntek esti közleménye szerint a rendőrök aznap elfogták és a csíkszeredai rendőrségre kísérték a 39 éves karcfalvi gyanúsítottat.

Elfogásakor a férfit tesztelték alkoholra és kábítószerre, de mindkét gyorsteszt eredménye negatív volt.