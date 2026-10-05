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Előzetes letartóztatásba került a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint csütörtök este Csíkdánfalván, a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét.

Székelyhon

2026. október 05., 14:232026. október 05., 14:23

A Hargita megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a csíkszeredai bíróság jóváhagyta az ügyészek kérését, és

30 napos vizsgálati fogságba helyezte a gázoló sofőrt.

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Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség péntek esti közleménye szerint a rendőrök aznap elfogták és a csíkszeredai rendőrségre kísérték a 39 éves karcfalvi gyanúsítottat.

Elfogásakor a férfit tesztelték alkoholra és kábítószerre, de mindkét gyorsteszt eredménye negatív volt.

Később a férfit bevitték egy kórházba biológiai mintavétel céljából, majd őrizetbe vették.

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Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.

A halálos áldozatot követelő gázolásos baleset csütörtök este történt a Hargita megyei Csikdánfalvánál a 125-ös megyei úton. A 21 éves csíkdánfalvi nő helyben életét vesztette, a mellette lévő két másik nő enyhe sérüléseket szenvedett. Mindhárman az út szélén haladtak és láthatósági mellény volt rajtuk. A gépkocsivezető elhagyta a baleset helyszínét.

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A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.

Csíkszék Baleset Rendőrség Csíkdánfalva
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