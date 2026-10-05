Előzetes letartóztatásba került a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője

Fotó: Tuchiluș Alex
Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint csütörtök este Csíkdánfalván, a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét.
A Hargita megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a csíkszeredai bíróság jóváhagyta az ügyészek kérését, és
Ahogy arról beszámoltunk, a rendőrség péntek esti közleménye szerint a rendőrök aznap elfogták és a csíkszeredai rendőrségre kísérték a 39 éves karcfalvi gyanúsítottat.
Később a férfit bevitték egy kórházba biológiai mintavétel céljából, majd őrizetbe vették.
Őrizetbe vették azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este elgázolt egy 21 éves csíkdánfalvi nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövető elhagyta a baleset helyszínét.
A halálos áldozatot követelő gázolásos baleset csütörtök este történt a Hargita megyei Csikdánfalvánál a 125-ös megyei úton. A 21 éves csíkdánfalvi nő helyben életét vesztette, a mellette lévő két másik nő enyhe sérüléseket szenvedett. Mindhárman az út szélén haladtak és láthatósági mellény volt rajtuk. A gépkocsivezető elhagyta a baleset helyszínét.
A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.
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A csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtökön este halálosan elgázolt egy 21 éves nőt Csíkdánfalván, majd elhagyta a helyszínt.
A rendőrség még keresi azt a gépkocsivezetőt, aki csütörtök este halálra gázolt egy 21 éves fiatal nőt Csíkdánfalván.
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