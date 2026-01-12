Rovatok
Egyelőre nincs gyanúsítottja a kászonjakabfalvi gyújtogatásoknak

Több tűzeset is történt tavaly Kászonjakabfalván. Egyelőre nincs gyanúsított • Fotó: Kozán István

Több tűzeset is történt tavaly Kászonjakabfalván. Egyelőre nincs gyanúsított

Fotó: Kozán István

A kászonjakabfalvi szándékos gyújtogatásoknak egyelőre nincs gyanúsítottja – tudtuk meg a csíkszeredai ügyészségtől. Az eset miatt önkéntes alapon működő polgárőrség alakult, amely azóta is rendszeresen járőrözik az érintett falurészben.

Barabás Hajnal

2026. január 12., 21:062026. január 12., 21:06

Tavaly év évégén több kászonjakabfalvi egyházi ingatlan is kigyulladt, legutóbb a Nagykászoni Krisztus Király plébánia csűrje, azelőtt nem sokkal a fásszíne égett le. A Hargita Megyei Tűzoltóság szándékos gyújtogatásra gyanakodott, emiatt büntetőeljárás indult az ügyben. A gyanúsan ismétlődő esetek miatt lakossági fórumot is tartottak tavaly december 29-én, ahol eldöntötték,

a közbiztonság növelésének érdekében kamerákat szerelnek fel, és polgárőrséget indítanak.

Ugyanakkor petíciót írtak alá a falubeliek, arra kérve a hatóságokat, hogy sürgős és átfogó vizsgálatot indítsanak.

Arról is beszámoltunk, hogy a polgárőrséget önkéntes alapon el is indították, és elkezdték a folyamatot annak hivatalossá tételéhez.

András Tamást, Kászonaltíz polgármesterét hétfőn arról kérdeztük, kapott-e értesítést a hatóságoktól, van-e új fejlemény az ügyben. Úgy tudja, még tart a nyomozás, hivatalos értesítést nem kapott a történtekről.

A járőrözést folytatják, hogy megelőzzék a hasonló incidenseket

– tette hozzá.

Közvetlenül a történtek után a csíkszeredai ügyészséget is megkérdeztük. Nemrég küldött válaszukban közölték, a kászonjakabfalvi tűzesetekkel kapcsolatban a Büntetőtörvénykönyv 253. cikkelyének 1-es bekezdése értelmében

büntetőeljárás indult két rongálási bűntett miatt, jelenleg ennek az ügynek nincs gyanúsítottja.

Az ügyészség által idézett törvénycikkely szerint bűncselekménynek minősül, ha valaki szándékosan megrongálja vagy használhatatlanná teszi más tulajdonát, illetve megakadályozza annak megóvását vagy mentését. Az ilyen jellegű rongálásért a törvény három hónaptól két évig terjedő szabadságvesztést vagy pénzbüntetést helyez kilátásba.

korábban írtuk

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

korábban írtuk

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

korábban írtuk

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.

korábban írtuk

Önkéntes polgárőrség indult Kászonjakabfalván a gyanús tűzesetek miatt
Önkéntes polgárőrség indult Kászonjakabfalván a gyanús tűzesetek miatt

A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.

korábban írtuk

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

Csíkszék Tűzeset Kászonok
