Több tűzeset is történt tavaly Kászonjakabfalván. Egyelőre nincs gyanúsított
Fotó: Kozán István
A kászonjakabfalvi szándékos gyújtogatásoknak egyelőre nincs gyanúsítottja – tudtuk meg a csíkszeredai ügyészségtől. Az eset miatt önkéntes alapon működő polgárőrség alakult, amely azóta is rendszeresen járőrözik az érintett falurészben.
Tavaly év évégén több kászonjakabfalvi egyházi ingatlan is kigyulladt, legutóbb a Nagykászoni Krisztus Király plébánia csűrje, azelőtt nem sokkal a fásszíne égett le. A Hargita Megyei Tűzoltóság szándékos gyújtogatásra gyanakodott, emiatt büntetőeljárás indult az ügyben. A gyanúsan ismétlődő esetek miatt lakossági fórumot is tartottak tavaly december 29-én, ahol eldöntötték,
Ugyanakkor petíciót írtak alá a falubeliek, arra kérve a hatóságokat, hogy sürgős és átfogó vizsgálatot indítsanak.
Arról is beszámoltunk, hogy a polgárőrséget önkéntes alapon el is indították, és elkezdték a folyamatot annak hivatalossá tételéhez.
András Tamást, Kászonaltíz polgármesterét hétfőn arról kérdeztük, kapott-e értesítést a hatóságoktól, van-e új fejlemény az ügyben. Úgy tudja, még tart a nyomozás, hivatalos értesítést nem kapott a történtekről.
– tette hozzá.
Közvetlenül a történtek után a csíkszeredai ügyészséget is megkérdeztük. Nemrég küldött válaszukban közölték, a kászonjakabfalvi tűzesetekkel kapcsolatban a Büntetőtörvénykönyv 253. cikkelyének 1-es bekezdése értelmében
Az ügyészség által idézett törvénycikkely szerint bűncselekménynek minősül, ha valaki szándékosan megrongálja vagy használhatatlanná teszi más tulajdonát, illetve megakadályozza annak megóvását vagy mentését. Az ilyen jellegű rongálásért a törvény három hónaptól két évig terjedő szabadságvesztést vagy pénzbüntetést helyez kilátásba.
Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.
Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.
Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.
A jövőben hivatalos polgárőrséget hoz létre a kászonaltízi önkormányzat, ugyanis az elmúlt időszakban történt kászonjakabfalvi gyújtogatások után belátták: szükség van a járőrőrözésekre. Addig is önkéntes alapon már elkezdték a tevékenységet.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
