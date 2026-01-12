A kászonjakabfalvi szándékos gyújtogatásoknak egyelőre nincs gyanúsítottja – tudtuk meg a csíkszeredai ügyészségtől. Az eset miatt önkéntes alapon működő polgárőrség alakult, amely azóta is rendszeresen járőrözik az érintett falurészben.

a közbiztonság növelésének érdekében kamerákat szerelnek fel, és polgárőrséget indítanak.

Ugyanakkor petíciót írtak alá a falubeliek, arra kérve a hatóságokat, hogy sürgős és átfogó vizsgálatot indítsanak.

Arról is beszámoltunk, hogy a polgárőrséget önkéntes alapon el is indították, és elkezdték a folyamatot annak hivatalossá tételéhez.

András Tamást, Kászonaltíz polgármesterét hétfőn arról kérdeztük, kapott-e értesítést a hatóságoktól, van-e új fejlemény az ügyben. Úgy tudja, még tart a nyomozás, hivatalos értesítést nem kapott a történtekről.