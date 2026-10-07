Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu

A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.

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A volt államfőjelöltnek 400 lej eljárási költséget kell megfizetnie az államnak – ismerteti az Agerpres.

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szeptember 24-én rendelte el az ingatlan zár alá vételét az ügyben feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérülésének biztosítására.