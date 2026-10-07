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Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu

• Fotó: Agerpres/EPA

Fotó: Agerpres/EPA

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A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.

Székelyhon

2026. október 07., 19:532026. október 07., 19:53

A volt államfőjelöltnek 400 lej eljárási költséget kell megfizetnie az államnak – ismerteti az Agerpres.

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A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szeptember 24-én rendelte el az ingatlan zár alá vételét az ügyben feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérülésének biztosítására.

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A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát

A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.

Szerdán Georgescu bankszámláit is zár alá vették.

Georgescut szeptember 29-én 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Azzal vádolják, hogy feltételezett bűntársaival 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert.

A nyomozás Răzvan Leu feljelentése alapján indult. Az ügyészek szerint egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva összesen 1,1 millió eurót fizettettek ki vele. A hitel nem valósult meg, az üzletember pedig nem kapta vissza a pénzét.

Belföld
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