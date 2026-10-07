Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu

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A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
A volt államfőjelöltnek 400 lej eljárási költséget kell megfizetnie az államnak – ismerteti az Agerpres.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szeptember 24-én rendelte el az ingatlan zár alá vételét az ügyben feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérülésének biztosítására.
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Georgescut szeptember 29-én 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Azzal vádolják, hogy feltételezett bűntársaival 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert.
A nyomozás Răzvan Leu feljelentése alapján indult. Az ügyészek szerint egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva összesen 1,1 millió eurót fizettettek ki vele. A hitel nem valósult meg, az üzletember pedig nem kapta vissza a pénzét.
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon – a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.
Három medve támadt rá egy férfire kedden a Hunyad megyei Puj községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét.
Terrorista célú fenyegetés gyanújával őrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Cosmin Tudorant, aki tavaly Bukarestben bántalmazott egy bangladesi futárt.
Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek: a SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak orvosi segítséget, és egy tűzeset is történt.
A kilométerarányos útdíjrendszer (TollRo) bevezetése az előzetes számítások szerint mintegy 10-25 százalékkal emelheti a belföldi fuvarozás díját.
A képviselőházban szerdán döntő házként elfogadott törvényjavaslat szerint a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok (robogók) a tömegközlekedésnek fenntartott forgalmi sávokon is közlekedhetnek.
A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó-mentes mennyiségét.
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