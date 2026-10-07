A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát

Fotó: Videófelvétel/YouTube/Călin Georgescu
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Ezt egyebek mellett a toszkánai házvásárlásról és az olaszországi politikai menedékjog megszerzéséről folytatott beszélgetéseivel támasztották alá – ismerteti az Agerpres.
A bukaresti ítélőtábla szerdán hozta nyilvánosságra a szeptember 29-i határozat indoklását. A bíróság akkor
A bírák szerint bizonyítékok támasztják alá, hogy a két gyanúsított külföldre távozva próbálhatta volna kivonni magát a nyomozás vagy a bírósági eljárás alól. Georgescu ellen bűnszervezetben elkövetett nagy értékű csalás miatt zajlik büntetőeljárás.
Az indoklás szerint Georgescu egy olaszországi ingatlan megvásárlásával bízta meg Rusent, és azt kérte, hogy a terv maradjon titokban.
A lehallgatási jegyzőkönyvek szerint a két férfi 2025 májusában arról is beszélt, hogy a volt elnökjelölt politikai menedékjogot kérhet Olaszországban, ahol állítása szerint egy ismerőse segíthet az eljárásban.
A bukaresti ítélőtábla mindezek alapján fennállónak ítélte a szökés veszélyét, és úgy vélte, hogy enyhébb kényszerintézkedés elrendelése nem lenne elegendő ennek megakadályozására.
Călin Georgescu szeptember 29-e óta a főváros központi fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.
Kedden, illetve szerdán pedig a DIICOT székhelyére kísérték, hogy jelen legyen a mogoșoaiai villájában lefoglalt elektronikai eszközök informatikai átvizsgálásánál.
A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe.
A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.
A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1 millió euró garancia befizetését kérték, amelyből
Az ügyészek szerint erre az összegre vonatkozóan egy részletes kiadási tervet is bemutattak. A sértettet később további 100 ezer euró átutalására vették rá azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra emelhetik.
Răzvan Leu végül nem kapta meg a hitelt, és a pénzét sem fizették vissza.
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