A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát

A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.

Székelyhon 2026. október 07., 17:522026. október 07., 17:52

Ezt egyebek mellett a toszkánai házvásárlásról és az olaszországi politikai menedékjog megszerzéséről folytatott beszélgetéseivel támasztották alá – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A bukaresti ítélőtábla szerdán hozta nyilvánosságra a szeptember 29-i határozat indoklását. A bíróság akkor

Georgescut és feltételezett bűntársát, Ionel Rusent előzetes letartóztatásba helyezte abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával gyanúsítják őket.

A bírák szerint bizonyítékok támasztják alá, hogy a két gyanúsított külföldre távozva próbálhatta volna kivonni magát a nyomozás vagy a bírósági eljárás alól. Georgescu ellen bűnszervezetben elkövetett nagy értékű csalás miatt zajlik büntetőeljárás. Az indoklás szerint Georgescu egy olaszországi ingatlan megvásárlásával bízta meg Rusent, és azt kérte, hogy a terv maradjon titokban. A lehallgatási jegyzőkönyvek szerint a két férfi 2025 májusában arról is beszélt, hogy a volt elnökjelölt politikai menedékjogot kérhet Olaszországban, ahol állítása szerint egy ismerőse segíthet az eljárásban.

A hatósági felügyeletének megszüntetése is szóba került, hogy ismét szabadon utazhasson.

A bukaresti ítélőtábla mindezek alapján fennállónak ítélte a szökés veszélyét, és úgy vélte, hogy enyhébb kényszerintézkedés elrendelése nem lenne elegendő ennek megakadályozására. Călin Georgescu szeptember 29-e óta a főváros központi fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben. Kedden, illetve szerdán pedig a DIICOT székhelyére kísérték, hogy jelen legyen a mogoșoaiai villájában lefoglalt elektronikai eszközök informatikai átvizsgálásánál.

Az ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indított nyomozást a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség.

A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét. A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1 millió euró garancia befizetését kérték, amelyből

100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak.