„Észrevétlenül” növekszik az influenzás megbetegedések száma

Sokéves általános tapasztalat az, hogy a téli ünnepek idején a statisztikában lecsökken a megbetegedések száma, a valóságban azonban nem feltétlenül ez történik

Az előző héthez képest egyértelműen nőtt az influenzás megbetegedések száma Hargita megye tisztifőorvosa szerint, aki azt is elmondta, ezt miért nem tükrözi a légúti megbetegedések számát összegző heti feljegyzés.

Széchely István 2026. január 02., 08:532026. január 02., 08:53

Az egy héttel korábbinál jóval kevesebb légúti megbetegedést jegyeztek fel Hargita megyében a december 22-28. közti héten, derül ki a friss összesítésből. Egy héttel korábban mintegy

3000, fertőző légúti megbetegedésről kapott jelentést a megyében tevékenykedő háziorvosoktól a megyei népegészségügyi igazgatóság, az utóbbi héten viszont mintegy 1000-rel kevesebbről.

A számok azonban nem tükrözik pontosan a valóságot, például influenzás megbetegedésből is egyértelműen több van, mint egy héttel korábban – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetőjétől, aki arra is magyarázatot adott, hogy mi az eltérés oka.

A legutóbbi héten nem minden háziorvostól kaptak jelentést a légúti megbetegedések számáról.

Ez az oka annak, hogy a statisztikában jelentősen csökkent az ilyen jellegű esetek előfordulása, „tehát a számok most hazudnak” – közölte Tar Gyöngyi, arra is kitérve, hogy egyértelműen több az influenzás beteg a megyében, mint egy héttel korábban. Azt már korábban közölte, hogy sokéves általános tapasztalat az, hogy

a téli ünnepek idején a statisztikában lecsökken az esetek száma.

Ennek egyrészt az is oka, hogy hiányosak a jelentések, továbbá azt is, hogy kevesebben fordulnak orvoshoz a munkaszüneti napokon, ugyanakkor a vakáció miatt a valóságban is csökken a légúti betegségek előfordulása.

Fotó: Pixabay

Az országos statisztikában is hasonló trend tapasztalható, mint Hargita megyében. Az Országos Közegészségügyi Intézet december 22-28. közti időszakra vonatkozó tájékoztatása szerint

az említett hét napban 70 243 légúti fertőzéses esetet jegyeztek fel országszerte, ami 31,6 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbinál.

Ám ugyanez a szám 22,8 százalékkal nagyobb a múlt év azonos időszakában feljegyzett esetszámnál (57 184), a 2018-2025 közti időszakra számolt átlagnál (ebben nincsenek benne a pandémiás szezonok adatai) pedig 28,7 százalékkal, ami arra utalhat, hogy idén a valóságban is intenzívebben terjednek a különböző légúti fertőzések.

Az influenza esetében sem jobb a helyzet. Országszerte 12 630 influenzás megbetegedést regisztráltak az utóbbi héten

(az azt megelőző héten 11 174-et), ami háromszorosa a múlt év azonos hetén feljegyzett számnak (4175) és 4,8-szorosa az elmúlt öt szezon átlagának (2633) – áll az Országos Közegészségügyi Intézet december 31-ei jelentésében. Ebben ugyanakkor azt is közlik, hogy két, influenzafertőzéssel összefüggő haláleset történt a legutóbbi héten – ezzel háromra nőtt az influenzaszezonban feljegyzett ilyen jellegű halálesetek száma.

Fotó: Mihály Csaba

A tájékoztatás szerint az elhalálozásokat Kolozs, Konstanca, illetve Buzău megyéből jelentették, és mindhárom személy 65 éven felüli volt.

Kettőt közülük az A típusú influenzavírus H1, egyet a H3 altípusa fertőzött meg.