Növekszik az influenzás megbetegedések száma

A szuperinfluenzának nevezett vírustörzs által okozott megbetegedésnek a tünetek ugyanazok, mint általában az influenzának
Fotó: Pexels
Az influenzás megbetegedések száma nőtt meg leginkább a fertőző légúti megbetegedések között az elmúlt héten Hargita megyében. A népegészségügyi igazgatóság vezetőjét a vészjósló nevű szuperinfluenzáról is kérdeztük.
Növekszik a légúti megbetegedések száma Hargita megyében, különösen az influenzás esetek száma – derül ki a népegészségügyi igazgatóság heti összesítéséből. A legutóbbi statisztika a december 8-14. közti hét adatait tartalmazza, és
A felső légúti megbetegedéssel diagnosztizáltak száma elérte a 3000-et az elmúlt héten, ami majdnem 500-zal több az egy héttel korábbi 2529-nél. Az elmúlt héten diagnosztizált betegek közül 16-nak volt szüksége kórházi ellátásra. 27 személyt diagnosztizáltak influenzával, ami több mint ötszörös növekedés az egy héttel korábbi 5 esethez képest. Ez óriási növekedés, és
– tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, akit az utóbbi időszakban egyre nagyobb figyelmet kapó szuperinfluenzáról is megkérdeztünk.
„Olyan tudományos kategória nincs, hogy szuperinfluenza. Ez egy ismert influenzavírus, ami ritkábban bukkan fel errefelé – olyan antigén szerkezetű, amivel itt már több mint öt éve nem találkoztunk. Tehát az immunrendszerünk számára egy régi-új ismerősnek számít, és azok a leginkább fogékonyak rá, akik még nem találkoztak vele, vagy rég nem találkoztak vele. Ez miatt gyorsabban is terjed.
– fogalmazott a megyei tisztifőorvos. Olyan értelemben veszélyesebb ez az influenzatörzs, hogy mivel sokakat megbetegít, arányaiban sok olyan ember is elkapja, akik valamilyen rizikótényezővel rendelkeznek, például idősek, krónikus betegek, várandós nők, gyermekek, tehát olyanok, akiknek a szervezete nehezebben tud védekezni a fertőzés ellen – náluk súlyos megbetegedést tud okozni, vagy súlyos szövődményekhez vezethet, válaszolta kérdésünkre.
tehát ugyanúgy nyilvánul meg, magas lázzal, izomfájdalmakkal, légúti panaszokkal, köhögés, orrfolyás, akár a kötőhártya begyulladása, fejfájás, elesettség, a láz felmenő periódusában hidegrázás, amikor már súlyosabbak a panaszok, akkor aluszékonyság, fokozott gyengeség, elesettség. És
– ismertette a tüneteket Tar Gyöngyi. Ugyanakkor arra is felhívta a betegek figyelmét, hogy ha orvoshoz fordulnak, inkább telefonon vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, és úgy oldják meg, hogy ne kelljen zsúfolt várótermekbe menjenek, ne vigyék oda a vírust, esetleg ne kapjanak el ott egy más vírust. Már a láz megjelenését megelőzően is nagyon fertőznek ezek a betegek, tehát aki észleli a tüneteket, ne menjen közösségbe, hangsúlyozta.
A megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője szerint
„Felénk tart ez a szuperinfluenza, de minket még vélhetően nem ért el, mert akkora nagy kiugrás nem történt az esetszámokban. De lehet, hogy már ennek a hétnek az adataiban meg fog mutatkozni. (…) Én remélem, hogy most, hogy kiadják a vakációt, és nem mennek iskolába, közösségbe a gyerekek, legalább egy kicsit visszafogja a terjedést, mert azért az iskola egy fontos góc járványtani szempontból – ott sokat vannak együtt viszonylag nagyobb közösségek, onnan hazaviszik a vírust, tehát a szórás járványtani szempontból sokszor az iskolához kötődik” – fogalmazott.
A megelőzést illetően
kitérve arra is, hogy a vakcina még akkor is részleges védelmet biztosít, ha nem az éppen terjedő vírustörzs ellen volt kifejlesztve.
