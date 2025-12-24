Növekszik az influenzás megbetegedések száma

A szuperinfluenzának nevezett vírustörzs által okozott megbetegedésnek a tünetek ugyanazok, mint általában az influenzának

Az influenzás megbetegedések száma nőtt meg leginkább a fertőző légúti megbetegedések között az elmúlt héten Hargita megyében. A népegészségügyi igazgatóság vezetőjét a vészjósló nevű szuperinfluenzáról is kérdeztük.

Széchely István 2025. december 24., 15:322025. december 24., 15:32

Növekszik a légúti megbetegedések száma Hargita megyében, különösen az influenzás esetek száma – derül ki a népegészségügyi igazgatóság heti összesítéséből. A legutóbbi statisztika a december 8-14. közti hét adatait tartalmazza, és

ugyan nem szerepel benne sok influenzás megbetegedés, ám az látható, hogy az esetszám-növekedés ötszörös a korábbi hét adataihoz képest.

A felső légúti megbetegedéssel diagnosztizáltak száma elérte a 3000-et az elmúlt héten, ami majdnem 500-zal több az egy héttel korábbi 2529-nél. Az elmúlt héten diagnosztizált betegek közül 16-nak volt szüksége kórházi ellátásra. 27 személyt diagnosztizáltak influenzával, ami több mint ötszörös növekedés az egy héttel korábbi 5 esethez képest. Ez óriási növekedés, és

ugyan elenyésző az esetszám, ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi influenzás beteg van a megyében, hanem csak azt, hogy ennyien fordultak orvoshoz

– tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, akit az utóbbi időszakban egyre nagyobb figyelmet kapó szuperinfluenzáról is megkérdeztünk. „Ez egy ismert influenzavírus” „Olyan tudományos kategória nincs, hogy szuperinfluenza. Ez egy ismert influenzavírus, ami ritkábban bukkan fel errefelé – olyan antigén szerkezetű, amivel itt már több mint öt éve nem találkoztunk. Tehát az immunrendszerünk számára egy régi-új ismerősnek számít, és azok a leginkább fogékonyak rá, akik még nem találkoztak vele, vagy rég nem találkoztak vele. Ez miatt gyorsabban is terjed.

Több embert fertőz meg, nagyobb sebességgel terjed, és ettől nevezhető esetleg szupernek. De ez inkább egy szenzációvadász kategória, mert ezzel a névvel jobban »eladható«

– fogalmazott a megyei tisztifőorvos. Olyan értelemben veszélyesebb ez az influenzatörzs, hogy mivel sokakat megbetegít, arányaiban sok olyan ember is elkapja, akik valamilyen rizikótényezővel rendelkeznek, például idősek, krónikus betegek, várandós nők, gyermekek, tehát olyanok, akiknek a szervezete nehezebben tud védekezni a fertőzés ellen – náluk súlyos megbetegedést tud okozni, vagy súlyos szövődményekhez vezethet, válaszolta kérdésünkre.

Amit tudni kell, hogy a tünetek ugyanazok, mint általában az influenzánál,

tehát ugyanúgy nyilvánul meg, magas lázzal, izomfájdalmakkal, légúti panaszokkal, köhögés, orrfolyás, akár a kötőhártya begyulladása, fejfájás, elesettség, a láz felmenő periódusában hidegrázás, amikor már súlyosabbak a panaszok, akkor aluszékonyság, fokozott gyengeség, elesettség. És

ha még légszomj, fulladás is jelentkezik, akkor az egy jele annak, hogy súlyosabb esetről beszélünk, ilyenkor már orvoshoz kell fordulni. Enyhébb panaszokkal otthon lehet kúrálni, ugyanúgy, mint az előző influenzákat

– ismertette a tüneteket Tar Gyöngyi. Ugyanakkor arra is felhívta a betegek figyelmét, hogy ha orvoshoz fordulnak, inkább telefonon vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, és úgy oldják meg, hogy ne kelljen zsúfolt várótermekbe menjenek, ne vigyék oda a vírust, esetleg ne kapjanak el ott egy más vírust. Már a láz megjelenését megelőzően is nagyon fertőznek ezek a betegek, tehát aki észleli a tüneteket, ne menjen közösségbe, hangsúlyozta. Hirdetés Felénk tart A megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője szerint

Hargita megyét valószínűleg még nem érte el a szuperinfluenza, és bízik benne, hogy ha meg is jelenik, a vakáció fékezni fogja a terjedését.

„Felénk tart ez a szuperinfluenza, de minket még vélhetően nem ért el, mert akkora nagy kiugrás nem történt az esetszámokban. De lehet, hogy már ennek a hétnek az adataiban meg fog mutatkozni. (…) Én remélem, hogy most, hogy kiadják a vakációt, és nem mennek iskolába, közösségbe a gyerekek, legalább egy kicsit visszafogja a terjedést, mert azért az iskola egy fontos góc járványtani szempontból – ott sokat vannak együtt viszonylag nagyobb közösségek, onnan hazaviszik a vírust, tehát a szórás járványtani szempontból sokszor az iskolához kötődik” – fogalmazott.

A megelőzést illetően

a védőoltás fontosságát hangsúlyozta a megyei tisztifőorvos,