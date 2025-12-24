Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Növekszik az influenzás megbetegedések száma

A szuperinfluenzának nevezett vírustörzs által okozott megbetegedésnek a tünetek ugyanazok, mint általában az influenzának • Fotó: Pexels

A szuperinfluenzának nevezett vírustörzs által okozott megbetegedésnek a tünetek ugyanazok, mint általában az influenzának

Fotó: Pexels

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az influenzás megbetegedések száma nőtt meg leginkább a fertőző légúti megbetegedések között az elmúlt héten Hargita megyében. A népegészségügyi igazgatóság vezetőjét a vészjósló nevű szuperinfluenzáról is kérdeztük.

Széchely István

2025. december 24., 15:322025. december 24., 15:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Növekszik a légúti megbetegedések száma Hargita megyében, különösen az influenzás esetek száma – derül ki a népegészségügyi igazgatóság heti összesítéséből. A legutóbbi statisztika a december 8-14. közti hét adatait tartalmazza, és

ugyan nem szerepel benne sok influenzás megbetegedés, ám az látható, hogy az esetszám-növekedés ötszörös a korábbi hét adataihoz képest.

A felső légúti megbetegedéssel diagnosztizáltak száma elérte a 3000-et az elmúlt héten, ami majdnem 500-zal több az egy héttel korábbi 2529-nél. Az elmúlt héten diagnosztizált betegek közül 16-nak volt szüksége kórházi ellátásra. 27 személyt diagnosztizáltak influenzával, ami több mint ötszörös növekedés az egy héttel korábbi 5 esethez képest. Ez óriási növekedés, és

ugyan elenyésző az esetszám, ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi influenzás beteg van a megyében, hanem csak azt, hogy ennyien fordultak orvoshoz

– tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője, akit az utóbbi időszakban egyre nagyobb figyelmet kapó szuperinfluenzáról is megkérdeztünk.

„Ez egy ismert influenzavírus”

„Olyan tudományos kategória nincs, hogy szuperinfluenza. Ez egy ismert influenzavírus, ami ritkábban bukkan fel errefelé – olyan antigén szerkezetű, amivel itt már több mint öt éve nem találkoztunk. Tehát az immunrendszerünk számára egy régi-új ismerősnek számít, és azok a leginkább fogékonyak rá, akik még nem találkoztak vele, vagy rég nem találkoztak vele. Ez miatt gyorsabban is terjed.

Idézet
Több embert fertőz meg, nagyobb sebességgel terjed, és ettől nevezhető esetleg szupernek. De ez inkább egy szenzációvadász kategória, mert ezzel a névvel jobban »eladható«

– fogalmazott a megyei tisztifőorvos. Olyan értelemben veszélyesebb ez az influenzatörzs, hogy mivel sokakat megbetegít, arányaiban sok olyan ember is elkapja, akik valamilyen rizikótényezővel rendelkeznek, például idősek, krónikus betegek, várandós nők, gyermekek, tehát olyanok, akiknek a szervezete nehezebben tud védekezni a fertőzés ellen – náluk súlyos megbetegedést tud okozni, vagy súlyos szövődményekhez vezethet, válaszolta kérdésünkre.

Idézet
Amit tudni kell, hogy a tünetek ugyanazok, mint általában az influenzánál,

tehát ugyanúgy nyilvánul meg, magas lázzal, izomfájdalmakkal, légúti panaszokkal, köhögés, orrfolyás, akár a kötőhártya begyulladása, fejfájás, elesettség, a láz felmenő periódusában hidegrázás, amikor már súlyosabbak a panaszok, akkor aluszékonyság, fokozott gyengeség, elesettség. És

Idézet
ha még légszomj, fulladás is jelentkezik, akkor az egy jele annak, hogy súlyosabb esetről beszélünk, ilyenkor már orvoshoz kell fordulni. Enyhébb panaszokkal otthon lehet kúrálni, ugyanúgy, mint az előző influenzákat

– ismertette a tüneteket Tar Gyöngyi. Ugyanakkor arra is felhívta a betegek figyelmét, hogy ha orvoshoz fordulnak, inkább telefonon vegyék fel a kapcsolatot a háziorvossal, és úgy oldják meg, hogy ne kelljen zsúfolt várótermekbe menjenek, ne vigyék oda a vírust, esetleg ne kapjanak el ott egy más vírust. Már a láz megjelenését megelőzően is nagyon fertőznek ezek a betegek, tehát aki észleli a tüneteket, ne menjen közösségbe, hangsúlyozta.

Hirdetés

Felénk tart

A megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője szerint

Hargita megyét valószínűleg még nem érte el a szuperinfluenza, és bízik benne, hogy ha meg is jelenik, a vakáció fékezni fogja a terjedését.

„Felénk tart ez a szuperinfluenza, de minket még vélhetően nem ért el, mert akkora nagy kiugrás nem történt az esetszámokban. De lehet, hogy már ennek a hétnek az adataiban meg fog mutatkozni. (…) Én remélem, hogy most, hogy kiadják a vakációt, és nem mennek iskolába, közösségbe a gyerekek, legalább egy kicsit visszafogja a terjedést, mert azért az iskola egy fontos góc járványtani szempontból – ott sokat vannak együtt viszonylag nagyobb közösségek, onnan hazaviszik a vírust, tehát a szórás járványtani szempontból sokszor az iskolához kötődik” – fogalmazott.
A megelőzést illetően

a védőoltás fontosságát hangsúlyozta a megyei tisztifőorvos,

kitérve arra is, hogy a vakcina még akkor is részleges védelmet biztosít, ha nem az éppen terjedő vírustörzs ellen volt kifejlesztve.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Egészségügy Influenza
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Mindennek a mérték a kulcsa – az ünnepi asztal kihívásai a székelyföldi élsportolóknál
Román kommandósokkal illusztrálta egy orosz propagandaoldal, milyen jól felszerelt az orosz hadsereg
Villámrajt után fölényes győzelem – nyolcas döntőben a Marosvásárhelyi VSK
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Székelyhon

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Székelyhon

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Mindennek a mérték a kulcsa – az ünnepi asztal kihívásai a székelyföldi élsportolóknál
Székely Sport

Mindennek a mérték a kulcsa – az ünnepi asztal kihívásai a székelyföldi élsportolóknál
Román kommandósokkal illusztrálta egy orosz propagandaoldal, milyen jól felszerelt az orosz hadsereg
Krónika

Román kommandósokkal illusztrálta egy orosz propagandaoldal, milyen jól felszerelt az orosz hadsereg
Villámrajt után fölényes győzelem – nyolcas döntőben a Marosvásárhelyi VSK
Székely Sport

Villámrajt után fölényes győzelem – nyolcas döntőben a Marosvásárhelyi VSK
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 24., szerda

Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus

Hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezték szerdán a katonai ügyészek Olt megye prefektusát, Cosmin Florescut (PSD) és alprefektusát, Ștefan Nicolaét (PNL), akiket jogosulatlan fegyverhasználattal gyanúsítanak.

Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus
Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus
2025. december 24., szerda

Jogosulatlan fegyverhasználat miatt került hatósági felügyelet alá egy prefektus és egy alprefektus
Hirdetés
2025. december 24., szerda

Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya

Idén is sokan járultak hozzá adományaikkal az Együtt, egymásért mozgalomhoz, és a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt gyűjtése is eredményes volt. Ennek köszönhetően sok család számára válhatott szebbé a karácsony Gyergyószentmiklóson és Gyergyószéken.

Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya
Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya
2025. december 24., szerda

Összefogásból lett ünnepibb a rászoruló gyergyóiak karácsonya
2025. december 24., szerda

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő

Testfelületének 50 százalékán megégett egy nő szerdára virradóra a Szatmár megyei Ivácskó település egyik gazdaságában kitört tűzben.

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő
2025. december 24., szerda

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy Szatmár megyei nő
2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál

A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
Hirdetés
2025. december 24., szerda

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium

Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
2025. december 24., szerda

1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben

Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók

Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
Hirdetés
2025. december 24., szerda

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
2025. december 24., szerda

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében

Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata

Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!