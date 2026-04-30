A turizmus túléléséhez új erőforrásra van szüksége Parajdnak

Az elbocsátások, cégmegszűnések nem szűnnek – a parajdi turizmus csak a korábbi kezelőbázishoz hasonló idegenforgalmi vonzerővel maradhat életben hosszú távon. Kilátások, remények, és a kijózanító valóság a korábban virágzó üdülőtelepülésen.
A napokban múlt egy éve, hogy egy újabb beázás után újra be kellett zárni a parajdi sóbányát, ez a bezárás azonban – a korábbiakkal ellentétben – nem ért véget.
A bányakatasztrófa óta új időszámítás kezdődött az addig jórészt turizmusból élő településen, az idegenforgalom drasztikusan visszaesett, számtalan vállalkozás bezárt, elbocsátások történtek, és újabbak körvonalazódnak. Mára már magához tért a kezdeti sokkból a parajdi közösség, elkezdődött a turizmus újjászervezése is, de
A település lakossága mintegy 3600 fős. A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség legutóbbi adatai szerint
Ez ugyan a duplája a két évvel ezelőttinek és 48 százalékkal nagyobb a tavalyinál, a növekedés abszolút számokban nem mondható rendkívül nagynak. Ez a szám azonban nem tartalmazza azokat a családi és egyéni vállalkozókat, akik felszámolták vállalkozásukat, hiszen ők nem jogosultak munkanélküli segélyre, csak akkor, ha önként fizettek ilyen hozzájárulást, ez viszont nagyon ritka – tudtuk meg Jánó Edittől, az ügynökség osztályvezetőjétől.
A turizmusról szóló statisztikai adatok is hiányos képet adnak a forgalom visszaeséséről, ugyanis – amint arra László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke rámutatott – csak az öt szobásnál nagyobb turisztikai egységek esetében kötelező ezeknek az adatoknak a lejelentése. Parajdon viszont nagy volt az ennél kisebb vendéglátóhelyek aránya.
135 vállalkozás szüntette be tevékenységét a megyében tavaly, áll a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság legfrissebb jelentésében, és az intézmény vezetőjének nyilatkozata szerint ezek közül
A szakhatóság adatai sem adnak azonban teljes képet, ugyanis csak azokra az egységekre terjednek ki, amelyek közétkeztetési tevékenységet is folytattak, azokra a kulcsos- és vendégházakra stb. nem, amelyekben nem szolgáltak fel ételt.
– mondta el István Róbert, a megyei szakhatóság vezetője, aki kérésünkre mélyebben belenézett az adatokba.
Középtávon a sós termálvíz, hússzú távon egy új kezelőközpont adhatna lendületet a parajdi turizmusnak, ami drasztikusan visszaesett a bányakatasztrófa óta
és ebben még benne sincsenek azok a környékbeli falvakban vagy Székelyudvarhelyen bejegyzett kis cégek, amelyek szintén Parajdon kereskedtek.
Ugyanakkor 8 parajdi étterem, pizzázó – ezek egy része szállásadó, tehát panzió is volt –, üzlet és cukrászda zárt be múlt év végéig, Korondon pedig 6 egység – üzlet, bár, két hentesbolt és gyümölcsfeldolgozó. Ugyanakkor a bányában működtetett sajtérlelőt – ahonnan prémium kategóriás termékek is kikerültek – a Hochland tejfeldolgozó vállalat, valamint húsérlelőt a Farmer Hús-Hentes Kft., amely többek közt prosciutto sonkákat érlelt ott – mondta el a szakhatóság vezetője, a nagy veszteségek közé sorolva ezeket.
– mondta István Róbert, összehasonlításként arról is beszámolva, hogy például egész Felcsíkon összesen 3 cég szűnt meg tavaly.
A legteljesebb adatai talán a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesületnek vannak az aktuális helyzetről. A parajdi turisztikai vállalkozások több mint fele megszűnt,
– tudtuk meg Moldován Lászlótól, az egyesület vezetőjétől. Főként kisebb, egyéni és családi vállalkozások „adták vissza az engedélyüket”, és ez a szám kifejezetten csak a szállásadó egységekre terjed ki.
A foglalások számában nagyjából 80 százalékos csökkenést tapasztaltak, ennek azonban nem csak a bányakatasztrófa az oka, hanem az országos gazdasági problémák is. Ez egyébként Szovátán is tapasztalható, az ágazatban dolgozó ismerősei szerint
– mondta a szakember. Parajdon idén, az év első hónapjaiban a síszezonnak köszönhetően még érkeztek vendégek a településre, ott szálltak meg és a Havas Bucsin, valamint a Bogdán sípályákra jártak sízni, de márciustól drasztikusan visszaestek a foglalások.
– számolt be a helyzetről Moldován László.
Zajlik a parajdi idegenforgalom újjászervezése is az új helyzethez alkalmazkodva. Az egyesület foglalási kedvezménycsomagot hozott létre, ezáltal négy, a Parajdi Wellnessközpontba szóló ingyenes belépővel ajándékozzák meg azokat, akik a parajdi turisztikai kínálatot népszerűsítő új honlapon foglalnak szállást.
– Moldován László szerint próbálnak mindent megtenni a népszerűsítés érdekében.
„Ami még újdonság, hogy május 16-án nyílik meg egy szabadtéri kiállítás, ami 250 fényképen a sóbánya történetét mutatja be a kezdetektől napjainkig. Ez egy állandó kiállítás lesz a sóbánya bejáratától a strandig tartó szakaszon. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy
– részletezte a terveket Moldován László. Ez azért is fontos lenne, mert a Bánya utcába nagyon kevesen térne be, mert ott még mindig fenntartják a vészhelyzeti állapotot – fűzte hozzá.
Létrejött a Parajdi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet is – e hónaptól kezdte meg működését –, bíznak benne, hogy ez a szervezet össze tudja fogni a teljes turisztikai kínálatot, stratégiát és népszerűsítést.
ám – amint azt kérdésünkre az egyesület vezetője elmondta – ennek egyelőre nem része a Sószoros. Az ugyanis nem látogatható a vészhelyzeti állapot miatt, és amíg nem oldják azt fel, nem nyitható meg a látogatók előtt.
Bíznak benne, hogy állami finanszírozással felszínre tudják majd hozni a 65 Celsius-fokos sós, gyógyhatású termálvizet, „ami egy kincs, és amire érdemes lenne építeni”. Ez már középtávú cél lehetne,
– erősítette meg kérdésünkre Moldován László. Egy új kezelőrészleg megvalósulásában reménykednek, a helyi bányászok szerint erre lenne is lehetőség a Telegdy-bánya, tehát nem az elárasztott tárnák fölött. Egy ilyen nagyberuházás azonban egyhamar nem valósulhat meg, pénz sincs rá, tehát ez csak egy távlati cél lehet, mondta az egyesület vezetője.
A témával kapcsolatban telefonon kerestük Parajd polgármesterét is, de Nyágrus Lászlót cikkünk megjelenéséig nem értük el.
A jelenlegi helyzet a bizonytalannál is rosszabb, elképzelése sincs arról, hogy milyen lesz ez az év, illetve a nyári időszak – válaszolta kérdésünkre egy helyi panzió működtetője.
Decemberben és januárban egyáltalán nem volt forgalom, csak minimálisan fűtötte az épületet, hogy a későbbiekben legyen használható, de azóta is csak annyit nőtt a forgalma, hogy a bevétel csak a fenntartási költségekre elég,
Visszatérő vendégek alkotják a szálláshely vendégkörét, csak azért próbálja fenntartani a panziót, hogy ez a körforgás ne szakadjon meg, „hiszen élni kell valamiből” – mondta. De nem jönnek már annyian, mint korábban,
Csak úgy lehet fenntartani a vendéglátóhelyeket, ha minden idejüket programok megszervezésére fordítják – véli a panzió működtetője.
Mindenképpen szüksége van Parajdnak egy, a bányához hasonló egyedi turisztikai célpontra – erősítette meg érdeklődésünkre László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke is –, hiszen kisléptékű az a 11-12 látnivaló, program, amivel jelenleg rendelkezik.
– mondta a szakember, arra is kitérve, hogy ehhez a kínálathoz túlméretezett is a parajdi vendégfogadási kapacitás.
„Tisztább képet lehetne látni, hogyha tudnánk azt, hogy mi lesz a bányának a sorsa. Mert azt nem vesztették el teljesen, abból még valami lehet, például egy második Medve-tó is. Csak
– fogalmazott a parajdi lehetőségekkel kapcsolatban László Endre.
Az egészségturizmusban rejlő lehetőségekkel kapcsolatban viszont óvatosan fogalmazott a turisztikai szakember. Lehetne jövője annak Parajd számára is, de nem szabad elfelejteni, hogy abban Szováta konkurenciát jelentene: túl közel van és ott már ki van épülve az infrastruktúra.
– mondta László Endre.
Ami a parajdi bányakatasztrófa kiterjedt hatásait illeti, a klaszter elnöke kérdésünkre elmondta, egy év távlatából az látszik, hogy
Inkább csak a mikrorégióban, azaz Sóvidéken voltak következményei. Ők arra számítottak, hogy Szováta idegenforgalmára is negatív hatással lesz, de nem ez történt.
„Mi arra gondoltunk, hogy akinek parajdi kezelésre volt szüksége és a magasabb komfortot szerette, az Szovátán szállt meg, így azok elmaradnak. De nem ezt mutatja a statisztika.” A klaszter által nemrég bemutatott múlt évi turisztikai statisztika szerint
Teljesen másképp alakult a turistaforgalom a Szovátától alig 20 kilométerre fekvő Korondon.
„Óriási, 30-35 százalékos a visszaesés. A vendégek, vásárlók egyharmada eltűnt. Tehát hiányzik egy réteg, főleg a román vendégek. Mert, ugye,
De az elmúlt években olyan is volt, hogy augusztus közepén ki kellett tegyük a táblát a kapura, hogy nincs szállásunk, mert még éjfél után is becsengettek, pláne az augusztus 15-20. közti időszakban. Tavaly viszont semmi” – foglalta össze a bányakatasztrófa korondi hatásait Ravasz Mihály, a Korondi Turisztikai Egyesület elnöke. Volt olyan magyarországi visszajáró vendég is, aki azért mondta le a foglalását tavaly, mert le volt zárva az Parajdi Wellnessközpont felé vezető út, de
– fűzte hozzá.
A korondi turisták egy részét eddig a Parajdra, kezelésre érkező vendégek tették ki, és Ravasz Mihály úgy véli, a kiesett 30-35 százalékos turistaforgalomnak a jó részét végleg elvesztette Korond is, hiszen azok a korábbi vendégek már az ország más részeibe járnak kezelésre.
