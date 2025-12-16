szekelyhon szekelyhon

Ilyen volt anno a szakvizsga – meg is becsülték a mestert

Ilyen volt anno a szakvizsga – meg is becsülték a mestert

A segesvári várbeli történelmi múzeum számos érdekessége közül kiemelkedő helyet foglal el egy 15 centiméter hosszú és 17 centi magas kis hordócska, amelynek abroncsa sárgarézből készült, két fedelén pedig faragványok vannak.

Kinesztétika: a mozgásérzékelés művészete

A mozgásminták bővülése a viselkedésminták bővülésével is jár, így rugalmasabban tudunk alkalmazkodni a különböző kihívásokhoz – vélik a kinesztétika követői, művelői.

Kinesztétika: a mozgásérzékelés művészete
Kinesztétika: a mozgásérzékelés művészete
2017. március 08., szerda

Kinesztétika: a mozgásérzékelés művészete

2017. március 08., szerda

Mit rejtenek a női táskák?

Egy női táska tartalma a férfiak számára biztosan rejtély, de gyakran még a hölgyek számára is misztérium, hogy mi rejlik a legmélyén vagy a kicsi zsebekben. Ahogyan nincs két egyforma nő, úgy két egyforma női táska sincs.

Mit rejtenek a női táskák?
Mit rejtenek a női táskák?
2017. március 08., szerda

Mit rejtenek a női táskák?

2017. március 08., szerda

A munkásmozgalomtól a hóvirágig

Van az évnek egy napja, amikor a férfiak virággal lepik meg a róluk gondoskodó nőket, ezzel is megköszönve odaadásukat, a reggeli kávét, a frissen mosott ruhát, a nehéz munkával töltött nap utáni meleg vacsorát.

A munkásmozgalomtól a hóvirágig
A munkásmozgalomtól a hóvirágig
2017. március 08., szerda

A munkásmozgalomtól a hóvirágig

2017. március 07., kedd

Húszéves a csíkszeredai Kosz Szilveszter Néptánccsoport

A Kosz Szilveszter Néptánccsoport működésének köszönhetően, az elmúlt húsz évben mintegy ezer gyermek és ifjú sajátította el a tánclépéseket, és szerette meg a néptáncot.

Húszéves a csíkszeredai Kosz Szilveszter Néptánccsoport
Húszéves a csíkszeredai Kosz Szilveszter Néptánccsoport
2017. március 07., kedd

Húszéves a csíkszeredai Kosz Szilveszter Néptánccsoport

2017. március 06., hétfő

Családoknak hirdetett versenyt az udvarhelyi könyvtár

A legkirályabb olvasó család cím megszerzéséért indít több hónapos vetélkedőt a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Hét hónap alatt olvasással bizonyíthatják be a részvevők, hogy ők érdemlik meg a címet és az azzal járó nyereményt.

Családoknak hirdetett versenyt az udvarhelyi könyvtár
Családoknak hirdetett versenyt az udvarhelyi könyvtár
2017. március 06., hétfő

Családoknak hirdetett versenyt az udvarhelyi könyvtár

2017. március 05., vasárnap

Sikeres erdélyi fiatalok napja

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) első alkalommal szervezi meg a Dinamit! elnevezésű konferenciát, amelyen sikeres, erdélyi fiatalok fogják elmesélni történetüket.

Sikeres erdélyi fiatalok napja
Sikeres erdélyi fiatalok napja
2017. március 05., vasárnap

Sikeres erdélyi fiatalok napja

2017. március 05., vasárnap

Környezetbarát áruházláncok rangsora

A Természetvédelmi Világalap (WWF) romániai kirendeltsége ötödik alkalommal készítette el Retailer Scorecard elnevezésű felmérését: a 11 legnagyobb romániai élelmiszer-forgalmazó áruházláncot hasonlította össze aszerint, hogy mennyire környezetbarátok.

Környezetbarát áruházláncok rangsora
Környezetbarát áruházláncok rangsora
2017. március 05., vasárnap

Környezetbarát áruházláncok rangsora

2017. március 03., péntek

Az erdélyi fesztiválokat, sokadalmakat mutatják be

Közel ezerre tehető az erdélyi magyarok által szervezett – önkormányzati vagy civil szervezéssel megvalósuló – sokadalmak, fesztiválok, magyar napok sora.

Az erdélyi fesztiválokat, sokadalmakat mutatják be
Az erdélyi fesztiválokat, sokadalmakat mutatják be
2017. március 03., péntek

Az erdélyi fesztiválokat, sokadalmakat mutatják be

2017. március 02., csütörtök

Fotók nők fókuszából

A Prisma fotóklub női tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás csütörtök délután a Nagy István Művészeti Iskola aulájában Nők fókuszában címmel.

Fotók nők fókuszából
Fotók nők fókuszából
2017. március 02., csütörtök

Fotók nők fókuszából

2017. március 02., csütörtök

Hármasiker bárányok születtek Tusnádon

Nagy örömhír miatt keresték meg a Csíki Hírlapot: mint kiderült, hármas ikerbárányok születtek az olvasók portáján két hete.

Hármasiker bárányok születtek Tusnádon
Hármasiker bárányok születtek Tusnádon
2017. március 02., csütörtök

Hármasiker bárányok születtek Tusnádon

2017. március 02., csütörtök

Ahol az egymás segítésére, tiszteletére tanítják a diákokat

A csodaként emlegetett finn oktatási rendszer működésébe nyújtott betekintést Petteri Laihonen, a Jyväskyläi Egyetem oktatója, aki a Sapientia egyetemen tartott előadást. Kiderült, Finnországban nem az a jó tanuló, aki a mindenből kiválóan teljesít.

Ahol az egymás segítésére, tiszteletére tanítják a diákokat
Ahol az egymás segítésére, tiszteletére tanítják a diákokat
2017. március 02., csütörtök

Ahol az egymás segítésére, tiszteletére tanítják a diákokat

2017. március 01., szerda

Féláron ehetjük degeszre magunkat

Erdély-szerte számos étteremben féláron ehetünk csütörtökön, köszönhetően a PanGastRo Egyesület és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által immár kilencedik alkalommal meghirdetett Falánk Csütörtök akciónak.

Féláron ehetjük degeszre magunkat
Féláron ehetjük degeszre magunkat
2017. március 01., szerda

Féláron ehetjük degeszre magunkat

2017. február 28., kedd

A Jégkorszakkal ismerkednek a csíki gyerekek

Gyerekcsoport gyerekcsoportot ér a Csíki Székely Múzeumban, itt látható ugyanis a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítása. A múzeum munkatársai múzeumpedagógiai foglalkozást is kínálnak a kiállításhoz kapcsolódóan.

A Jégkorszakkal ismerkednek a csíki gyerekek
A Jégkorszakkal ismerkednek a csíki gyerekek
2017. február 28., kedd

A Jégkorszakkal ismerkednek a csíki gyerekek

2017. február 28., kedd

Népzene dudán, furulyán

Különleges népzenei koncertre látogathatunk el vasárnap este Marosvásárhelyen, amikor Szokolay Dongó Balázs és Ségercz Ferenc egyedi feldolgozásában köszönnek vissza azok a népzenék, amelyeket Bartók és Kodály is feldolgozott.

Népzene dudán, furulyán
Népzene dudán, furulyán
2017. február 28., kedd

Népzene dudán, furulyán

2017. február 28., kedd

Három történet arról, hogy miért jobb itthon élni, mint külföldön

Három olyan Marosvásárhelyen és környékén élő személyt kerestünk meg, aki még gyerekként vagy nagyon fiatalként hagyta itt Erdélyt, néhány éve mégis a hazaköltözés mellett döntött.

Három történet arról, hogy miért jobb itthon élni, mint külföldön
Három történet arról, hogy miért jobb itthon élni, mint külföldön
2017. február 28., kedd

Három történet arról, hogy miért jobb itthon élni, mint külföldön

2017. február 27., hétfő

Tizenhét év alatt összetartó közösséggé vált a kórus

A Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa elsősorban Isten gondviselése révén működhet immár tizenhét éve ‒ fogalmazott Bíró János, a kórus vezetője.

Tizenhét év alatt összetartó közösséggé vált a kórus
Tizenhét év alatt összetartó közösséggé vált a kórus
2017. február 27., hétfő

Tizenhét év alatt összetartó közösséggé vált a kórus

2017. február 26., vasárnap

„Nem magamért lövök, hanem a múlt tiszteletéért”

Mónus József neve nem ismeretlen az íjászok körében. A hajdúnánási íjász alig tíz éve, 40 évesen vette fel az íjat, azóta azonban szinte mindent megnyert, és elért: 51 évesen 17 világrekordot tart.

„Nem magamért lövök, hanem a múlt tiszteletéért"
„Nem magamért lövök, hanem a múlt tiszteletéért”
2017. február 26., vasárnap

„Nem magamért lövök, hanem a múlt tiszteletéért”

