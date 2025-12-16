A segesvári várbeli történelmi múzeum számos érdekessége közül kiemelkedő helyet foglal el egy 15 centiméter hosszú és 17 centi magas kis hordócska, amelynek abroncsa sárgarézből készült, két fedelén pedig faragványok vannak.
A mozgásminták bővülése a viselkedésminták bővülésével is jár, így rugalmasabban tudunk alkalmazkodni a különböző kihívásokhoz – vélik a kinesztétika követői, művelői.
Egy női táska tartalma a férfiak számára biztosan rejtély, de gyakran még a hölgyek számára is misztérium, hogy mi rejlik a legmélyén vagy a kicsi zsebekben. Ahogyan nincs két egyforma nő, úgy két egyforma női táska sincs.
Van az évnek egy napja, amikor a férfiak virággal lepik meg a róluk gondoskodó nőket, ezzel is megköszönve odaadásukat, a reggeli kávét, a frissen mosott ruhát, a nehéz munkával töltött nap utáni meleg vacsorát.
A Kosz Szilveszter Néptánccsoport működésének köszönhetően, az elmúlt húsz évben mintegy ezer gyermek és ifjú sajátította el a tánclépéseket, és szerette meg a néptáncot.
A legkirályabb olvasó család cím megszerzéséért indít több hónapos vetélkedőt a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Hét hónap alatt olvasással bizonyíthatják be a részvevők, hogy ők érdemlik meg a címet és az azzal járó nyereményt.
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) első alkalommal szervezi meg a Dinamit! elnevezésű konferenciát, amelyen sikeres, erdélyi fiatalok fogják elmesélni történetüket.
A Természetvédelmi Világalap (WWF) romániai kirendeltsége ötödik alkalommal készítette el Retailer Scorecard elnevezésű felmérését: a 11 legnagyobb romániai élelmiszer-forgalmazó áruházláncot hasonlította össze aszerint, hogy mennyire környezetbarátok.
Közel ezerre tehető az erdélyi magyarok által szervezett – önkormányzati vagy civil szervezéssel megvalósuló – sokadalmak, fesztiválok, magyar napok sora.
A Prisma fotóklub női tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás csütörtök délután a Nagy István Művészeti Iskola aulájában Nők fókuszában címmel.
Nagy örömhír miatt keresték meg a Csíki Hírlapot: mint kiderült, hármas ikerbárányok születtek az olvasók portáján két hete.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
A csodaként emlegetett finn oktatási rendszer működésébe nyújtott betekintést Petteri Laihonen, a Jyväskyläi Egyetem oktatója, aki a Sapientia egyetemen tartott előadást. Kiderült, Finnországban nem az a jó tanuló, aki a mindenből kiválóan teljesít.
Erdély-szerte számos étteremben féláron ehetünk csütörtökön, köszönhetően a PanGastRo Egyesület és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által immár kilencedik alkalommal meghirdetett Falánk Csütörtök akciónak.
Gyerekcsoport gyerekcsoportot ér a Csíki Székely Múzeumban, itt látható ugyanis a Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítása. A múzeum munkatársai múzeumpedagógiai foglalkozást is kínálnak a kiállításhoz kapcsolódóan.
Különleges népzenei koncertre látogathatunk el vasárnap este Marosvásárhelyen, amikor Szokolay Dongó Balázs és Ségercz Ferenc egyedi feldolgozásában köszönnek vissza azok a népzenék, amelyeket Bartók és Kodály is feldolgozott.
Három olyan Marosvásárhelyen és környékén élő személyt kerestünk meg, aki még gyerekként vagy nagyon fiatalként hagyta itt Erdélyt, néhány éve mégis a hazaköltözés mellett döntött.
A Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa elsősorban Isten gondviselése révén működhet immár tizenhét éve ‒ fogalmazott Bíró János, a kórus vezetője.
Mónus József neve nem ismeretlen az íjászok körében. A hajdúnánási íjász alig tíz éve, 40 évesen vette fel az íjat, azóta azonban szinte mindent megnyert, és elért: 51 évesen 17 világrekordot tart.