Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval okozott balesetet egy fiatal Maroshévízen

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Őrizetbe vettek szombaton reggel egy maroshévízi fiatalembert, aki ellopott egy személygépkocsit, két kisebb balesetet okozott ittasan, ráadásül jogosítványa sem volt.

Székelyhon

2025. december 27., 18:382025. december 27., 18:38

2025. december 27., 19:352025. december 27., 19:35

A rendőrségnek szombaton jelentették, hogy hogy elloptak egy személygépkocsit Maroshévízen. Mint kiderült a tulajdonos elindította a járművét, hogy melegedjen a motor, majd felügyelet nélkül hagyta az autót. Amikor a fél óra múlva visszatért, az autónak hűlt helyét találta. A nyomozás során kiderült, hogy

egy 23 éves maroshévízi fiatalember vitte el a személygépkocsit, amivel a városban és Borszéken is kisebb, anyagi kárral járó balesetet okozott.

Mint az azonosítás után a rendőrök megállapították, az illető szeszes ital fogyasztása után vezetett: leheletéből 1,13 mg/l légalkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda. De itt még nem ért véget a bűncselekmények sora, ugyanis mindezt tetőzve

a fiatal férfiról az is kiderült, hogy gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezik.

Az illetőt 24 órára őrizetbe vették, vasárnap pedig kezdeményezni fogják előzetes letartoztatásba helyezését – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Gyergyószék Rendőrség Maroshévíz
