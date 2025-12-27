Ittasan, jogosítvány nélkül, lopott autóval okozott balesetet egy fiatal Maroshévízen

Őrizetbe vettek szombaton reggel egy maroshévízi fiatalembert, aki ellopott egy személygépkocsit, két kisebb balesetet okozott ittasan, ráadásül jogosítványa sem volt.

Székelyhon 2025. december 27., 18:382025. december 27., 18:38 2025. december 27., 19:352025. december 27., 19:35

A rendőrségnek szombaton jelentették, hogy hogy elloptak egy személygépkocsit Maroshévízen. Mint kiderült a tulajdonos elindította a járművét, hogy melegedjen a motor, majd felügyelet nélkül hagyta az autót. Amikor a fél óra múlva visszatért, az autónak hűlt helyét találta. A nyomozás során kiderült, hogy

egy 23 éves maroshévízi fiatalember vitte el a személygépkocsit, amivel a városban és Borszéken is kisebb, anyagi kárral járó balesetet okozott.

Mint az azonosítás után a rendőrök megállapították, az illető szeszes ital fogyasztása után vezetett: leheletéből 1,13 mg/l légalkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda. De itt még nem ért véget a bűncselekmények sora, ugyanis mindezt tetőzve

a fiatal férfiról az is kiderült, hogy gépjárművezetői engedéllyel sem rendelkezik.