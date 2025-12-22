Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Helyszíni információink szerint két autó ütközött össze a csíkszeredai MOL üzemanyagtöltő-állomás mellet: egy autó hátulról ütött el egy másikat.

A balesethez a rendőrség is kivonult, akik biztosítják a forgalom haladását.