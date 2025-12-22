Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Székelyhon

2025. december 22., 12:232025. december 22., 12:23

2025. december 22., 13:212025. december 22., 13:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Helyszíni információink szerint két autó ütközött össze a csíkszeredai MOL üzemanyagtöltő-állomás mellet: egy autó hátulról ütött el egy másikat.

A balesethez a rendőrség is kivonult, akik biztosítják a forgalom haladását.

Frissítés

A rendőrség vizsgálata szerint egy 18 éves, csíkszeredai fiatal Csíkszentkirály felől a vonatállomás irányába haladt, amikor nem tartotta a megfelelő követési távolságot, és nekiütközött az előtte haladó, egy 50 éves férfi által vezetett személygépkocsinak. Az ütközés következtében utóbbi jármű átsodródott a szemközti sávba, ahol egy út menti közlekedési táblának csapódott.
A két sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak. A rendőrség tovább vizsgálja az ügyet – közölte érdeklődésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Hirdetés

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Székelyhon

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Székelyhon

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
Székely Sport

Hiába a székely játékosok góljai, újra kikapott a magyaroktól a romániai futsalválogatott
RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Krónika

RMDSZ-felmérés: az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást Magyarországon
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Székely Sport

Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Nőileg

Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához

Az adományokból gyűlt összegből és saját költségvetésből elkezdték a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Zarándokház tatarozását. Egyelőre a tetőzet rendbetételére gyűlt pénz, ezért további adományokra, forrásokra lesz szükség.

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval

Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben

Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok

Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!