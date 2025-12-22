Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Fotó: Tuchiluș Alex
Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.
Helyszíni információink szerint két autó ütközött össze a csíkszeredai MOL üzemanyagtöltő-állomás mellet: egy autó hátulról ütött el egy másikat.
A balesethez a rendőrség is kivonult, akik biztosítják a forgalom haladását.
A rendőrség vizsgálata szerint egy 18 éves, csíkszeredai fiatal Csíkszentkirály felől a vonatállomás irányába haladt, amikor nem tartotta a megfelelő követési távolságot, és nekiütközött az előtte haladó, egy 50 éves férfi által vezetett személygépkocsinak. Az ütközés következtében utóbbi jármű átsodródott a szemközti sávba, ahol egy út menti közlekedési táblának csapódott.
A két sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak. A rendőrség tovább vizsgálja az ügyet – közölte érdeklődésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
