Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó

Egy fiatal sofőr addig manőverezett az autójával egy lugosi áruház parkolójában, amíg belehajtott az ottani Altex kirakatába, anyagi károkat okozva. A rendőrök közel háromezer lejre büntették és négy hónapra bevonták a jogosítványát.

A tervezettnél jobban kinyúlt a vasárnap éjszaka egy lugosi fiatalnak, aki immár hétfőn éjjeli fél egykor egy helyi áruház parkolójában okozott balesetet. A rendőrségi ellenőrzés során megállapították, hogy egy 20 éves fiatal egy lugosi kereskedelmi egység parkolójában vezette az autóját, amikor nekiment egy üzlet kirakatának, betörve az üveget.

A Temes Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a fiatal sofőr agresszív közlekedési magatartást tanúsított, úgynevezett driftelést hajtott végre: kézifék használatával próbált megfordulni, valamint induláskor kipörgette a jármű kerekeit.

A sofőrt 2835 lej pénzbírsággal sújtották, és felfüggesztették a járművezetői engedélyét 120 napra.