Addig driftelt a parkolóban, míg betörte az Altex kirakatát – videó

Egy fiatal sofőr addig manőverezett az autójával egy lugosi áruház parkolójában, amíg belehajtott az ottani Altex kirakatába, anyagi károkat okozva. A rendőrök közel háromezer lejre büntették és négy hónapra bevonták a jogosítványát.

Székelyhon

2025. december 22., 20:312025. december 22., 20:31

A tervezettnél jobban kinyúlt a vasárnap éjszaka egy lugosi fiatalnak, aki immár hétfőn éjjeli fél egykor egy helyi áruház parkolójában okozott balesetet. A rendőrségi ellenőrzés során megállapították, hogy egy 20 éves fiatal egy lugosi kereskedelmi egység parkolójában vezette az autóját, amikor nekiment egy üzlet kirakatának, betörve az üveget.

A Temes Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a fiatal sofőr agresszív közlekedési magatartást tanúsított, úgynevezett driftelést hajtott végre: kézifék használatával próbált megfordulni, valamint induláskor kipörgette a jármű kerekeit.

A sofőrt 2835 lej pénzbírsággal sújtották, és felfüggesztették a járművezetői engedélyét 120 napra.

Belföld Baleset Közlekedés Rendőrség
szóljon hozzá!
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2025. december 22., hétfő

Lemondott Daniel David tanügyminiszter

Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter.

2025. december 22., hétfő

Lemondott Daniel David tanügyminiszter
2025. december 22., hétfő

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban

Elfogadja a kormány keddi ülésén a legutóbbi koalíciós egyeztetéseken hozott döntéseket tartalmazó salátarendeletet – nyilatkozta hétfő este a miniszterelnök.

2025. december 22., hétfő

Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban
2025. december 22., hétfő

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző

74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-dalszerző, akit a Driving Home for Christmas című slágere tett világszerte ismertté – közölte a BBC.

2025. december 22., hétfő

Elhunyt Chris Rea énekes-dalszerző
2025. december 22., hétfő

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről

Jövő nyártól Varsóba is utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről. Lengyelország fővárosába heti kétszer is lesz a Wizz Airnek járata.

2025. december 22., hétfő

Új úti cél: Varsóba indul járat a brassói repülőtérről
2025. december 22., hétfő

Pénzügyi engedmény a tanügyben

Az oktatási és kutatási ágazatra nem vonatkozik a nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvényi előírás – közölte hétfőn a tanügyminisztérium.

2025. december 22., hétfő

Pénzügyi engedmény a tanügyben
2025. december 22., hétfő

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca

Míg az adventi időszak a legtöbbek számára az elcsendesedésről szól, országszerte – így Székelyföld városaiban is – évről évre megjelennek a hangos dobszóval kísért, medvebőrbe öltözött csoportok. A látványos, de zajos népszokás megosztja a közvéleményt.

2025. december 22., hétfő

Tömbházak csendjét megzavaró téli rituálé: medvebőrbe bújt dobosok tánca
2025. december 22., hétfő

Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból

Egy 35 éves, Maros megyei nő holttestét emelték ki hétfőn délután a vízből Marosvásárhelyen, az Alsógát utca térségében – a halál pontos körülményeit vizsgálják.

2025. december 22., hétfő

Fiatal nő holttestét emelték ki a marosvásárhelyi turbinaárokból
2025. december 22., hétfő

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás

A hét első két napján országszerte enyhébb lesz az idő az ilyenkor megszokottnál, karácsonykor azonban lehűlés várható esővel, havas esővel, havazással – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

2025. december 22., hétfő

Éppen szentestére érkezhet meg a havazás
2025. december 22., hétfő

Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban

Tavaly az uniós polgárok 16,9 százaléka élt túlzsúfolt lakásokban, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-ban jegyzett 18,1 százalékhoz képest – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.

2025. december 22., hétfő

Romániában a legmagasabb a túlzsúfolt lakásban élők aránya az unióban
2025. december 22., hétfő

Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén

Az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI) 2025 júniusa és novembere között 520 886 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak a Myeterra.ancpi.ro platformon keresztül.

2025. december 22., hétfő

Ennyi dokumentumot bocsátott ki online a kataszteri hivatal idén
