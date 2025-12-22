Rovatok
Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről

A rendőrség megerősítette: holtan találták a tizenhét nappal ezelőtt eltűnt nőt

A rendőrség megerősítette: holtan találták a tizenhét nappal ezelőtt eltűnt nőt

Fotó: Freepik

Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.

Székelyhon

2025. december 22., 22:572025. december 22., 22:57

2025. december 22., 23:072025. december 22., 23:07

A 39 éves nőt legutóbb december 5-én délután látták a Riverside bevásárlóközpontnál, a családja azóta nem tudta felvenni vele a kapcsolatot. Testvére még aznap közzétett egy felhívást a közösségi médiában abban a reményben, hogy valaki felismeri. Eltűnését ugyanekkor a rendőrségnél is bejelentették.

korábban írtuk

Aggódó családja keresi a Székelyudvarhelyről eltűnt nőt
Aggódó családja keresi a Székelyudvarhelyről eltűnt nőt

Eltűnt személy felkutatásához kér segítséget egy család a közösségi médiában. A felhívás szerint egy 39 éves nőt keresnek, aki december 5-én délután elhagyta a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontot, azóta nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

A Hargita megyei rendőrség a Székelyhon kérdésére megerősítette a hírt, miszerint az eltűntet hétfőn holtan találták meg. Tájékoztatásuk szerint a nő eltűnését december 5-én jelentették be a rendőrségen, továbbá arról is értesültek, hogy

az érintett egy nappal korábban, december 4-én is elhagyta az otthonát, ekkor Csíkszeredában sikerült a nyomára bukkanni.

Az eltűnt keresésében a rendőrség mellett az önkéntes tűzoltók és civilszervezetek tagjai segédkeztek.

Idézet
December 22-én a 39 éves nőt holtan találták meg Fenyéd község területén. A holttest külső vizsgálata során erőszakra utaló nyomokat vagy sérüléseket nem találtak.

A vizsgálat folytatódik a körülmények pontos tisztázása érdekében” – közölte a rendőrség szóvivője.

A halál okát a boncolást követően az igazságügyi orvosszakértők fogják megállapítani.

Udvarhelyszék Tragédia
