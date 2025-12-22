Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről

Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.

A 39 éves nőt legutóbb december 5-én délután látták a Riverside bevásárlóközpontnál, a családja azóta nem tudta felvenni vele a kapcsolatot. Testvére még aznap közzétett egy felhívást a közösségi médiában abban a reményben, hogy valaki felismeri. Eltűnését ugyanekkor a rendőrségnél is bejelentették.

A Hargita megyei rendőrség a Székelyhon kérdésére megerősítette a hírt, miszerint az eltűntet hétfőn holtan találták meg. Tájékoztatásuk szerint a nő eltűnését december 5-én jelentették be a rendőrségen, továbbá arról is értesültek, hogy