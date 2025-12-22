Holtan találták meg a nőt, aki december 5-én tűnt el Székelyudvarhelyről

A rendőrség megerősítette: holtan találták a tizenhét nappal ezelőtt eltűnt nőt
Fotó: Freepik
Tizenhét nappal az eltűnése után megtalálták a fiatal nőt, akit utoljára egy székelyudvarhelyi bevásárlóközpont parkolójában láttak. A holttestére Fenyéd község határában bukkantak rá a keresőcsapatok.
2025. december 22., 22:572025. december 22., 22:57
2025. december 22., 23:072025. december 22., 23:07
A 39 éves nőt legutóbb december 5-én délután látták a Riverside bevásárlóközpontnál, a családja azóta nem tudta felvenni vele a kapcsolatot. Testvére még aznap közzétett egy felhívást a közösségi médiában abban a reményben, hogy valaki felismeri. Eltűnését ugyanekkor a rendőrségnél is bejelentették.
Eltűnt személy felkutatásához kér segítséget egy család a közösségi médiában. A felhívás szerint egy 39 éves nőt keresnek, aki december 5-én délután elhagyta a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontot, azóta nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
A Hargita megyei rendőrség a Székelyhon kérdésére megerősítette a hírt, miszerint az eltűntet hétfőn holtan találták meg. Tájékoztatásuk szerint a nő eltűnését december 5-én jelentették be a rendőrségen, továbbá arról is értesültek, hogy
Az eltűnt keresésében a rendőrség mellett az önkéntes tűzoltók és civilszervezetek tagjai segédkeztek.
A vizsgálat folytatódik a körülmények pontos tisztázása érdekében” – közölte a rendőrség szóvivője.
A halál okát a boncolást követően az igazságügyi orvosszakértők fogják megállapítani.
Károkozásokat talált a szemvevőszék a városi kórháznál, a balánbányai inkubátorház pedig csatlakozott a székelyudvarhelyi Hargita Business Centert üzemeltető társuláshoz – derült ki a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők decemberi ülésén.
Javítási munkálatok miatt december 22-én, hétfőn több órára szünetel az áramszolgáltatás, és csőtörés miatt a vízszolgáltatás is Székelyudvarhely több utcájában – hívja fel a figyelmet a polgármesteri hivatal.
Egyelőre nem történtek konkrét elbocsátások az Országos Sóipari Társaság (Salrom) parajdi kirendeltségnél, de decemberben több mint hatvan alkalmazottat küldtek féléves kényszerszabadságra.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték meg Csillag születik tehetségkutató versenyt, amelynek döntője vasárnap este volt látható a magyarországi RTL csatornán.
Zenével és versekkel hangolódhatott Farkaslaka község az V. Karácsonyváró Hangversenyen, amelyet a farkaslaki római katolikus templomban szerveztek meg vasárnap délután.
Habár késik a pályázaton elnyert támogatás utalása, mostanra felújították a régi községházát Oroszhegyben, ahol a későbbiekben még tereprendezési munkálatokat végezne az önkormányzat. Az épületben vállalkozói inkubátorházat hoznak létre.
Egyetlen településen sem süllyedt olyan mélyre a hőmérő higanyszála vasárnapra virradóan, mint Székelyudvarhelyen.
Nagy teljesítményű pumpát kell beszerelnie a Harvíz Rt. vízszolgáltatónak, így szombaton délután öt óráig szünetelni fog az ivóvízszolgáltatás három székelyudvarhelyi utcában – közli a polgármesteri hivatal.
Átfogó ellenőrzést tartottak Szentegyházán a hatóságok csütörtökön, melynek nyomán 32 bírságot szabtak ki, közel 19 ezer lej értékben.
Megnyitották a síszezont a Madarasi Hargitán pénteken. Egyelőre ugyan nem áll nyitva minden pálya, de két helyszínen már lehet sízni.