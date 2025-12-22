Pénzügyi engedmény a tanügyben

Az oktatási és kutatási ágazatra nem vonatkozik a nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvényi előírás – közölte hétfőn a tanügyminisztérium.

Székelyhon 2025. december 22., 17:012025. december 22., 17:01

A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a kormány által nemrég elfogadott és a Hivatalos Közlönyben is megjelent 2025/84-es sürgősségi rendelet 2026. december 31-ig felfüggeszti a 2017/153-as törvény 38. cikke 10. bekezdésének alkalmazását, ennélfogva

a tanügyben és a kutatási ágazatban – ezek speciális igényeinek megfelelően – megengedett a nyugdíj és az állami fizetés halmozása.