Pénzügyi engedmény a tanügyben

Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Az oktatási és kutatási ágazatra nem vonatkozik a nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvényi előírás – közölte hétfőn a tanügyminisztérium.

Székelyhon

2025. december 22., 17:012025. december 22., 17:01

A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a kormány által nemrég elfogadott és a Hivatalos Közlönyben is megjelent 2025/84-es sürgősségi rendelet 2026. december 31-ig felfüggeszti a 2017/153-as törvény 38. cikke 10. bekezdésének alkalmazását, ennélfogva

a tanügyben és a kutatási ágazatban – ezek speciális igényeinek megfelelően – megengedett a nyugdíj és az állami fizetés halmozása.

„Ezt még 2025 nyarán kértem, mivel jelentős hatással van az oktatási-kutatási ágazatra, és örülök, hogy a kormány ezt figyelembe vette” – idézi a közleményből Daniel David minisztert az Agerpres hírügynökség.

Belföld Oktatás Tanügy
