Lemondott Daniel David tanügyminiszter

Daniel David a blogján közölte a döntését. Azt írta, miniszteri megbízatásának 2024. december 22-i átvétele után pontosan egy évvel kérte a miniszterelnöktől a tisztségből való felmentését, és a kormányfő elfogadta a lemondását.

„Bár a lemondás egyoldalú döntés, azt akartam, hogy békés legyen a távozásom, amilyen az együttműködésünk is volt” – idézi Daniel Davidot az Agerpres hírügynökség.

A személyes blogján közzétett üzenetében Daniel David megjegyzi, hogy a lemondásával történő visszavonulásának indoka egyszerű, és