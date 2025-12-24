A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál

A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.

Zsigmond Barna Pál Facebook-posztban emlékeztett, hogy noha Lázár János miniszter néhány nappal ezelőtt hibázott, de elnézést kért.

Ezzel szemben Magyar Péter „románföldezte” Erdélyt és Nagyváradot, kitiltotta az erdélyi újságírókat az erdélyi mini-rendezvényéről, kémpártnak nevezte az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezetét és román miniszterelnök-helyettesnek a magyar nemzetiségű RMDSZ-es politikust.

Mint Zsigmond Barna Pál rámutatott, bocsánatkérés helyett tovább folytatódik a határon túli magyarok elleni hangulatkeltés.