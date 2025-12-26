Rovatok
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Farkas Áron

2025. december 26., 12:592025. december 26., 12:59

2025. december 26., 13:312025. december 26., 13:31

Megélénkülő szélre, havazásra, ónos esőre, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést, valamint több sárga és narancssárga riasztást bocsátott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország csaknem egész területére. A péntek reggeli, mínusz 10 Celsius-fok körüli fagyok után Székelyföldön is kifehéredhet a táj.

korábban írtuk

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld

Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt.

A prognózis szerint pénteken és szombaton a keleti, délkeleti, valamint helyenként a középső és délnyugati régiókban, vasárnap pedig az ország teljes területén megélénkül a szél, sebessége eléri a 40–60 km/órat, fokozva a hidegérzetet. A hegyekben 60–80 kilométer/órás széllökések várhatók, hótorlaszok alakulhatnak ki.

Az ország északi, középső és keleti részén, valamint a hegyekben szombat éjjel és vasárnap nagyobb területeken csapadék várható, főként hó formájában.

Helyenként 5–15 cm vastagságú hótakaró alakul ki. Elszórtan jégréteget képező ónos eső is hullhat.

Péntek 14 órától szombat 16 óráig sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a megélénkülő szél (50–70 kilométer/óra) miatt Moldva legnagyobb részén, Olténia nyugati felében és a tengerparton. A Déli-Káprátokban és a Kárpátkanyarban 70–80 kilométer/órás, a magasabb területeken 90–120 kilométer/órás széllökések várhatók, amelyek felkavarják a lerakódott hóréteget.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Szombaton 16 órától vasárnap 2 óráig egy másik sárga jelzésű riasztás lép érvénybe Moldva északi és Olténia nyugati részén, ahol továbbra is 50–70 kilométer/órával fúj majd a szél, a Déli- és Keleti-Kárpátok magasabb területein pedig 90–110 kilométer/órás széllökések hordják majd a havat.

Vasárnap 2 órától hétfő 10 óráig csaknem az egész országra – így a székelyföldi megyékre is – kiterjesztik a megerősödő szélre vonatkozó sárga jelzésű riasztást.

A hegyekben 80–110 kilométer/órás széllökések várhatók, míg Moldvában és Erdélyben 60–70 kilométer/órás, elszórtan 80 kilométer/órás szél fog fújni. A többi régióban helyi és átmeneti jelleggel élénkül meg a szél, elérve az 50–60 kilométer/órát.

A hegyvidéken hóviharok lesznek, különösen a Keleti-Kárpátok északi részén és a Déli-Kárpátokban, ahol 10–15 cm vastagságú hótakaró alakul ki, és a látótávolság jelentősen csökken.

Hóviharok helyenként az északi, középső és keleti régiókban is előfordulhatnak, ahol 3–6 cm hóréteg rakódik le.

Ugyanebben az időszakban narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar magasabban fekvő területein, ahol erős szél fog fújni, 110–130 km/órás lökésekkel. Hóviharok lesznek, a látótávolság nagyon lecsökken, és hótorlaszok alakulnak ki.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
