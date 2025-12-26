Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Megélénkülő szélre, havazásra, ónos esőre, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést, valamint több sárga és narancssárga riasztást bocsátott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország csaknem egész területére. A péntek reggeli, mínusz 10 Celsius-fok körüli fagyok után Székelyföldön is kifehéredhet a táj.

A prognózis szerint pénteken és szombaton a keleti, délkeleti, valamint helyenként a középső és délnyugati régiókban, vasárnap pedig az ország teljes területén megélénkül a szél, sebessége eléri a 40–60 km/órat, fokozva a hidegérzetet. A hegyekben 60–80 kilométer/órás széllökések várhatók, hótorlaszok alakulhatnak ki.