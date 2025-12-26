Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld

Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Székelyhon 2025. december 26., 09:502025. december 26., 09:50

Országszerte lehűlt az idő karácsonyra, a székelyföldi településeken is jócskán fagypont alá csökkent a hőmérséklet péntekre virradóan.

A leghidegebbet, mínusz 11,4 Celsius-fokot Csíkszeredában mérték,