Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján

Átrepült a kerítésen és a háznak csapódott BMW-jével egy ittas sofőr karácsony első napjának hajnalán.
Az eset Szatmár megyében történt, Bertici Attila udvarán, aki a székelyföldiek számára onnan lehet ismerős, hogy az udvarhelyi Mihály Alpárral idén életük egyik legnagyobb kalandjára vállalkoztak: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából a Szaharán át Dakarig.
Ami viszont a december 25-i balesetet illeti, rendőrségi információk szerint hajnali fél hat körül történt, amikor a 44 éves sofőr elvesztette uralmát BMW-je felett, és előbb a ház kerítésének ütközött, majd az épület felső sarkának csapódott.
A hatóságok tájékoztatása szerint az alkoholszondás ellenőrzés pozitív eredményt mutatott: a sofőr leheletében 0,79 mg/l alkoholkoncentrációt mértek. Folytatják a vizsgálatot.
