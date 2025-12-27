Nyilvános jegyzék készül a marosvásárhelyi lakótársulási ügyintézőkről a csalások megelőzésére

Próbálja átláthatóbbá tenni a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak engedélyeztetését a marosvásárhelyi városháza, így módosítja a meglevő szabályzatot. Egy jegyzéket is létrehoznak, ahol ellenőrizni lehet a társulási pénzek ügykezelőjét.

Simon Virág 2025. december 27., 18:392025. december 27., 18:39

A marosvásárhelyi városháza módosítja a tulajdonosi társulások ügyvezetőire vonatkozó szabályzatot, hogy gátat szabjon a visszaéléseknek. A döntés hátterében az idén kirobbant súlyos sikkasztási botrányok állnak, amelyek során jelentős adósságok halmozódtak fel a szolgáltatóknál. Hirdetés Az új rendszer részeként kötelező nyilatkozattételt vezetnek be, és

egy bárki által lekérdezhető, naprakész adatbázist hoznak létre az engedéllyel rendelkező szakemberekről.

Mielőtt belemennénk a részletekben, érdemes megjegyezni: annak az ügynek a következménye minden, amely során kiderült, hogy egy személyt azzal gyanúsítanak, hogy több tucatnyi társulásnál is jelentős sikkasztást követett el, milliós adósságot halmozva fel a szolgáltatóknál. A rendőrség egyébként még mindig vizsgálódik az ügyében, vádemelés még nem történt.

Többféle előírásnak kell megfelelniük azoknak, akik tömbházban élnek Fotó: Haáz Vince

Nyilatkozniuk kell az újonnan belépőknek A marosvásárhelyi városháza keretében működő, lakótársulásokkal foglalkozó szakosztály beterjesztett egy határozattervezetet, amely a társulási pénzeket kezelő ügyvezetőkre vonatkozik. A szakosztály vezetője, Marcela Romonți a Székelyhonnak elmondta: figyelembe véve az előzményeket az új szabályzatban belefoglalták, hogy mindenkinek, aki jelentkezik, hogy megszerezze az adminisztrátori munkához szükséges engedélyt, egy nyilatkozatot is ki kell töltenie. Ezáltal

saját felelősségére nyilatkozik arról, hogy abban a pillanatban nincs ellene semmiféle rendőrségi kivizsgálás és nem ítélték el sikkasztásért, pénzügyi bűncselekményért.

Az illetékes elismerte, hogy ez nem teljes körű védelem a lakosoknak, de mégis előrelépés ahhoz képest, ami eddig volt. Nyilvános jegyzék az érintettekről Megtudtuk, hogy a vonatkozó törvény értelmében azok, akik adminisztrátori munkát töltenek be egy tulajdonosi társulásnál vagy többnél, négyévente meg kell újítsák az engedélyüket és egy képzési tanfolyamon is részt kell vegyenek. A hivatal nyilvántartása szerint

Marosvásárhelyen jelenleg 139 engedéllyel rendelkező társulási ügykezelő van.

A tulajdonosi társulások száma városszerte 850, de van olyan adminisztrátor, aki akár tíz-tizenöt kisebb társulás pénzügyeit is intézi.

A számok makacs dolgok. Szinte mindenhol kérdések vannak a közköltség kapcsán Fotó: Haáz Vince

Marcela Romonți jelezte, létrehoznak egy nyilvános jegyzéket az engedéllyel rendelkező adminisztrátorokról, amely elérhető lesz mindenki számára a városháza honlapján. Teszik ezt azért, hogy amikor egy-egy társulás alkalmazni akar, akkor láthassa, hogy az illető, aki jelentkezett, rendelkezik-e képzéssel, engedéllyel. Most is van ilyen jegyzék, de

az elkövetkezőben ezt kibővítik az engedélyre vonatkozó adatokkal (érvényes, lejárt, visszavonták).