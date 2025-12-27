Rovatok
Nyilvános jegyzék készül a marosvásárhelyi lakótársulási ügyintézőkről a csalások megelőzésére

Marosvásárhelyen 139 engedéllyel rendelkező társulási ügykezelő van

Marosvásárhelyen 139 engedéllyel rendelkező társulási ügykezelő van

Fotó: Haáz Vince

Próbálja átláthatóbbá tenni a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak engedélyeztetését a marosvásárhelyi városháza, így módosítja a meglevő szabályzatot. Egy jegyzéket is létrehoznak, ahol ellenőrizni lehet a társulási pénzek ügykezelőjét.

Simon Virág

2025. december 27., 18:392025. december 27., 18:39

A marosvásárhelyi városháza módosítja a tulajdonosi társulások ügyvezetőire vonatkozó szabályzatot, hogy gátat szabjon a visszaéléseknek. A döntés hátterében az idén kirobbant súlyos sikkasztási botrányok állnak, amelyek során jelentős adósságok halmozódtak fel a szolgáltatóknál.

Az új rendszer részeként kötelező nyilatkozattételt vezetnek be, és

egy bárki által lekérdezhető, naprakész adatbázist hoznak létre az engedéllyel rendelkező szakemberekről.

Mielőtt belemennénk a részletekben, érdemes megjegyezni: annak az ügynek a következménye minden, amely során kiderült, hogy egy személyt azzal gyanúsítanak, hogy több tucatnyi társulásnál is jelentős sikkasztást követett el, milliós adósságot halmozva fel a szolgáltatóknál. A rendőrség egyébként még mindig vizsgálódik az ügyében, vádemelés még nem történt.

Többféle előírásnak kell megfelelniük azoknak, akik tömbházban élnek • Fotó: Haáz Vince

Többféle előírásnak kell megfelelniük azoknak, akik tömbházban élnek

Fotó: Haáz Vince

Nyilatkozniuk kell az újonnan belépőknek

A marosvásárhelyi városháza keretében működő, lakótársulásokkal foglalkozó szakosztály beterjesztett egy határozattervezetet, amely a társulási pénzeket kezelő ügyvezetőkre vonatkozik. A szakosztály vezetője, Marcela Romonți a Székelyhonnak elmondta: figyelembe véve az előzményeket az új szabályzatban belefoglalták, hogy mindenkinek, aki jelentkezik, hogy megszerezze az adminisztrátori munkához szükséges engedélyt, egy nyilatkozatot is ki kell töltenie. Ezáltal

saját felelősségére nyilatkozik arról, hogy abban a pillanatban nincs ellene semmiféle rendőrségi kivizsgálás és nem ítélték el sikkasztásért, pénzügyi bűncselekményért.

Az illetékes elismerte, hogy ez nem teljes körű védelem a lakosoknak, de mégis előrelépés ahhoz képest, ami eddig volt.

Nyilvános jegyzék az érintettekről

Megtudtuk, hogy a vonatkozó törvény értelmében azok, akik adminisztrátori munkát töltenek be egy tulajdonosi társulásnál vagy többnél, négyévente meg kell újítsák az engedélyüket és egy képzési tanfolyamon is részt kell vegyenek. A hivatal nyilvántartása szerint

Marosvásárhelyen jelenleg 139 engedéllyel rendelkező társulási ügykezelő van.

A tulajdonosi társulások száma városszerte 850, de van olyan adminisztrátor, aki akár tíz-tizenöt kisebb társulás pénzügyeit is intézi.

A számok makacs dolgok. Szinte mindenhol kérdések vannak a közköltség kapcsán • Fotó: Haáz Vince

A számok makacs dolgok. Szinte mindenhol kérdések vannak a közköltség kapcsán

Fotó: Haáz Vince

Marcela Romonți jelezte, létrehoznak egy nyilvános jegyzéket az engedéllyel rendelkező adminisztrátorokról, amely elérhető lesz mindenki számára a városháza honlapján. Teszik ezt azért, hogy amikor egy-egy társulás alkalmazni akar, akkor láthassa, hogy az illető, aki jelentkezett, rendelkezik-e képzéssel, engedéllyel. Most is van ilyen jegyzék, de

az elkövetkezőben ezt kibővítik az engedélyre vonatkozó adatokkal (érvényes, lejárt, visszavonták).

Rákérdeztünk arra is, hogy ha valaki elégedetlen a tulajdonosi társulás adminisztrátorának munkájával, például a tőle kapott válaszokkal, akkor hova fordulhat a panaszával? Az illetékes elmondta, hogy első körben a társulás elnökéhez, hiszen az adminisztrátort a társulás alkalmazza és fizeti. De fordulhatnak a városháza szakosztályához is, írásban iktatva a panaszt a földszinten levő irodában.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

Hol lehet sízni a hétvégén?
Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba

December 31-ig hosszabbították meg a jelentkezési határidőt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – Erdély középiskolás programjába.

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld

Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt.

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?

Mit nézzünk idén karácsonykor, ha nem a tévécsatornák műsorai közül válogatnánk? A rövid válasz: a Stranger Things ötödik évadának új epizódjait. A hosszú pedig az alábbi film- és sorozatajánlónk.

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
