Nyilvános jegyzék készül a marosvásárhelyi lakótársulási ügyintézőkről a csalások megelőzésére

Marosvásárhelyen 139 engedéllyel rendelkező társulási ügykezelő van
Fotó: Haáz Vince
Próbálja átláthatóbbá tenni a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak engedélyeztetését a marosvásárhelyi városháza, így módosítja a meglevő szabályzatot. Egy jegyzéket is létrehoznak, ahol ellenőrizni lehet a társulási pénzek ügykezelőjét.
A marosvásárhelyi városháza módosítja a tulajdonosi társulások ügyvezetőire vonatkozó szabályzatot, hogy gátat szabjon a visszaéléseknek. A döntés hátterében az idén kirobbant súlyos sikkasztási botrányok állnak, amelyek során jelentős adósságok halmozódtak fel a szolgáltatóknál.
Az új rendszer részeként kötelező nyilatkozattételt vezetnek be, és
Mielőtt belemennénk a részletekben, érdemes megjegyezni: annak az ügynek a következménye minden, amely során kiderült, hogy egy személyt azzal gyanúsítanak, hogy több tucatnyi társulásnál is jelentős sikkasztást követett el, milliós adósságot halmozva fel a szolgáltatóknál. A rendőrség egyébként még mindig vizsgálódik az ügyében, vádemelés még nem történt.
Többféle előírásnak kell megfelelniük azoknak, akik tömbházban élnek
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi városháza keretében működő, lakótársulásokkal foglalkozó szakosztály beterjesztett egy határozattervezetet, amely a társulási pénzeket kezelő ügyvezetőkre vonatkozik. A szakosztály vezetője, Marcela Romonți a Székelyhonnak elmondta: figyelembe véve az előzményeket az új szabályzatban belefoglalták, hogy mindenkinek, aki jelentkezik, hogy megszerezze az adminisztrátori munkához szükséges engedélyt, egy nyilatkozatot is ki kell töltenie. Ezáltal
Az illetékes elismerte, hogy ez nem teljes körű védelem a lakosoknak, de mégis előrelépés ahhoz képest, ami eddig volt.
Megtudtuk, hogy a vonatkozó törvény értelmében azok, akik adminisztrátori munkát töltenek be egy tulajdonosi társulásnál vagy többnél, négyévente meg kell újítsák az engedélyüket és egy képzési tanfolyamon is részt kell vegyenek. A hivatal nyilvántartása szerint
A tulajdonosi társulások száma városszerte 850, de van olyan adminisztrátor, aki akár tíz-tizenöt kisebb társulás pénzügyeit is intézi.
A számok makacs dolgok. Szinte mindenhol kérdések vannak a közköltség kapcsán
Fotó: Haáz Vince
Marcela Romonți jelezte, létrehoznak egy nyilvános jegyzéket az engedéllyel rendelkező adminisztrátorokról, amely elérhető lesz mindenki számára a városháza honlapján. Teszik ezt azért, hogy amikor egy-egy társulás alkalmazni akar, akkor láthassa, hogy az illető, aki jelentkezett, rendelkezik-e képzéssel, engedéllyel. Most is van ilyen jegyzék, de
Rákérdeztünk arra is, hogy ha valaki elégedetlen a tulajdonosi társulás adminisztrátorának munkájával, például a tőle kapott válaszokkal, akkor hova fordulhat a panaszával? Az illetékes elmondta, hogy első körben a társulás elnökéhez, hiszen az adminisztrátort a társulás alkalmazza és fizeti. De fordulhatnak a városháza szakosztályához is, írásban iktatva a panaszt a földszinten levő irodában.
