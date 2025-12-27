Rovatok
Lázadás a beolvadás ellen – a Breaking Bad készítője hozta el 2025 egyik legjobb sorozatát

• Fotó: Apple TV

Fotó: Apple TV

Az Apple TV-nél készült el, és futott be év végére 2025 egyik legjobb sorozata, a Pluribus. Vince Gilligan új folytatásos története egy meglehetősen egyedi apokalipszist tár a szemünk elé. Kritika.

Tamás Attila

2025. december 27., 20:472025. december 27., 20:47

Milyen lenne, ha az emberiséget egy kollektív tudat igázná le? Nem az űrlényes filmekben látott idegeninvázió, hanem egy viszonylag békés és csendes megszállás: az emberek 99,99 százaléka elveszítené öntudatát, testük pedig a kollektív tudat eszközévé válna. Ez az alaphelyzet már számtalan kérdést felvet, nem beszélve a legfontosabbról:

mi történne azokkal az emberekkel, akik valamiért nem integrálódnak a kollektív öntudatba?

Nos, pont ezzel az alapszituációval játszik el a Breaking Bad és a Better Call Saul alkotója az Apple TV legújabb sorozatában, aminek utolsó része épp karácsony napján vált elérhetővé.

Vince Gilligan több mint egy évtized alatt két szenzációs sorozattal bizonyította be a világnak, hogy

elképesztően jól tud történetet mesélni, és a történetmesélés közben olyan atmoszférát és feszültséget tud teremteni, ami szó szerint a székbe szögezi vagy libabőrössé teszi a nézőjét.

Védjegyévé váltak ugyanakkor a különleges kameraszögből felvett nyitójelenetek, de az apró részleteken elidőző snittek, de amik igazán nagyszerűvé teszik a produkcióit, azok a szereplők káoszai, amik csak fokozódnak és fokozódnak, egészen addig, amíg elpattan valami, ami visszafordíthatatlan következményekkel jár.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

A Breaking Bad és a belőle kinőtt Better Call Saul földhözragadt drámái után, a korábban az X-Akták több mint kéttucatnyi epizódján is dolgozó Gilligan új sorozata, a most bemutatott Pluribus egy idegeninváziós sci-fi történet, amiben sem űrhajók, sem furán kinéző idegenek nincsenek,

csak hétköznapi emberek, akinek az élete egyik pillanatról a másikra teljesen új fordulatot vesz.

A Pluribus főszereplője Carol egy befutott ponyvaíró, akinek látszólag megvan mindene, párja Helen azonban mintha nem mindenben állna száz százalékban mellette. Egy könyvbemutató utáni iszogatás alatt hirtelen minden megváltozik:

az emberek egyik pillanatról a másikra lefagynak, és amíg Carol egy szerencsétlen balesetre összpontosít, Helen összeesik a földön, majd rángatózni kezd.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

A sorozat innentől kezdve szippant be a váratlan események sorozatának kibontásával, ami elé egyébként úgy érdemes leülni, hogy

semmit sem tudunk sem a cselekményről, sem pedig a szereplőkről.

A tévézés aranykorához visszatérő sorozatipari trend, miszerint hetente érkeznek az epizódok Gilligan új produkcióját is rendkívül élvezhetővé teszik, hiszen aki hétről hétre követte, azokban számos kérdés fogalmazódhatott meg a látottak alapján, és

az epizódok végi cliffhangerek is ütősek voltak, mint anno a Breaking Bad és a Better Call Saul esetében.

A kollektív tudattal szembeszegülő Carollal könnyű azonosulni, hiszen szinte mindent megtestesít a modern és öntörvényű emberből, aki a végsőkig is képes elmenni azért, hogy ne integrálják be egy rendszerbe, ugyanakkor elkeseredetten keresi a boldogságot, ami sosem adatott meg igazán neki, hiába hogy azok közé tartozik, akik látszólag semmiben sem szenvednek hiányt, valami viszont mindig ott „szurkálja”, őket hogy ne legyen teljes az életük, amivel elégedett lehetnek.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

A Pluribus egy újabb különleges slow-burn (lassú cselekményvezetésű) sorozat, aminek minden egyes epizódja lassan indul be, ám amikor beindul, akkor nincs megállás, hiszen

váratlan és meglepő szituációkba kulminálódik a viszonylag békés kiindulópont.

A sorozat számos kérdést vet fel, aminek többségét Carol fel is teszi a kollektív öntudatnak, de bemutatja azt is, hogy mikre képes az ember, ha egyedül marad, és minden porcikájával tiltakozik a többséghez való integrálódás ellen. Azt is láthatjuk, hogy

  • miért nem működne hosszútávon egy globális léptékű komminizmus,

  • illetve, hogy milyen kihívásokba ütköznek az olyan gyarmatosítók, akik természetükből adódóan nem képesek bántani másokat.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

A Pluribus mind a kilenc epizódja egy-egy aranybánya azoknak, akik szeretik az abszurd fordulatokkal és a jól megírt karakterekkel operáló történeteket, a minőségi történetmesélést és a különleges atmoszférát.

Vince Gilligan legújabb sorozata bizonyos szempontból minimalista is, hiszen az egyén, a kicsi szempontjából mutat be globális léptékű dolgokat, a mindössze néhány tömegjelenetet leszámítva a játékidő többségében egy, vagy épp egy maroknyi ember drámáját nézhetjük.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

Jól áll a sorozatnak ugyanakkor a nemzetköziség is, hiszen annak ellenére, hogy a cselekmény nagyrésze az Új-Mexikói Albuquerque-ben játszódik, több szereplő révén a nemzetközi színtérre is kitekintünk, ezáltal ez nem egy újabb amerikai tucatsorozat a Pluribus, hanem

egy olyan néznivaló, aminek az egyik epizódjában konkrétan telefonos fordító segítségével beszélnek egymással a szereplők.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

A meglehetősen sokkoló cliffhangerrel végződő utolsó epizód tartogat pár olyan jelenetet amitől gombóc nő a néző torkában, arra pedig, hogy miként folytatódik a szürreális történet, várhatóan éveket kell várnunk, hiszen ha az Apple be is rendeli a következő évadot, a Vince Gilligan elmondása szerint hosszadalmas lesz az előkészület az újabb forgatásra, így

optimista becslés szerint is leghamarabb 2027-ben nézhetjük tovább Carol Sturka történetét.

De mi ez nekünk, akik annakidején éveket vártak a Breaking Bad befejezésére? Azt nem tudjuk, hogy hány évad van a sorozatban, de ha megérjük az elkészülésüket, akkor biztosan hasonló élményben lehet részünk mint a Breaking Bad vagy a Better Call Saul nézésekor, amelyek

évadról évadra csak egyre jobbak lettek, és képesek voltak felülmúlni a korábban látottakat.

• Fotó: Apple TV Galéria

Fotó: Apple TV

A Pluribus első évadával Vince Gilligan ismét magasra tette a lécet, de eddigi munkásságát ismerve képes lesz átugrani ezt a folytatásban. Merthogy számos kérdésünk van, hogy mi lesz Carollal, Zosiával, Manusos-szal és a kollektív tudat által rabul ejtett emberiséggel annak a bizonyos eszköznek a birtokában, amit a finálé utolsó képsoraiban láthattunk.

Izgalmas lesz a folytatás, arra már most mérget vehetünk.

A rovat további cikkei

2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték szombaton a câmpinai Vasile Lascăr Rendőrképző Iskola egyik alkalmazottját, akit egy diák ellen elkövetett nemi erőszak kísérletével gyanúsítanak.

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Szexuális visszaélés gyanúja merült fel a Vasile Lascăr Rendőrképző Iskolában
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön

A szél élénkülésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagyrészére, köztük a székelyföldi megyékre is.

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Viharos erejű szél és hófúvás várható Székelyföldön
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?

Ugyan korlátozottak a lehetőségek azok számára, akik hétvégén már szeretnének sízni Székelyföldön, de érdemes figyelni a sípályák honlapjait, mert az éjszakák egyre hidegebbek és a hóágyúk éjjel-nappal dolgoznak.

Hol lehet sízni a hétvégén?
Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 27., szombat

Hol lehet sízni a hétvégén?
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval

Tizenegy autó ütközött össze péntek délután a Craiovát Pitești-tel összekötő, 12-es gyorsforgalmi úton, Olt megyében. A járművekben több mint harminc ember utazott, a hatóságok aktiválták a vörös beavatkozási tervet.

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Tömegkarambol: tizenegy autó ütközött össze a dél-romániai gyorsforgalmi úton – videóval
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Oroszország a csütörtökről péntekre virradó éjszaka újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán kikötői infrastruktúra ellen; a hatóságok RO-Alert üzenetben figyelmeztették az ukrán határral szomszédos Tulcea megye lakosságát.

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Karácsony éjjel is szólt a RO-Alert – dróntámadásokra figyelmeztették a Tulcea megyeieket
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók

Szinte az egész országban téliesre fordul az időjárás a hétvégén: erős szél, havazás, ónos eső, a hegyekben hófúvás várható a meteorológusok szerint. Székelyföld legnagyobb részén sárga jelzésű riasztás lesz érvényben a kedvezőtlen idő miatt.

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

Beköszönt az igazi tél: erős szél és havazás, a hegyekben hóviharok várhatók
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba

December 31-ig hosszabbították meg a jelentkezési határidőt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – Erdély középiskolás programjába.

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
2025. december 26., péntek

MCC Erdély: év végéig lehet jelentkezni a középiskolás programba
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld

Az idei tél eddigi legfagyosabb reggelére ébredtünk karácsony másodnapján, a hőmérséklet Székelyföld-szerte megközelítette, helyenként meg is haladta a mínusz 10 fokot. A leghidegebb ezúttal is Csíkszeredában volt.

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Fagyos karácsony: mínusz 10 fok alá hűlt Székelyföld
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?

Mit nézzünk idén karácsonykor, ha nem a tévécsatornák műsorai közül válogatnánk? A rövid válasz: a Stranger Things ötödik évadának új epizódjait. A hosszú pedig az alábbi film- és sorozatajánlónk.

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 26., péntek

Mit nézzünk az ünnepek alatt?
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek

Súlyos baleset történt karácsony napján a predeali üdülőhely egyik szánkópályáján, ahol egy szánkózó nő orvosi ellátásra szorult, miután egy másik szánkózó hátulról elütötte. Az ütközés következtében a sérült elvesztette az eszméletét.

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
2025. december 25., csütörtök

Eszméletét vesztette egy szánkózó nő, miután hátulról nekiütköztek
