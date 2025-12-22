Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

A régi járatokon többen utaztak, az új útvonalakat még nem ismerik az emberek

Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.

Barabás Hajnal 2025. december 22., 19:122025. december 22., 19:12

Mindössze egy perc késéssel érkezett meg a Nest megállóba az 1-es számú, piros vonalon, Taploca felé közlekedő autóbusz, amelyen jegyet váltottunk a sofőrnél, aki készségesen vázolta az útvonalat. Hétfőn indították el ugyanis tesztelés üzemmódban a felújított csíkszeredai tömegközlekedést, néhány járatot pedig mi magunk is kipróbáltunk. Hirdetés Ugyanebbe a megállóba érkezett meg közvetlenül utána a 0-s számú, lila vonalon közlekedő jármű is, amelyre végül azért szálltunk át, mert a városközpont felé vette az irányt. Ennek a vezetője is nagyon kedvesnek bizonyult, és mivel rajtunk kívül más nem tartózkodott a buszon, szívesen osztotta meg addigi tapasztalatait. Mint mondta,

az emberek még nem ismerik a járatokat, még minden nagyon új,

de reméli, majd többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

Fotó: Barabás Hajnal

Közben a karácsony közeledtével érezhetően megnövekedett forgalom miatt csak araszolgatva haladtunk a Nagyrét utcában, ilyen körülmények között nehezen tarthatók az érkezési időpontok, vontuk le a következtetést. Közben elhagytuk az FK Csíkszereda megállót, amire egyelőre csak a kerítésre kifüggesztett menetrend hívja fel a figyelmet.

Több megálló kialakítását ugyanis a későbbiekben végzik el.

A Gál Sándor téri megállónál szálltunk le a sűrített gázzal működő autóbuszról, és megvártuk az 1-es számú, piros járatot, amely Taplocáról indult vissza Zsögöd felé. Itt már találkoztunk utasokkal. Ez a sofőr is megosztott néhány visszajelzést, amit az utasok kifogásoltak, például hogy nem tudnak a Román Posta előtti, valamint a Piac közeli megállókból átszállás nélkül eljutni Csíksomlyóra.

Azt szeretnék, ha a városközpontból minden irányba átszállás nélkül lehetne utazni.

A Csíki Játékszín előtti megállónál felszálló utas érdeklődésünkre elmondta, Zsögödbe tart, onnan jár be minden nap munkába, és ez eddig is busszal történt. Hozzátette, nagyon örvend az új járműveknek és annak, hogy sűrítették a járatokat. A Galambok utcai megállónál fejeztük be utazásunkat, amely még szintén kialakításra vár. Összességében úgy ítéltük meg, hogy

a 4 lejes jegyünkért civilizált feltételeket biztosítanak fűtött, tiszta autóbuszokban, segítőkész járművezetőkkel.

Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója érdeklődésünkre elmondta, korai lenne bármilyen következtetést levonni az első nap tapasztalataiból, még a lakóknak is meg kell szokniuk az új menetrendet.

Fotó: Barabás Hajnal