Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

A régi járatokon többen utaztak, az új útvonalakat még nem ismerik az emberek • Fotó: Barabás Hajnal

A régi járatokon többen utaztak, az új útvonalakat még nem ismerik az emberek

Fotó: Barabás Hajnal

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.

Barabás Hajnal

2025. december 22., 19:122025. december 22., 19:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindössze egy perc késéssel érkezett meg a Nest megállóba az 1-es számú, piros vonalon, Taploca felé közlekedő autóbusz, amelyen jegyet váltottunk a sofőrnél, aki készségesen vázolta az útvonalat. Hétfőn indították el ugyanis tesztelés üzemmódban a felújított csíkszeredai tömegközlekedést, néhány járatot pedig mi magunk is kipróbáltunk.

Hirdetés

Ugyanebbe a megállóba érkezett meg közvetlenül utána a 0-s számú, lila vonalon közlekedő jármű is, amelyre végül azért szálltunk át, mert a városközpont felé vette az irányt. Ennek a vezetője is nagyon kedvesnek bizonyult, és mivel rajtunk kívül más nem tartózkodott a buszon, szívesen osztotta meg addigi tapasztalatait. Mint mondta,

az emberek még nem ismerik a járatokat, még minden nagyon új,

de reméli, majd többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

• Fotó: Barabás Hajnal Galéria

Fotó: Barabás Hajnal

Közben a karácsony közeledtével érezhetően megnövekedett forgalom miatt csak araszolgatva haladtunk a Nagyrét utcában, ilyen körülmények között nehezen tarthatók az érkezési időpontok, vontuk le a következtetést. Közben elhagytuk az FK Csíkszereda megállót, amire egyelőre csak a kerítésre kifüggesztett menetrend hívja fel a figyelmet.

Több megálló kialakítását ugyanis a későbbiekben végzik el.

A Gál Sándor téri megállónál szálltunk le a sűrített gázzal működő autóbuszról, és megvártuk az 1-es számú, piros járatot, amely Taplocáról indult vissza Zsögöd felé. Itt már találkoztunk utasokkal. Ez a sofőr is megosztott néhány visszajelzést, amit az utasok kifogásoltak, például hogy nem tudnak a Román Posta előtti, valamint a Piac közeli megállókból átszállás nélkül eljutni Csíksomlyóra.

Azt szeretnék, ha a városközpontból minden irányba átszállás nélkül lehetne utazni.

A Csíki Játékszín előtti megállónál felszálló utas érdeklődésünkre elmondta, Zsögödbe tart, onnan jár be minden nap munkába, és ez eddig is busszal történt. Hozzátette, nagyon örvend az új járműveknek és annak, hogy sűrítették a járatokat. A Galambok utcai megállónál fejeztük be utazásunkat, amely még szintén kialakításra vár. Összességében úgy ítéltük meg, hogy

a 4 lejes jegyünkért civilizált feltételeket biztosítanak fűtött, tiszta autóbuszokban, segítőkész járművezetőkkel.

Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója érdeklődésünkre elmondta, korai lenne bármilyen következtetést levonni az első nap tapasztalataiból, még a lakóknak is meg kell szokniuk az új menetrendet.

• Fotó: Barabás Hajnal Galéria

Fotó: Barabás Hajnal

Hozzátette, 19 autóbusszal indították el az új tömegközlekedési szolgáltatást, és mivel még csak tesztelés alatt van, arra kérik az utasokat, észrevételeiket közöljék a transport@csiki-trans.ro e-mail-címen. Ezeket majd igyekeznek figyelembe venni a végleges menetrend kidolgozásánál. Január 5-étől kezdve pedig a még nem megfelelően jelölt megállóknál elkezdik az oszlopokat is kihelyezni.

Mint ismert, a csíkszeredai önkormányzat európai uniós támogatással 23, sűrített gázzal működő autóbuszt vásárolt, továbbá töltőállomást és garázst építtetett a járművek számára.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Székelyhon

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Székelyhon

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Székely Sport

Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Krónika

Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Székely Sport

Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Nőileg

Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához

Az adományokból gyűlt összegből és saját költségvetésből elkezdték a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Zarándokház tatarozását. Egyelőre a tetőzet rendbetételére gyűlt pénz, ezért további adományokra, forrásokra lesz szükség.

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
Hirdetés
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval

Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben

Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!