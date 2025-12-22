Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

A régi járatokon többen utaztak, az új útvonalakat még nem ismerik az emberek
Fotó: Barabás Hajnal
Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.
Mindössze egy perc késéssel érkezett meg a Nest megállóba az 1-es számú, piros vonalon, Taploca felé közlekedő autóbusz, amelyen jegyet váltottunk a sofőrnél, aki készségesen vázolta az útvonalat. Hétfőn indították el ugyanis tesztelés üzemmódban a felújított csíkszeredai tömegközlekedést, néhány járatot pedig mi magunk is kipróbáltunk.
Ugyanebbe a megállóba érkezett meg közvetlenül utána a 0-s számú, lila vonalon közlekedő jármű is, amelyre végül azért szálltunk át, mert a városközpont felé vette az irányt. Ennek a vezetője is nagyon kedvesnek bizonyult, és mivel rajtunk kívül más nem tartózkodott a buszon, szívesen osztotta meg addigi tapasztalatait. Mint mondta,
de reméli, majd többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
Fotó: Barabás Hajnal
Közben a karácsony közeledtével érezhetően megnövekedett forgalom miatt csak araszolgatva haladtunk a Nagyrét utcában, ilyen körülmények között nehezen tarthatók az érkezési időpontok, vontuk le a következtetést. Közben elhagytuk az FK Csíkszereda megállót, amire egyelőre csak a kerítésre kifüggesztett menetrend hívja fel a figyelmet.
A Gál Sándor téri megállónál szálltunk le a sűrített gázzal működő autóbuszról, és megvártuk az 1-es számú, piros járatot, amely Taplocáról indult vissza Zsögöd felé. Itt már találkoztunk utasokkal. Ez a sofőr is megosztott néhány visszajelzést, amit az utasok kifogásoltak, például hogy nem tudnak a Román Posta előtti, valamint a Piac közeli megállókból átszállás nélkül eljutni Csíksomlyóra.
A Csíki Játékszín előtti megállónál felszálló utas érdeklődésünkre elmondta, Zsögödbe tart, onnan jár be minden nap munkába, és ez eddig is busszal történt. Hozzátette, nagyon örvend az új járműveknek és annak, hogy sűrítették a járatokat. A Galambok utcai megállónál fejeztük be utazásunkat, amely még szintén kialakításra vár. Összességében úgy ítéltük meg, hogy
Demény Attila, a tömegközlekedést működtető Csíki Trans Kft. igazgatója érdeklődésünkre elmondta, korai lenne bármilyen következtetést levonni az első nap tapasztalataiból, még a lakóknak is meg kell szokniuk az új menetrendet.
Fotó: Barabás Hajnal
Hozzátette, 19 autóbusszal indították el az új tömegközlekedési szolgáltatást, és mivel még csak tesztelés alatt van, arra kérik az utasokat, észrevételeiket közöljék a transport@csiki-trans.ro e-mail-címen. Ezeket majd igyekeznek figyelembe venni a végleges menetrend kidolgozásánál. Január 5-étől kezdve pedig a még nem megfelelően jelölt megállóknál elkezdik az oszlopokat is kihelyezni.
Mint ismert, a csíkszeredai önkormányzat európai uniós támogatással 23, sűrített gázzal működő autóbuszt vásárolt, továbbá töltőállomást és garázst építtetett a járművek számára.
Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.
Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.
Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.
Az adományokból gyűlt összegből és saját költségvetésből elkezdték a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Zarándokház tatarozását. Egyelőre a tetőzet rendbetételére gyűlt pénz, ezért további adományokra, forrásokra lesz szükség.
Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.
Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.
Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.
Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.
Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.
Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.
szóljon hozzá!