Barettsapkás lányok, menekülő kulcstartó-árusok, Mona Lisa helyén egy idegen telefonja: három nap Párizsban, ahol a legnagyobb látványosság néha maga a tömeg.
A diadalív
Fotó: Nagy Lilla
Barettsapkás lányok, menekülő kulcstartó-árusok, Mona Lisa helyén egy idegen telefonja: három nap Párizsban, ahol a legnagyobb látványosság néha maga a tömeg.
Párizs ősszel igazán varázslatos, főleg mert a kőépületek melege szeptember végére elszállt, így a hőguta kimaradt a programból. Három nap, egy anya, egy húg, egy térkép és egy telefon tele képpel. Ez maradt a kultúra fővárosáról.
Péntek reggel, egy egész éjszakás utazás után érkeztem a beauvais-i reptérre, amely leginkább egy külvárosi kórházi rendelőre hasonlított.
A busz ablakából jól látszott a híres párizsi gettó, a kommunista hangulatú tömbházak, aztán éles váltással a felhőkarcolók és a szellős polgári házak.
A buszállomáson a jegyautomatánál ácsorogtam értetlenül, mert egyszeri metrójegyet nem lehet venni. Párizs láthatóan nem a turistákra rendezkedett be. A megoldás egy négyeurós mágneskártya, amelyet jegyekkel töltenek fel. Én a telefonos alkalmazást választottam, amelyen egy érintéssel érvényesíthető a jegy.
Első benyomásra Párizs utcái megtévesztésig hasonlítanak a budapestiekre. Az első állomás az Eiffel-torony volt. A busz ablakából megpillantva az első gondolatom ennyi volt: „azt hittem, nagyobb”. Arra sem számítottam, hogy ennyien lebzselnek körülötte.
A húgommal kihagytuk, inkább leültünk a Szajna partjára.
Az Eiffel-torony
Fotó: Nagy Lilla
A hídon egy disztópikus jelenet zajlott:
A parton közben bóvliárusok rajzottak: öt mini Eiffel-torony kulcstartó egy euróért? Köszi, nem. A lovas rendőrök folyamatosan cikáztak, az árusok viszont okosabbak voltak. Pokrócon kínálták a portékát, amelyet egy mozdulattal táskává lehetett összehúzni. Egyikük a bokorba rejtette a készletét, másikuk a Szajna-parti fal külső oldalára akasztotta.
Besötétedett, a torony csillogni kezdett, és ekkor egy kicsit megértettem, miért a nagy felhajtás.
hogy beálljanak a TikTok-trendbe, amelyben úgy tűnik, mintha ők kapcsolnák fel a lámpákat. Itt kezdtem észrevenni, milyen sok lány visel barettsapkát. Mókából számolni kezdtem őket, és három nap alatt 29 gyűlt össze.
A Notre-Dame székesegyház
Fotó: Nagy Lilla
Másnap a Notre-Dame-mal indítottunk. Balszerencsénkre épp aznap volt Párizsban a pápa, ezért nemcsak a székesegyházat, hanem az előtte álló teret is lezárták. Egy távolabbi hídról csodáltuk, aztán a közeli bazárban tátottuk a szánkat. Nem a kínaiüzlet-szagú boltokra gondolok, azokból is akad bőven, hanem az igazi bazárra. A képeslapválaszték letaglózott:
Majd a Panthéon következett, a monumentális épületek királya. Sokáig bámultam a szoborcsoportját, aztán tovább kellett haladni, mert még rengeteg látnivaló várt.
A képen a párizsi Panthéon monumentális timpanonja (homlokzati domborműve) látható
Fotó: Nagy Lilla
A nap, de talán az utazás kedvence része a Père-Lachaise temető volt. Utólag azt tanácsolnám magamnak, hogy kényelmesebb cipőben és korábban érkezzem, mert
A papírtérképpel öt perc alatt elvéreztem, a Google Térkép már megbízhatóbb volt, mert jelöli a híresebb sírokat. A kripták és díszes emlékművek között rábukkantam Jim Morrison nyughelyére. Nem volt nehéz megtalálni: a tömeget kellett követni. Kisebb sor, elkerített sír, rengeteg ajándék, köztük egy tekert cigaretta. Jó látni, hogy szeretik.
Jim Morrison sírhelye
Fotó: Nagy Lilla
Utána jött kedvenc zeneszerzőm, Chopin. Neki csak gyertyák jutottak, de a visszafogott, mégis elegáns sírhely tökéletesen illett a munkásságához. Balzac és Proust még belefért, a túra többi része viszont idő hiányában elmaradt.
Az utolsó nap a múzeumoké volt. Az Orsay után jött a Louvre. Tudom, utóbbi a nagyobb sztár, de
Kisebb a tömeg, jobban bejárható, és jó érzés úgy végigsétálni rajta, hogy az alkotók zömét ismered: Van Gogh, Gauguin, Degas, Monet, hogy csak néhányat említsek.
A megközelíthetetlen festmény
Fotó: Nagy Lilla
A Louvre más műfaj. Már a sorban állás is másfél óra az üvegpiramis előtt. Bent térkép a kézbe, aztán hatalmas barangolás: Méloszi Aphrodité, Botticelli-képek, ikonok a csarnokban, végül mindenki kedvence, a Mona Lisa. Ami cseppet sem volt nagy élmény.
Próbáltam közelebb jutni, hogy kiderüljön, tényleg követ-e a szemével, de mozgástér híján ez elmaradt.
Neki Mona Lisa fotó, nekem telefon fotó
Fotó: Nagy Lilla
Lefényképezni is csak úgy sikerült, hogy egy úriember közbeszólt, így az egyetlen felvételem arról készült, ahogy ő szelfizik a híres festménnyel. Mona Lisa helyén a telefonja van.
Párizs drága, de nem mindegy, mennyire. Az Eiffel-torony környékén egy kis doboz üdítő 4 euró, egy pohár bor 7. A központtól távolodva az árak normalizálódnak,
A tömegközlekedés olcsó: 2,5 euróért két órán át lehet utazni sínen, ugyanennyiért buszon is. Csak számolj azzal, hogy Párizs nagy, és az idő gyorsan elfogy.
Két jó tanács a végére:
Ha csak teheted, ne Beauvais-ból repülj haza. Távol van a központtól, az ellenőrzés pedig borzasztóan lassú. Szúrópróbaszerűen kipakoltatják a csomagodat és nem érdekli őket, hogy öt perc múlva indul a géped. Angolul pedig nemigen beszélnek: az „okay, madame" után ugyanúgy nézegetik a táskádat, mintha nem mondtad volna, hogy az a te táskád, és hogy a géped lassan indul.
Készpénz csak a bazárban kell. Máshol nem lesz rá szükséged.
Közvetlenül a Mona Lisával szemben, a Kínai menyegző című festmény, Paolo Veronese munkája
Fotó: Nagy Lilla
Fra Filippo Lippi kora reneszánsz olasz festő Barbadori-oltárkép című műve
Fotó: Nagy Lilla
Boticelli Fiatal férfi képmása című munkája
Fotó: Nagy Lilla
A Mária gyermekével a dicsőségben, szentek és angyalok gyűrűjében című festmény, Francesco Botticini munkája
Fotó: Nagy Lilla
Edgar Degas híres szobra, A tizennégy éves kis táncos lány
Fotó: Nagy Lilla
Vincent van Gogh Delelés (A szieszta) című műve
Fotó: Nagy Lilla
Paul Gauguin Arearea (Mulatság) című alkotása
Fotó: Nagy Lilla
Sandro Botticelli „Vénusz és a három Grácia ajándékokat nyújt át egy fiatal lánynak” című híres freskója
Fotó: Nagy Lilla
Milói Vénusz (Méloszi Aphrodité) látható, az ókori görög szobrászat egyik leghíresebb márványalkotása
Fotó: Nagy Lilla
Antik szobrok a Louvreban
Fotó: Nagy Lilla
Marszüasz szatír szobra
Fotó: Nagy Lilla
Chopin sírhelye
Fotó: Nagy Lilla
Jim Morrison sírhelyén temérdek ajándék van
Fotó: Nagy Lilla
Balzac sírhelye
Fotó: Nagy Lilla
Proust sírhelye
Fotó: Nagy Lilla
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