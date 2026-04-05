XIV. Leó pápa: képesek vagyunk a béke és az egység új világának megteremtésére

Mi is képesek vagyunk a béke és az egység új világának életre keltésére – mondta homíliájában XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában a nagyszombat esti vigília szertartásán, amelyen tíz felnőttet keresztelt meg. A vigília szertartása a Szent Péter-bazilika előcsarnokában kezdődött.

Az egyházfő azt a jelenetet idézte fel, amikor a nők elmentek Krisztus sírjához, és azt hitték, hogy súlyos szikla zárja el, és katonák őrzik a bejáratát.

Kijelentette: korunkban sincsen hiány kinyitásra váró sírokból, még akkor is, ha az azokat elzáró kövek nehezek, szigorú őrizet alatt vannak, annyira, hogy elmozdíthatatlanoknak tűnnek.

A sziklák egy része elnyomja az embert a szívében, mint például a bizalmatlanság, a félelem, az egoizmus, a harag, más esetben a háború, az igazságtalanság, a népek és nemzetek közötti elzárkózás szakítja szét az emberek közötti kapcsolatokat – mondta XIV. Leó az MTI szemléje szerint.