XIV. Leó pápa: képesek vagyunk a béke és az egység új világának megteremtésére

Fotó: Vatican Media
Mi is képesek vagyunk a béke és az egység új világának életre keltésére – mondta homíliájában XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában a nagyszombat esti vigília szertartásán, amelyen tíz felnőttet keresztelt meg. A vigília szertartása a Szent Péter-bazilika előcsarnokában kezdődött.
Az egyházfő azt a jelenetet idézte fel, amikor a nők elmentek Krisztus sírjához, és azt hitték, hogy súlyos szikla zárja el, és katonák őrzik a bejáratát.
Kijelentette: korunkban sincsen hiány kinyitásra váró sírokból, még akkor is, ha az azokat elzáró kövek nehezek, szigorú őrizet alatt vannak, annyira, hogy elmozdíthatatlanoknak tűnnek.
A sziklák egy része elnyomja az embert a szívében, mint például a bizalmatlanság, a félelem, az egoizmus, a harag, más esetben a háború, az igazságtalanság, a népek és nemzetek közötti elzárkózás szakítja szét az emberek közötti kapcsolatokat – mondta XIV. Leó az MTI szemléje szerint.
– jelentette ki a pápa. Hozzátette, hogy a feltámadásra emlékező nagyszombat éjszakája
„Ne hagyjuk magunkat megbénítani! Számos férfi és nő, az évszázadok során, Isten segítségével, elgörgette (a köveket), néha nagy fáradsággal, néha élete árán (...) nem utolérhetetlen személyiségek ők, hanem olyan emberek, mint mi” – hangoztatta.
Az egyházfő megáldotta a tüzet, és előkészítette a húsvéti gyertyát, vagyis belevésett egy keresztet, az alfa és az ómega betűt, az idei évszámot, és négy tömjénszöget is beleszúrt. A pápa meggyújtotta a gyertyát, és paptársaival bevonult a bazilikába, amelyet csak a hívők kezében tartott gyertyák világítottak meg.
Az egyházfő a szertartás során megáldotta a vizet, és megkeresztelt tíz felnőttet.
Öten a római egyházmegyéhez tartoznak, ketten Portugáliából, ketten Nagy-Britanniából érkeztek, egy ember pedig Koreából.
A pápa vasárnap délelőtt a Szent Péter téren mutatja be a húsvétvasárnapi ünnepi misét. Délben elmondja húsvéti üzenetét, amelyet a latin nyelvű Urbi et Orbi áldás követ.
