Új határátkelő nyílik Románia és Ukrajna között

Az új határátkelő látványterve
Fotó: CNAIR / Facebook
Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.
A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgálócsarnokokat és berendezéseket is – számolt be szerdán az Agerpres az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) közleménye alapján.
Az átkelőt fokozatosan nyitják meg:
A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. Ennek időpontját a CNAIR egyelőre nem közölte. A tervek szerint 2027 decemberétől a gyalogosok is használhatják a hidat.
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