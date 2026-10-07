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Új határátkelő nyílik Románia és Ukrajna között

Az új határátkelő látványterve • Fotó: CNAIR / Facebook

Az új határátkelő látványterve

Fotó: CNAIR / Facebook

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Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.

Székelyhon

2026. október 07., 18:212026. október 07., 18:21

A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgálócsarnokokat és berendezéseket is – számolt be szerdán az Agerpres az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) közleménye alapján.

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Az átkelőt fokozatosan nyitják meg:

csütörtöktől a személyszállításra szolgáló, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek használhatják.

A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt. Ennek időpontját a CNAIR egyelőre nem közölte. A tervek szerint 2027 decemberétől a gyalogosok is használhatják a hidat.

Belföld
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