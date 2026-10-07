Új határátkelő nyílik Románia és Ukrajna között

Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.

Székelyhon 2026. október 07., 18:212026. október 07., 18:21

A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgálócsarnokokat és berendezéseket is – számolt be szerdán az Agerpres az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság (CNAIR) közleménye alapján. Hirdetés Az átkelőt fokozatosan nyitják meg:

csütörtöktől a személyszállításra szolgáló, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek használhatják.