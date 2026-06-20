Úgy írták meg a felekezeti vallástantervet, hogy mérhető ismeretanyag legyen

Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát, minden hazai felekezetnek külön kerettanterve van
Fotó: Haáz Vince
A vallás választható érettségi tantárggyá válhat 2030-tól – ezt is tartalmazza a tanügyminisztérium reformtervezete. Zalányi Erzsébet marosvásárhelyi vallástanár is tagja volt a tantervírói csapatnak, és elmondta, mire törekedtek munkájuk során.
Az oktatási minisztérium tervezete a 2030-as érettségi vizsgától léphet életbe, eszerint a legnagyobb újdonság az lenne, hogy
A vallás választható érettségi tantárggyá válhat, a humán szakos tanulók pedig történelem helyett egy idegen nyelvből adnának számot tudásukból a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén két idegen nyelvből kellene vizsgázniuk a végzősöknek.
Zalányi Erzsébet vallástanár, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese is tagja volt a reformátusvallástanterv-író csapatnak, és a Székelyhonnak elmondta, már azzal az igénnyel láttak munkához, hogy
a tervezet szerint. Eddig a történelem volt számukra a kötelező és egy társadalomtudomány a választható, a reformterv szerint a bibliaismeretet lesz a kötelező.
Fotó: Haáz Vince
A tervezet közvitára bocsátásának határideje már lejárt, a csoportok jelenleg a beérkezett visszajelzések összesítésére várnak.
A marosvásárhelyi pedagógus úgy véli, ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt, vagy jók bibliaismeretben, esetleg a művészettörténethez akartak igazodni, és ahhoz tanultak bibliai történeteket, vagy akiket maguk a bibliai történetek érintettek meg.
– feltéve, ha mi is elég ügyesek leszünk ahhoz, hogy már időben, tehát két évvel az esedékes érettségi előtt tudunk mutatni nekik olyan mintatételeket, teszteket, amelyek ízelítőként szolgálnak, és így nem a bizonytalanba mennek” – fejtette ki Zalányi Erzsébet.
Hozzátette, nagyjából a történelemérettségi felhívó szövegeihez igazodna a vallásból esedékes tétel is. Tehát
– magyarázta a vallástanár.
Eddig a teológiaosztályoknak volt egy külön egyházi érettségijük, amit igyekeztek a negyedik modul végén megejteni. Megvédték a szakdolgozatukat, illetve szóbeli vizsgát tettek bibliaismeretből és hitvallásból.
A társadalomtudományi osztályoknál volt egy szóbeli bibliaismereti vizsga, amire egy egyházi érettségiről szóló oklevelet kaptak az egyházkerülettől. Erről sem mondanának le a tervek szerint, hiszen
így amennyiben nem azt választják, az egyházi érettségi keretében mérnék fel vallási ismereteiket.
A felekezeti oktatásban nemcsak a tananyag, hanem maga a kerettanterv is eltér egymástól, a katolikus, református és unitárius egyházi intézményeknek külön-külön kerettantervük van. Sőt, a romániai felekezetek körében még a muszlim közösségnek is létezik saját kerettanterve.
Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese: ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt
Fotó: Haáz Vince
Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát. Az összesített munka pedig nem csekély: a mostani reform során mintegy 150–200 szakember dolgozott ezeken a tervezeteken, jellemzően ötfős kiscsoportokban – tudtuk meg a marosvásárhelyi vallástanártól. Mint mondta, munkájuk során
A cél nem a minél több ismeret átadása, hanem az, hogy a tanulók valóban magabiztosan boldoguljanak azzal, amit megtanulnak. Mivel azonban a tudást mérhetővé kell tenni, a csapat olyan ismeretanyagot is beépített a tantervbe, amely számon kérhető formában jelenik meg.
A jelenlegi középiskolások még a 2009-es tantervek szerint tanulnak, és azóta nem vezettek be új érettségi tantárgyat. Bár két évvel ezelőtt kötelező tantárgyként jelent meg a holokauszt tanítása a végzős osztályokban, abból nem lehet érettségin vizsgázni.
Az első, már az új rendszer szerint letett érettségi 2030-ban esedékes, addig minden jelenlegi középiskolás a régi rendszerben érettségizik, amelynek gyökerei 1995-re nyúlnak vissza, és amelynek tantervei 2002–2004-ből származnak.
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