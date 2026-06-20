Úgy írták meg a felekezeti vallástantervet, hogy mérhető ismeretanyag legyen

Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát, minden hazai felekezetnek külön kerettanterve van

A vallás választható érettségi tantárggyá válhat 2030-tól – ezt is tartalmazza a tanügyminisztérium reformtervezete. Zalányi Erzsébet marosvásárhelyi vallástanár is tagja volt a tantervírói csapatnak, és elmondta, mire törekedtek munkájuk során.

Hajnal Csilla 2026. június 20., 20:592026. június 20., 20:59

Az oktatási minisztérium tervezete a 2030-as érettségi vizsgától léphet életbe, eszerint a legnagyobb újdonság az lenne, hogy

a jelenlegi három helyett négy írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak.

A vallás választható érettségi tantárggyá válhat, a humán szakos tanulók pedig történelem helyett egy idegen nyelvből adnának számot tudásukból a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén két idegen nyelvből kellene vizsgázniuk a végzősöknek. Hirdetés Zalányi Erzsébet vallástanár, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese is tagja volt a reformátusvallástanterv-író csapatnak, és a Székelyhonnak elmondta, már azzal az igénnyel láttak munkához, hogy

a 2030-ban érettségiző diákoknak választható tantárgy legyen a vallás is, a teológiai osztályok pedig kötelező tantárgyként vizsgáznának ebből

a tervezet szerint. Eddig a történelem volt számukra a kötelező és egy társadalomtudomány a választható, a reformterv szerint a bibliaismeretet lesz a kötelező.

Fotó: Haáz Vince

A tervezet közvitára bocsátásának határideje már lejárt, a csoportok jelenleg a beérkezett visszajelzések összesítésére várnak. A teológia osztályosoknak kötelező vizsgatárgy lenne A marosvásárhelyi pedagógus úgy véli, ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt, vagy jók bibliaismeretben, esetleg a művészettörténethez akartak igazodni, és ahhoz tanultak bibliai történeteket, vagy akiket maguk a bibliai történetek érintettek meg.

Ha ők úgy érzik, ebben jobban meg tudnak írni egy esszét, akkor ez egy új lehetőség lesz számukra

– feltéve, ha mi is elég ügyesek leszünk ahhoz, hogy már időben, tehát két évvel az esedékes érettségi előtt tudunk mutatni nekik olyan mintatételeket, teszteket, amelyek ízelítőként szolgálnak, és így nem a bizonytalanba mennek” – fejtette ki Zalányi Erzsébet. Hozzátette, nagyjából a történelemérettségi felhívó szövegeihez igazodna a vallásból esedékes tétel is. Tehát

tulajdonképpen bibliaismeretből és egyháztörténelemből fognak a gyerekek vizsgázni

– magyarázta a vallástanár. Eddig egyházi érettségin bizonyítottak Eddig a teológiaosztályoknak volt egy külön egyházi érettségijük, amit igyekeztek a negyedik modul végén megejteni. Megvédték a szakdolgozatukat, illetve szóbeli vizsgát tettek bibliaismeretből és hitvallásból. A társadalomtudományi osztályoknál volt egy szóbeli bibliaismereti vizsga, amire egy egyházi érettségiről szóló oklevelet kaptak az egyházkerülettől. Erről sem mondanának le a tervek szerint, hiszen

a felekezeti iskolák társadalomtudományi osztályaiban is csak választható érettségitantárgy lenne a vallás,

így amennyiben nem azt választják, az egyházi érettségi keretében mérnék fel vallási ismereteiket. Minden felekezetnek más kerettanterv A felekezeti oktatásban nemcsak a tananyag, hanem maga a kerettanterv is eltér egymástól, a katolikus, református és unitárius egyházi intézményeknek külön-külön kerettantervük van. Sőt, a romániai felekezetek körében még a muszlim közösségnek is létezik saját kerettanterve.

Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese: ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt Fotó: Haáz Vince

Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát. Az összesített munka pedig nem csekély: a mostani reform során mintegy 150–200 szakember dolgozott ezeken a tervezeteken, jellemzően ötfős kiscsoportokban – tudtuk meg a marosvásárhelyi vallástanártól. Mint mondta, munkájuk során

tudatosan törekedtek arra, ne halmozzák el a diákokat adatokkal.

A cél nem a minél több ismeret átadása, hanem az, hogy a tanulók valóban magabiztosan boldoguljanak azzal, amit megtanulnak. Mivel azonban a tudást mérhetővé kell tenni, a csapat olyan ismeretanyagot is beépített a tantervbe, amely számon kérhető formában jelenik meg. Csak az idén kezdő kilencedikesekre vonatkozik A jelenlegi középiskolások még a 2009-es tantervek szerint tanulnak, és azóta nem vezettek be új érettségi tantárgyat. Bár két évvel ezelőtt kötelező tantárgyként jelent meg a holokauszt tanítása a végzős osztályokban, abból nem lehet érettségin vizsgázni.

Az új kerettantervek 2026 szeptemberétől lépnek életbe, és csak a kilencedik osztályban kezdő diákokra vonatkoznak.