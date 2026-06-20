Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Úgy írták meg a felekezeti vallástantervet, hogy mérhető ismeretanyag legyen

Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát, minden hazai felekezetnek külön kerettanterve van • Fotó: Haáz Vince

Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát, minden hazai felekezetnek külön kerettanterve van

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A vallás választható érettségi tantárggyá válhat 2030-tól – ezt is tartalmazza a tanügyminisztérium reformtervezete. Zalányi Erzsébet marosvásárhelyi vallástanár is tagja volt a tantervírói csapatnak, és elmondta, mire törekedtek munkájuk során.

Hajnal Csilla

2026. június 20., 20:592026. június 20., 20:59

Az oktatási minisztérium tervezete a 2030-as érettségi vizsgától léphet életbe, eszerint a legnagyobb újdonság az lenne, hogy

a jelenlegi három helyett négy írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak.

A vallás választható érettségi tantárggyá válhat, a humán szakos tanulók pedig történelem helyett egy idegen nyelvből adnának számot tudásukból a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén két idegen nyelvből kellene vizsgázniuk a végzősöknek.

Hirdetés

Zalányi Erzsébet vallástanár, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese is tagja volt a reformátusvallástanterv-író csapatnak, és a Székelyhonnak elmondta, már azzal az igénnyel láttak munkához, hogy

a 2030-ban érettségiző diákoknak választható tantárgy legyen a vallás is, a teológiai osztályok pedig kötelező tantárgyként vizsgáznának ebből

a tervezet szerint. Eddig a történelem volt számukra a kötelező és egy társadalomtudomány a választható, a reformterv szerint a bibliaismeretet lesz a kötelező.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A tervezet közvitára bocsátásának határideje már lejárt, a csoportok jelenleg a beérkezett visszajelzések összesítésére várnak.

A teológia osztályosoknak kötelező vizsgatárgy lenne

A marosvásárhelyi pedagógus úgy véli, ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt, vagy jók bibliaismeretben, esetleg a művészettörténethez akartak igazodni, és ahhoz tanultak bibliai történeteket, vagy akiket maguk a bibliai történetek érintettek meg.

Idézet
Ha ők úgy érzik, ebben jobban meg tudnak írni egy esszét, akkor ez egy új lehetőség lesz számukra

– feltéve, ha mi is elég ügyesek leszünk ahhoz, hogy már időben, tehát két évvel az esedékes érettségi előtt tudunk mutatni nekik olyan mintatételeket, teszteket, amelyek ízelítőként szolgálnak, és így nem a bizonytalanba mennek” – fejtette ki Zalányi Erzsébet.

Hozzátette, nagyjából a történelemérettségi felhívó szövegeihez igazodna a vallásból esedékes tétel is. Tehát

tulajdonképpen bibliaismeretből és egyháztörténelemből fognak a gyerekek vizsgázni

– magyarázta a vallástanár.

Eddig egyházi érettségin bizonyítottak

Eddig a teológiaosztályoknak volt egy külön egyházi érettségijük, amit igyekeztek a negyedik modul végén megejteni. Megvédték a szakdolgozatukat, illetve szóbeli vizsgát tettek bibliaismeretből és hitvallásból.

A társadalomtudományi osztályoknál volt egy szóbeli bibliaismereti vizsga, amire egy egyházi érettségiről szóló oklevelet kaptak az egyházkerülettől. Erről sem mondanának le a tervek szerint, hiszen

a felekezeti iskolák társadalomtudományi osztályaiban is csak választható érettségitantárgy lenne a vallás,

így amennyiben nem azt választják, az egyházi érettségi keretében mérnék fel vallási ismereteiket.

Minden felekezetnek más kerettanterv

A felekezeti oktatásban nemcsak a tananyag, hanem maga a kerettanterv is eltér egymástól, a katolikus, református és unitárius egyházi intézményeknek külön-külön kerettantervük van. Sőt, a romániai felekezetek körében még a muszlim közösségnek is létezik saját kerettanterve.

Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese: ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Zalányi Erzsébet, a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgató-helyettese: ez jó lehetőség azoknak a diákoknak, akik a vallásban mélyültek el az iskolai évek alatt

Fotó: Haáz Vince

Minden egyház maga állította össze a tantervíró csapatát. Az összesített munka pedig nem csekély: a mostani reform során mintegy 150–200 szakember dolgozott ezeken a tervezeteken, jellemzően ötfős kiscsoportokban – tudtuk meg a marosvásárhelyi vallástanártól. Mint mondta, munkájuk során

tudatosan törekedtek arra, ne halmozzák el a diákokat adatokkal.

A cél nem a minél több ismeret átadása, hanem az, hogy a tanulók valóban magabiztosan boldoguljanak azzal, amit megtanulnak. Mivel azonban a tudást mérhetővé kell tenni, a csapat olyan ismeretanyagot is beépített a tantervbe, amely számon kérhető formában jelenik meg.

Csak az idén kezdő kilencedikesekre vonatkozik

A jelenlegi középiskolások még a 2009-es tantervek szerint tanulnak, és azóta nem vezettek be új érettségi tantárgyat. Bár két évvel ezelőtt kötelező tantárgyként jelent meg a holokauszt tanítása a végzős osztályokban, abból nem lehet érettségin vizsgázni.

Az új kerettantervek 2026 szeptemberétől lépnek életbe, és csak a kilencedik osztályban kezdő diákokra vonatkoznak.

Az első, már az új rendszer szerint letett érettségi 2030-ban esedékes, addig minden jelenlegi középiskolás a régi rendszerben érettségizik, amelynek gyökerei 1995-re nyúlnak vissza, és amelynek tantervei 2002–2004-ből származnak.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Gazdagok és nagyon szegények: hogy áll Erdély a GDP-versenyben?
Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Székelyhon

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
Székelyhon

Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Székely Sport

Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Gazdagok és nagyon szegények: hogy áll Erdély a GDP-versenyben?
Krónika

Gazdagok és nagyon szegények: hogy áll Erdély a GDP-versenyben?
Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Székely Sport

Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 20., szombat

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson

Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
2026. június 20., szombat

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
Hirdetés
2026. június 20., szombat

Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán

Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.

Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
2026. június 20., szombat

Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
2026. június 20., szombat

A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram

Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
2026. június 20., szombat

A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
2026. június 20., szombat

Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét

Tájékoztatót tartottak pénteken Sepsiszentgyörgyön az elektronikus nyomkövető fontosságáról, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak elérhető segítségnyújtási lehetőségeiről.

Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét
Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét
2026. június 20., szombat

Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét
Hirdetés
2026. június 20., szombat

Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében

Harminc köbméter faanyag eredetét nem tudta igazolni az a kereskedelmi cég, amelyet pénteken ellenőriztek a Hargita megyei rendőrök. A fát elkobozták, és 6000 lej értékben szabtak ki bírságot.

Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében
Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében
2026. június 20., szombat

Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében
2026. június 20., szombat

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben

Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 15 megyére, köztük Maros megyére is. Székelyföld többi részét egyelőre nem érinti a kánikula, záporok és zivatarok azonban előfordulhatnak.

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
2026. június 20., szombat

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
2026. június 20., szombat

Hajnali földrengéssel indult a hétvége

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 5 óra 37 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Hajnali földrengéssel indult a hétvége
Hajnali földrengéssel indult a hétvége
2026. június 20., szombat

Hajnali földrengéssel indult a hétvége
Hirdetés
2026. június 20., szombat

Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc

Felvásárolták a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt - írja a Progresiv kiskereskedelmi szakportál nyomán az MTI.

Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
2026. június 20., szombat

Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
2026. június 20., szombat

Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy nem indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a vasárnapi kongresszuson, mert nem akarja legitimálni „azt a demokrácia látszatát keltő színjátékot.

Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban
Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban
2026. június 20., szombat

Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát

Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy egyes európai vezetőkkel is tárgyalt a romániai politikai válságról, és ismertette velük az általa legvalószínűbbnek tartott forgatókönyveket.

Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
2026. június 19., péntek

Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!