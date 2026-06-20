Új hidakat építettek az egyre terjeszkedő Fenyéden

Stratégiailag is fontos betonhidak épültek Fenyéden az Átjáró, a Tanórok és a Szejke utcákban, amelyek elősegítik a gazdák területeinek, valamint a növekvő település új portáinak megközelíthetőségét. A beruházás ötmillió lejbe került.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az elmúlt években számos új ház épült Fenyéden, amelyek megközelítése csak rozoga, szemmel láthatóan veszélyes fahidakon át volt lehetséges. A helyzet különösen a földjeikre igyekvő gazdák számára okozott gondot, akiknek nehéz munkagépekkel kellett áthaladniuk ezeken az átkelőkön.

Hirdetés

A polgármesteri hivatal három fontos helyszínt azonosított a Fenyéd-patak mentén, majd pályázatot nyújtott be az Anghel Saligny országos infrastruktúra-fejlesztési programba az új, betonszerkezetű hidak megépítésének támogatására. A szükséges összeget a fejlesztési minisztérium jóvá is hagyta.

Elhúzódó megvalósítás

Az építkezést már 2024-ben elkezdhette volna a község, ám a közbeszerzési eljárás meglehetősen elhúzódott. A gondot az jelentette, hogy az egyik vállalkozó óvást nyújtott be az eredményhirdetést követően. Bár az elbírálás mindent rendben talált, végül az említett cég pert kezdeményezett, amit ugyancsak elveszített.