Új hidakat építettek az egyre terjeszkedő Fenyéden

Egyik híd nagyjából húsz ház megközelítését teszi lehetővé
Fotó: Olti Angyalka
Stratégiailag is fontos betonhidak épültek Fenyéden az Átjáró, a Tanórok és a Szejke utcákban, amelyek elősegítik a gazdák területeinek, valamint a növekvő település új portáinak megközelíthetőségét. A beruházás ötmillió lejbe került.
Az elmúlt években számos új ház épült Fenyéden, amelyek megközelítése csak rozoga, szemmel láthatóan veszélyes fahidakon át volt lehetséges. A helyzet különösen a földjeikre igyekvő gazdák számára okozott gondot, akiknek nehéz munkagépekkel kellett áthaladniuk ezeken az átkelőkön.
A polgármesteri hivatal három fontos helyszínt azonosított a Fenyéd-patak mentén, majd pályázatot nyújtott be az Anghel Saligny országos infrastruktúra-fejlesztési programba az új, betonszerkezetű hidak megépítésének támogatására. A szükséges összeget a fejlesztési minisztérium jóvá is hagyta.
Az építkezést már 2024-ben elkezdhette volna a község, ám a közbeszerzési eljárás meglehetősen elhúzódott. A gondot az jelentette, hogy az egyik vállalkozó óvást nyújtott be az eredményhirdetést követően. Bár az elbírálás mindent rendben talált, végül az említett cég pert kezdeményezett, amit ugyancsak elveszített.
Fotó: Olti Angyalka
Bokor Botond, Fenyéd község polgármestere akkor úgy vélte, valójában csak időhúzás történt. A projekt eltolódása szerinte
egyrészt erkölcsi kárral járt, mivel a lakók nem vehették idejében birtokba a hidakat,
másrészt az idő múlásával az árak emelkedtek, így anyagilag is jobban megterhelte a közösséget a kivitelezés.
Bokor Botond újabb megkeresésünkkor elmondta, mostanra megépültek a hidak, amelyeket már használ is a közösség. „Sajnos azonban tudni kell, hogy a pereskedés miatt több mint fél évet csúsztunk a megvalósítással. Emiatt pont abban az időszakban kezdtük el a munkát, amikor gazdasági gondok keletkeztek az országban, így
– magyarázta az elöljáró.
Fotó: Olti Angyalka
Még most sem fizették ki teljesen a megbízott céget, hiszen költségvetés-kiegészítést kellett kérniük a kormánytól az időközben megnövekedett anyagárak miatt. Összességében végül mintegy ötmillió lejbe került a három híd megépítése.
Az Anghel Saligny Országos Befektetési Program Románia egyik legjelentősebb kormányzati kezdeményezése, amelynek célja a helyi közösségek modernizálása az alapvető infrastruktúra fejlesztésén keresztül. A 2021-ben indított program a korábbi Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) szellemi utódjaként működik, kifejezetten a mélyszegénység felszámolását és a kistelepülések felzárkóztatását célozva.
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