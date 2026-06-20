Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új hidakat építettek az egyre terjeszkedő Fenyéden

Egyik híd nagyjából húsz ház megközelítését teszi lehetővé

Egyik híd nagyjából húsz ház megközelítését teszi lehetővé

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Stratégiailag is fontos betonhidak épültek Fenyéden az Átjáró, a Tanórok és a Szejke utcákban, amelyek elősegítik a gazdák területeinek, valamint a növekvő település új portáinak megközelíthetőségét. A beruházás ötmillió lejbe került.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 20., 19:032026. június 20., 19:03

Az elmúlt években számos új ház épült Fenyéden, amelyek megközelítése csak rozoga, szemmel láthatóan veszélyes fahidakon át volt lehetséges. A helyzet különösen a földjeikre igyekvő gazdák számára okozott gondot, akiknek nehéz munkagépekkel kellett áthaladniuk ezeken az átkelőkön.

Hirdetés

A polgármesteri hivatal három fontos helyszínt azonosított a Fenyéd-patak mentén, majd pályázatot nyújtott be az Anghel Saligny országos infrastruktúra-fejlesztési programba az új, betonszerkezetű hidak megépítésének támogatására. A szükséges összeget a fejlesztési minisztérium jóvá is hagyta.

Elhúzódó megvalósítás

Az építkezést már 2024-ben elkezdhette volna a község, ám a közbeszerzési eljárás meglehetősen elhúzódott. A gondot az jelentette, hogy az egyik vállalkozó óvást nyújtott be az eredményhirdetést követően. Bár az elbírálás mindent rendben talált, végül az említett cég pert kezdeményezett, amit ugyancsak elveszített.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Bokor Botond, Fenyéd község polgármestere akkor úgy vélte, valójában csak időhúzás történt. A projekt eltolódása szerinte

  • egyrészt erkölcsi kárral járt, mivel a lakók nem vehették idejében birtokba a hidakat,

  • másrészt az idő múlásával az árak emelkedtek, így anyagilag is jobban megterhelte a közösséget a kivitelezés.

Még tartoznak a kivitelezőnek

Bokor Botond újabb megkeresésünkkor elmondta, mostanra megépültek a hidak, amelyeket már használ is a közösség. „Sajnos azonban tudni kell, hogy a pereskedés miatt több mint fél évet csúsztunk a megvalósítással. Emiatt pont abban az időszakban kezdtük el a munkát, amikor gazdasági gondok keletkeztek az országban, így

Idézet
a nyertes kivitelező kifizetése is nehézkesen ment, hiszen a pályáztató nem utalta a beígért összegeket”

– magyarázta az elöljáró.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Még most sem fizették ki teljesen a megbízott céget, hiszen költségvetés-kiegészítést kellett kérniük a kormánytól az időközben megnövekedett anyagárak miatt. Összességében végül mintegy ötmillió lejbe került a három híd megépítése.

Az Anghel Saligny Országos Befektetési Program Románia egyik legjelentősebb kormányzati kezdeményezése, amelynek célja a helyi közösségek modernizálása az alapvető infrastruktúra fejlesztésén keresztül. A 2021-ben indított program a korábbi Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) szellemi utódjaként működik, kifejezetten a mélyszegénység felszámolását és a kistelepülések felzárkóztatását célozva.

Udvarhelyszék Fenyéd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Hasast ugrott a partiumi élményfürdőprojekt, senki sem dob 100 milliós mentőövet
Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Székelyhon

Magyar Péter: az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamásnak és az AB elnökének is távoznia kell
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Székelyhon

Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Székely Sport

Anderson Ceará mégsem lesz az FCSB játékosa – reagált az FK Csíkszereda elnöke
Hasast ugrott a partiumi élményfürdőprojekt, senki sem dob 100 milliós mentőövet
Krónika

Hasast ugrott a partiumi élményfürdőprojekt, senki sem dob 100 milliós mentőövet
Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Székely Sport

Lőtt lesgólt, szabályost is, nyert a Sepsi OSK az FK Csíkszereda ellen a székely erőfelmérőn
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 20., szombat

Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros

Meghódították a Pamír-fennsík legendás útjait, több mint 4600 méteres magasságba kapaszkodtak fel, jurtában is megszálltak, és már Kína felé készülnek a Mongóliába tartó erdélyi kalandorok, akik egy hónap alatt közel tízezer kilométert tettek meg.

Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros
Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros
2026. június 20., szombat

Félúton a kaland: Kína kapujában a két erdélyi motoros
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell

Helyrehozták a megsüllyedt és beszakadt útszakaszt Küsmöd és Siklód között a 135-ös megyei úton, de az elkövetkező egy-két évben nem lesz ott aszfaltozás – tudtuk meg a Hargita Megye Tanácsának vezetőjétől.

Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell
Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell
2026. június 19., péntek

Kijavították a megsüllyedt utat Küsmöd és Siklód között, de az aszfaltra várni kell
2026. június 19., péntek

Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen

Régészeti bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncerttel és fényfestéssel készül a Múzeumok Éjszakájára a Haáz Rezső Múzeum június 20-án Székelyudvarhelyen.

Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen
Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen
2026. június 19., péntek

Változatos programok a Múzeumok Éjszakáján Székelyudvarhelyen
2026. június 19., péntek

Eggyel kevesebb iskola, de ugyanannyi diák – minden érintett tart a kényszermegoldástól Székelyudvarhelyen

Tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, kiszivárgott elképzelések, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok – nagy feszültség övezi a székelyudvarhelyi iskolahálózat krízisének rendezését.

Eggyel kevesebb iskola, de ugyanannyi diák – minden érintett tart a kényszermegoldástól Székelyudvarhelyen
Eggyel kevesebb iskola, de ugyanannyi diák – minden érintett tart a kényszermegoldástól Székelyudvarhelyen
2026. június 19., péntek

Eggyel kevesebb iskola, de ugyanannyi diák – minden érintett tart a kényszermegoldástól Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást

Tűz keletkezett egy székelyudvarhelyi tömbházlakás második emeleti lakásában a Függetlenség sugárúton szerda délután. A lángokat körülbelül egy óra alatt sikerült megfékezniük a tűzoltóknak.

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
2026. június 18., csütörtök

Kiderült, mi okozta a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanást
2026. június 17., szerda

A kórházi fertőzések visszaszorítása minden pénzt megér

Új mammográf, korszerű fertőtlenítő-rendszerek, újszülött-szállító inkubátor és több tucat diagnosztikai eszköz került a Székelyudvarhelyi Városi Kórházba az elmúlt években megvalósított európai uniós pályázatoknak köszönhetően.

A kórházi fertőzések visszaszorítása minden pénzt megér
A kórházi fertőzések visszaszorítása minden pénzt megér
2026. június 17., szerda

A kórházi fertőzések visszaszorítása minden pénzt megér
2026. június 17., szerda

Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról

Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk.

Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
2026. június 17., szerda

Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról
Hirdetés
2026. június 17., szerda

Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban

Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.

Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
2026. június 17., szerda

Robbanás és tűz egy székelyudvarhelyi tömbházban
2026. június 17., szerda

Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek

Megnyitják a székelyudvarhelyi strandot pénteken. Az első napon ingyenes lesz a belépés – közli a székelyudvarhelyi városháza.

Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek
Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek
2026. június 17., szerda

Féláron strandolhatnak a székelyudvarhelyiek
2026. június 16., kedd

Több száz fiatalt vonna be új programjába az SZKA

Nemzetközi pályázati támogatást nyert a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA ). A féléves program a fenntarthatóság, az egészségmegőrzés és a fiatalok jövőbeli készségeinek fejlesztésére összpontosít.

Több száz fiatalt vonna be új programjába az SZKA
Több száz fiatalt vonna be új programjába az SZKA
2026. június 16., kedd

Több száz fiatalt vonna be új programjába az SZKA
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!