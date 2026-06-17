Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról

Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk a robbanás utáni állapotokat.

Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk a robbanás utáni állapotokat.

Egy székelyudvarhelyi, Függetlenség sugárúti tömbház második emeleti lakásában történt robbanáshoz riasztották a tűzoltókat szerdán délután. A katasztrófavédelem több egységgel is a helyszínre sietett, eloltották a tüzet, kiszellőztették a lépcsőházat, és viszonylag rövid időn belül már vissza is mehettek a szomszédok a lakásaikba, ugyanis az elsődleges információk szerint csak abban a lakásban keletkezett kár, ahol a robbanás történt.