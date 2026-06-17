Riasztás a Függetlenség sugárútra – helyszíni fotók a székelyudvarhelyi lakásban történt robbanásról

Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk a robbanás utáni állapotokat.
2026. június 17., 15:102026. június 17., 15:10
2026. június 17., 15:212026. június 17., 15:21
Fotó: Olti Angyalka
Hangos szirénaszóra lehettek figyelmesek a székelyudvarhelyiek szerdán délután, miután egy tömbházban keletkezett robbanáshoz és tűzhöz több mentőegységet is riasztottak. A Függetlenség sugárúti helyszínre mi is kiszálltunk, fotókon mutatjuk a robbanás utáni állapotokat.
2026. június 17., 15:102026. június 17., 15:10
2026. június 17., 15:212026. június 17., 15:21
Egy székelyudvarhelyi, Függetlenség sugárúti tömbház második emeleti lakásában történt robbanáshoz riasztották a tűzoltókat szerdán délután. A katasztrófavédelem több egységgel is a helyszínre sietett, eloltották a tüzet, kiszellőztették a lépcsőházat, és viszonylag rövid időn belül már vissza is mehettek a szomszédok a lakásaikba, ugyanis az elsődleges információk szerint csak abban a lakásban keletkezett kár, ahol a robbanás történt.
Fotó: Olti Angyalka
Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Robbanást követően csaptak fel a lángok egy székelyudvarhelyi tömbház második emeleti lakásában szerdán délután. A lépcsőház füsttel telt meg, a lakók elhagyták a tömbházat.
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