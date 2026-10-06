Már várják a korcsolyázókat a székelyudvarhelyi városi műjégpályán

Elkészült az új jég, így elkezdődött a nyíltpályás szezon a székelyudvarhelyi városi műjégpályán. Hétköznapokon és hétvégén is több idősávban várják a korcsolyázókat.

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Hétfőtől csütörtökig 12 óra és 14.50 között használhatja a nagyközönség a pályát, szerdán ezen kívül 19.30 és 21.30 között is lehet korcsolyázni. Pénteken 12–14.50, illetve 19–20.50 között tartanak nyílt pályát.

Hétvégén három idősávban, 12–14, 15–17 és 19–20.50 között várják a korcsolyázókat.

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A belépőjegyek ára nem változott: gyerekeknek 10, felnőtteknek 15 lejbe kerül a belépés.